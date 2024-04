I trend della ristorazione in Italia a “Foodart collection - Il menu del futuro”

È pronto a partire Foodart collection - Il menu del futuro, il progetto formativo di Unilever Food Solutions, che approfondisce i trend più rilevanti in Italia e offre agli operatori del settore strumenti concreti per tradurli in un’offerta qualificata, innovativa e in grado di soddisfare un cliente sempre più esigente.

Foodart collection - Il menu del futuro prenderà il via il 29 aprile

Future Menus 2024, le tendenze emerse dal rapporto di Unilever Food Solutions

Tradizione moderna, combinazioni sensoriali, verdure irresistibili, cucina sostenibile, selvaggio e puro, cibo-benessere, condivisione gioiosa e proteine evolute. Sono queste le otto tendenze globali identificate da Unilever Food Solutions nel rapporto annuale “Future Menus 2024”, il documento che offre una prospettiva globale sulle tendenze emergenti nella ristorazione, sviluppato in collaborazione con 1.600 chef provenienti da 21 paesi, con l'obiettivo di aiutare gli operatori della ristorazione di tutto il mondo a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti. Il rapporto “Future Menus 2024” è stato presentato a Rotterdam presso l’headquarter di Unilever Food Solutions in occasione di un evento che ha visto il coinvolgimento di grandi chef ed esperti del settore alimentare. In rappresentanza dell’Italia hanno partecipato gli chef stellati Tommaso Foglia e Giovanni Solofra con il suo Sous Chef, insieme a Giuseppe Buscicchio, Executive Chef Unilever Food Solutions.

Unilever Food Solutions, le tendenze protagonista a Foodart collection - Il menu del futuro

Tra le otto tendenze individuate nel rapporto globale, due sono emerse come particolarmente significative in Italia e destinate a influenzare sempre più i menu dei ristoranti: tradizione moderna e combinazioni sensoriali.

Su queste due tendenze Unilever Food Solutions ha sviluppato la quinta edizione di Foodart collection - Il menu del futuro. Il progetto coinvolge chef stellati, protagonisti di un ricco calendario di eventi formativi live sul territorio e on demand, durante i quali condividono la propria interpretazione di tradizione moderna e di combinazioni sensoriali nella ristorazione, attraverso ricette originali e interviste.

Foodart collection - Il menu del futuro, si parte con il pastry chef Tommaso Foglia

Il primo appuntamento con la formazione “stellata” si terrà il 29 aprile alle 15.00 con il pastry chef Tommaso Foglia, già 1 Stella Michelin della pasticceria italiana, membro Ampi e noto volto televisivo di programmi di successo come Bake Off Italia e Cake Star.

Il pastry chef Tommaso Foglia

Durante l’evento in livestreaming, Foglia presenterà tre originali ricette: reinterpreterà la tradizione con Cataluña, una crema catalana con namelaka al caramello, spugna allo yogurt e cacao, polvere di arancia e cialda croccante. Lo chef sperimenterà nuove combinazioni sensoriali con White side of the moon, una panna cotta allo yuzu con mousse alla curcuma, mango e limone e frolla integrale al sesamo nero e con Tirami-World, un tiramisù in cialda al cioccolato fondente, aromatizzato con sapori provenienti da ogni parte del mondo. È possibile iscriversi all’evento gratuito in livestreaming sul sito di Unilever Food Solutions a questo indirizzo.

Foodart collection - Il menu del futuro, tutti gli appuntamenti

Gli altri grandi nomi coinvolti nel progetto sono: Pierluca Ardito - chef e team coach Nazionale Italiana Cuochi; Felix Lo Basso - chef, 1 stella Michelin; Roberta Merolli - pastry chef, già 2 stelle Michelin; Giovanni Solofra - chef, già 2 stelle Michelin, e Giuseppe Buscicchio, executive chef Unilever Food Solutions. Le ricette e le interviste dei grandi chef sono raccolte in Foodart collection - Il menu del futuro. Il libro è disponibile per il download a questo indirizzo.

Il progetto Foodart collection - Il menu del futuro è realizzato in partnership con Federazione italiana cuochi, che da anni affianca Unilever Food Solutions nello sviluppo di proposte formative innovative. Maggiori informazioni e iscrizioni sul sito www.unileverfoodsolutions.it. Il calendario della formazione Foodart collection - Il menu del futuro comprende 12 eventi live sul territorio e on demand, che si svolgeranno da aprile a dicembre. Due i format: “A casa di …”, evento in livestreaming dalle cucine degli chef stellati e “A tu per tu con …”, evento phygital con una prima parte webinar live e on demand della durata di 30 minuti con intervista allo chef, seguito da una sessione in presenza e showcooking di Giuseppe Buscicchio. Maggiori informazioni e iscrizioni sul sito www.unileverfoodsolutions.it.

Qui gli appuntamenti di aprile e maggio: