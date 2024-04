Ros celebra 40 anni tra sicurezza e innovazione per le forniture alberghiere

Affidabilità, competenza, preparazione ed esperienza sono nel dna di Ros Forniture Alberghiere, attiva dal 1984 nella ricerca di articoli e attrezzature per alberghi, bar e ristoranti. Proprio quest’anno l’azienda con sede a Zanica, in provincia di Bergamo, festeggia i 40 anni di attività, trascorsi al fianco degli imprenditori del comparto ricettivo e alberghiero.

Lo showroom di Ros Forniture Alberghiere

In quattro decenni la famiglia Pezzotta ha sempre offerto i migliori articoli e attrezzature con l’obiettivo di accogliere al meglio i commensali, dando la massima priorità agli aspetti legati alla sicurezza, emersi in maniera importante durante la pandemia.

L’emergenza sanitaria ha avuto un impatto importante nel settore della ristorazione e l’esperienza vissuta ha portato tutte le strutture ad avere un controllo crescente e un’ attenzione specifica alla sanificazione degli strumenti di lavoro, ma anche allo stoccaggio e al trasporto degli alimenti.

Ros: costante ricerca dell'Innovazione per il comparto alimentare

Dopo il blocco delle attività a causa del Covid, il settore si è dimostrato resiliente e decisamente vivace, tanto che Ros ha proseguito la sua crescita e oggi conta una trentina di dipendenti.

L'interno dello shoowroom di Ros Forniture Alberghiere

Nel contempo è sempre alla ricerca di prodotti innovativi da offrire a tutto il comparto, dagli chef stellati agli hotel di lusso, senza dimenticare ristoranti, trattorie e strutture ricettive che promuovono quotidianamente il made in Italy.

«Il nostro è un settore in continua evoluzione - fa presente Sergio Pezzotta, presidente di Ros - Da sempre puntiamo sulla qualità dei prodotti offerti ai nostri clienti, caratterizzati naturalmente dall’estetica ma anche da funzionalità e caratteristiche capaci di renderli unici».

Ros: da sempre il cliente al centro dell'offerta

L’azienda è certamente all’avanguardia, sempre al passo con i tempi, nel comparto delle forniture selezionate per hotellerie, ristorazione e catering. Da 40 anni seleziona fornitori e prodotti per il mondo dell’ospitalità e nel tempo ha composto un catalogo con oltre 15mila referenze fra prodotti per la mise en place, pentole, apparecchiature e capi d’abbigliamento.

Michele Pezzotta, Antonella Giupponi e Sergio Pezzotta

Ros ascolta i clienti, in modo da crescere insieme a loro e raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, progettando soluzioni innovative in porcellana, metallo, vetro, legno e melaminico.

«Siamo pronti per andare incontro alle esigenze dei nostri clienti in tempo reale - aggiunge Antonella Giupponi del consiglio di amministrazione di Ros - La nostra disponibilità parte naturalmente dalla consulenza e con tantissimi nostri clienti è nato un rapporto di fiducia reciproca che dura da decenni. Proprio per stare al passo con i tempi, presenteremo entro maggio una nuova piattaforma a disposizione dei nostri clienti per visionare gli ordini ed effettuare nuovi acquisti in maniera semplice e veloce».

Ros celebra i 40 anni con un concorso a premi per i clienti

Per festeggiare al meglio i 40 anni, Ros ha lanciato anche un concorso a premi «per tutti i clienti che effettueranno acquisti entro il 30 aprile - conclude Michele Pezzotta, che si occupa della parte commerciale - Per ogni 200 euro di spesa viene consegnata una cartolina "gratta & vinci" che dà la possibilità di vincere premi per un montepremi totale che ammonta a 75mila euro».

Per maggiori dettagli sui prodotti distribuiti da Ros si può visitare il quartier generale a Zanica, in provincia di Bergamo. A disposizione dei clienti c’è anche il sito www.ros.bergamo.it, che offre la possibilità di effettuare una visita virtuale dell’esposizione fisica con tutte le referenze offerte da Ros

Ros Forniture Alberghiere

via Don Lorenzo Milani 1 - 24050 Zanica (Bg)

Tel 035 670299