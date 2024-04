Isacco Giuliani è il miglior sommelier per “Le Guide Ristoranti 2024”

Isacco Giuliani, 30 anni nativo di Ferrara, è stato eletto come il miglior sommelier da "Le Guide Ristoranti 2024" di Identità Golose. In forze da Makorè dall'estate 2022, il ristorante fine dining nel centro della città estense, Giuliani si è guadagnato l'importante riconoscimento a poco più di un anno dal suo arrivo nel team. Una grande soddisfazione per Federico Fugaroli proprietario del locale, e di tutto lo staff, a cominciare dallo chef Denny Lodi Rizzini, dal maître Nicola Mantovani e dalla chef de rang Elisabetta Holz.

Isacco Giuliani, eletto miglior sommelier da "Le Guide Ristoranti 2024" di Identità Golose

Chi è Isacco Giuliani, il miglior sommelier d'Italia per "Le Guide Ristoranti 2024" di Identità Golose

Diplomato presso la scuola alberghiera, è sommelier Ais dal 2018. Responsabile della cantina di Makorè, è sempre stato un grande appassionato di accoglienza e vino. Il suo percorso professionale lo ha visto crescere in vari locali della città estense, dove ha approfondito la conoscenza non solo del vino, ma anche del mondo della birra e della mixology, prima di dedicarsi completamente al mondo della sommellerie.

Da Makoré propone una carta dove l'identità territoriale è il fil rouge del percorso, con particolare attenzione ai piccoli produttori locali, quelle nicchie che valorizzano l'eccellenza del luogo. Con una selezione prevalentemente italiana ma con tocchi internazionali, la carta esalta i sapori dei piatti dello chef Denny Lodi Rizzini, ponendo un'attenzione speciale al panorama enologico emiliano-romagnolo. Non mancano vini biologici e biodinamici che si affiancano alle grandi etichette che hanno fatto la storia in Italia e in Francia. Una proposta in costante evoluzione, al pari della cucina, che intende far scoprire agli ospiti sia perle nascoste che grandi vini iconici, garantendo un'esperienza enogastronomica memorabile. Tra le ultime novità introdotte il servizio del te in pairing con i piatti. Giuliani ha ricevuto anche importanti nomine come ambasciatore del Sagrantino nel 2022 e del Lambrusco nel 2019, oltre a conquistare il terzo posto al Master del Sangiovese a Vinitaly 2022.