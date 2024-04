Al ristorante Daniele Gourmet, Giuseppe Maglione porta la cucina sulla pizza

Giuseppe Maglione è un professionista che da sempre sa guardare avanti. Merito suo e della nonna, Anna Daniele, che a metà del Novecento nei Bassi di Napoli metteva le mani in pasta e friggeva pizze. Una pizzaiola in anticipo di decenni sui tempi e per tempra, determinazione e arte.

Giuseppe Maglione

«Ecco, proprio l’arte - spiega Giuseppe Maglione - La nonna mi ha insegnato ogni base e sfumatura del metodo di lavoro, dall’arte dell’osservazione all’utilizzo degli ingredienti».

Daniele Gourmet anche a Salerno e Casoria (Na)

Un grande desiderio della nonna fu quello di guidare una pizzeria con il suo nome, un marchio di identità. Le ha tributato questo onore il nipote, che nel 2016 ha dato vita ad Avellino a Daniele Gourmet, a cui hanno fatto seguito nel 2021 e nel 2023 i locali di Salerno e Casoria (Na).

Gli interni del Daniele Gourmet di Avellino

Sempre ad Avellino il tenace Giuseppe ha voluto diversificare, per abbracciare una fascia ancora più ampia di clientela, con il lancio di Daniele Urban, pizzeria e friggitoria classica napoletana in formato street food.

Daniele Gourmet, creata una rete di produttori

A monte di questi successi d’impresa tanto studio e pratica. «Certo - conferma Giuseppe Maglione - Uno stimolo fondamentale per me è stata la ricerca degli ingredienti. Ho viaggiato tanto per conoscere i territori e capire la genesi della cultura gastronomica dei luoghi. Ho scoperto un mondo di piccoli agricoltori e sono riuscito a creare una rete di produttori con cui collaboro». Tra i primi a mettere in pratica il concetto di cucina sulla pizza, nei Daniele Gourmet rende omaggio alle singole tradizioni contadine esaltandone gli ingredienti sulle sue elaborazioni gastronomiche.

Ingredienti ad ampio raggio. Lo testimoniano le pizze dolci o quelle con la frutta. Una ricerca che fin dagli inizi si è concentrata anche sugli impasti. «Come quello al cacao per la storica Innamorarsi sul Vesuvio, che prevede crisommola, menta e frutti di bosco», annota Maglione.

Daniele Gourmet, con Cirio Alta Cucina si sostiene il territorio

Nel menu di Daniele Gourmet s’incontrano pizze “futuriste” e quella della tradizione partenopea, morbidezza che nasce dall’utilizzo di farine tipo 2 e tipo 1. La stagionalità è di rigore. Tra gli ingredienti di base, spiccano quelli a marchio Cirio Alta Cucina.

«Una scelta coerente con la mia filosofia di cucina - puntualizza - Sono prodotti nati da una filiera italiana sul territorio e che mi permettono di sostenere famiglie intere di conferitori, di singoli agricoltori. In aggiunta c’è la tradizione di famiglia. Per la nonna Anna Daniele Cirio era un punto di riferimento e una garanzia. Utilizzo Cuor di Pelato, con la sua consistenza densa e cremosa, su tutte le pizze a base rosso e I Datterini Gialli, ricchi di dolcezza naturale. Sto pensando di inserirli nell’Anna Daniele, Pizza dall’Anno nella guida Pizzerie d’Italia 2024 del Gambero Rosso, che prevede quattro varietà di pomodori campani». Molto apprezzata anche la Delicato Sorrentino, pizza gourmet a base di Datterini Gialli Cirio Alta Cucina, pesto di basilico, limone, Parmigiano Reggiano e mozzarella di bufala.

Daniele Gourmet

viale Italia 233 - 83100 Avellino

Tel 0825 33451