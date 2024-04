I vegetali della pasticceria salata: le ricette di Andrei Micle con Bonduelle

Oggigiorno, nel panorama culinario, la pasticceria salata sta conquistando i palati più esigenti. Protagonista indiscussa anche nel mondo del fuori casa, questa tendenza rappresenta una vera e propria rivoluzione del gusto, rispondendo all'esigenza sempre più sentita di varietà, benessere e originalità da parte dei consumatori. Bonduelle Food Service, punto di riferimento nel mondo dei vegetali per il fuori casa, coglie questo trend nel suo nuovo numero di "Ispirazioni Culinarie Magazine", il periodico di informazione su tendenze e novità nella ristorazione dal titolo "Pastry Bar: come stupire l'ospite grazie ai vegetali", realizzato in collaborazione con Andrei Micle, docente di Cast Alimenti, la scuola di cucina e dei mestieri del gusto.

Bonduelle Food Service: i vegetali per una pasticceria salata originale e sorprendente

Al centro di questo successo troviamo i vegetali, veri e propri gioielli della gastronomia, valorizzati e trasformati in creazioni inedite che stuzzicano la curiosità e appagando i palati più raffinati. Bonduelle Food Service, con la sua ampia gamma di prodotti vegetali di alta qualità, offre agli chef gli ingredienti perfetti per dar vita a vere e proprie opere d'arte culinaria. Ingredienti a base vegetale di qualità e abbinamenti originali sono gli elementi che caratterizzano sempre più le proposte per clienti curiosi e alla ricerca di nuove esperienze di gusto nelle diverse occasioni di consumo, soprattutto fuori casa; spaziando dalla colazione, diventata per molti italiani il momento più amato della giornata, al brunch, al pranzo veloce fino ad arrivare all'aperitivo.



L'avvicinamento dei professionisti della pasticceria verso l'utilizzo dei vegetali

In un'intervista, Andrei Micle ha affermato che «negli ultimi anni l'avvicinamento dei professionisti della pasticceria verso l'utilizzo dei vegetali e` molto più evidente, un nuovo trend di mercato alimentato da maggiori richieste da parte dei consumatori». Tante le nuove ispirazioni, a cui lo chef fa riferimento: «Vedo moltissime pasticcerie che utilizzano verdure per creare proposte salate, in alcuni casi inserendole nei lievitati, o addirittura trasformandole in puree da addizionare a dessert, mousse, semifreddi o gelati gastronomici».

Andrei Micle, docente di Cast Alimenti

In "Ispirazioni Culinarie Magazine" lo stesso Andrei Micle propone diverse ricette inedite per una pasticceria salata originale e sorprendente, dove i vegetali sono protagonisti. Tra queste, la “Frolla salata con savarin di tonno e romanesco, gel di cipolle rosse e acciughe del Cantabrico”, la “Focaccella ai fagioli rossi con pomodorini confit, melanzane e zucchine grigliate e hummus di ceci alla barbabietola”, la “Cheese cake alla zucca con crumble alle noci pecan e gel di passion fruit” e la “Frolla salata con bavarese al cavolfiore, gambero e zucca”.

Per le ricette sono stati utilizzati diversi prodotti Bonduelle Food Service tra i quali "Le Grigliate Service" con cipolle rosse, melanzane, peperoni, peperoni Julienne, zucca e zucchine e i cereali e "Legumi Minute" composti da cinque referenze (bulgur, orzo, quinoa, lenticchie e ceci). Entrambe le gamme si avvalgono del protocollo di produzione service, grazie al quale i prodotti possono essere utilizzati anche a freddo, solo decongelandoli e senza bisogno di una fonte di calore per rigenerarli, garantendo la massima sicurezza alimentare.

I vantaggi dell'utilizzo dei vegetali Bonduelle Food Service nella pasticceria salata

Andrei Micle evidenzia i diversi vantaggi nell'utilizzo dei vegetali surgelati Bonduelle Food Service. Prima di tutto si tratta di prodotti già puliti e subito pronti per essere impiegati. Il secondo aspetto riguarda la loro salubrità che garantisce la massima sicurezza alimentare. Il terzo vantaggio riguarda l'efficienza; è sufficiente aprire la busta, prelevare il quantitativo necessario e procedere senza spreco di materia prima. Inoltre la loro preparazione non richiede personale specializzato. Il quarto e` la continuità qualitativa, che consente di mantenere uno standard costante e risultati eccellenti sempre.

