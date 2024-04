Simone D'Alessandro è il nuovo general manager dell'Hotel Flora di Roma

Simone D'Alessandro è il nuovo general manager del Rome Marriott Grand Hotel Flora di Salvatore Naldi, lo storico hotel della Capitale di via Vittorio Veneto. Nel suo bagaglio professionale, D'Alessandro, abruzzese di 41 anni, incaricato da Francesco Naldi, chief operating officer di Salvatore Naldi Group, vanta esperienze di grande spessore, con incarichi svolti prevalentemente nella capitale ma non solo.

Simone D'Alessandro, il nuovo general manager del Rome Marriott Grand Hotel Flora

Approdato nel mondo dell'hotellerie a 28 anni dall'universo food&beverage, ha una laurea in economia e gestione di aziende turistiche conseguita all'Università di Perugia, alla quale sono seguite sia un'esperienza di formazione a Les Roches Hotel Management School in Svizzera a Crans-Montana, dove ha conseguito un post-graduate diploma, sia alla prestigiosa Ecole Hoteliere di Losanna dove nel 2021 ha conseguito un Mba. Ha iniziato la sua carriera nell'ospitalità di lusso con un management training di più di un anno svolto al Mandarin Oriental di Londra. Tra gli incarichi di prestigio successivi c'è sicuramente quello alla Lungarno Collection di Firenze di proprietà della famiglia Ferragamo come corporate food&beverage manager e quello all'Hotel Excelsior di Venezia come director food&beverage.

L'Hotel Flora accoglie Simone D'Alessandro come nuovo general manager

A Roma poi ha diretto come hotel manager il Rocco Forte Hotel De La Ville dal 2019 al 2023, dove ha seguito anche parte della fase di pre-opening e ristrutturazione. Da qui si è poi spostato per un breve passaggio all'Hotel De Russie, prima di conoscere la famiglia Naldi e arrivare così all'Hotel Flora. Fondamentale per la sua crescita professionale anche l'apertura del Gran Melia Villa Agrippina sotto la direzione del general manager Francesco Ascani nel 2012, dove come food&beverage manager ha guidato per quattro anni il team, collaborando con lo chef due stelle Michelin Alfonso Iaccarino. Altre esperienze fondamentali del percorso di D'Alessandro sono state, il primo incarico tornato in Italia da Londra al Rome Marriott Park Hotel, dove ha potuto sperimentare l'hotellerie dai grandi numeri con congressi e banchetti per 1500/2000 persone e quella all'Hassler di Piazza della Trinità dei Monti della famiglia Wirth come restaurant manager del Palazzetto.

D'Alessandro (Hotel Flora): «Ci sono grandi piani di sviluppo e rinnovamento»

«Sono molto molto onorato di questa nuova sfida per tutti i progetti futuri che ci saranno, speriamo di far vivere al Grand Hotel Flora una stagione di grandi successi perché è un albergo di pregio indiscusso, con una storia lunga e affascinante. Con tutto il team, abbiamo intenzione di iniziare un nuovo ciclo di successi. Via Veneto sta vivendo una sorta di Rinascimento con le tante nuove aperture che rappresentano lo spirito di un nuovo periodo e noi vogliamo essere protagonisti. Ci sono grandi piani di sviluppo e rinnovamento che coinvolgono sia la parte camere che la parte ristorativa: il Flora è nato per essere un albergo di lusso ed un player di prim'ordine per la città. Nella mie intenzioni - conclude D'Alessandro - c'è sicuramente anche quella di non dimenticare i romani, ai quali voglio offrire un prodotto gastronomico di altissima qualità che sia capace di ridare il giusto lustro a questo luogo, perla del quartiere e della città».