The World’s 50 Best Restaurants, la premiazione nel 2025 sarà a Torino

Sarà Torino a ospitare “The World’s 50 Best Restaurants”, la manifestazione che celebra la centralità della ristorazione d’eccellenza a livello internazionale. Dopo l’edizione del 2023 a Valencia, in Spagna, e la prossima tappa a Las Vegas il 5 giugno 2024, la più grande kermesse gastronomica mondiale, nel 2025 sarà, infatti, ospitata dalla Regione Piemonte e si svolgerà proprio nella città della Mole.

The World’s 50 Best Restaurants nel 2025 a Torino

«Questo grande evento si aggiunge ai tanti già ospitati in Piemonte, sempre più palcoscenico europeo e internazionale - dichiarano il presidente Alberto Cirio e l’assessore al Turismo Vittoria Poggio - The World’s 50 Best Restaurants’ è un ulteriore tassello, quello della venue della gastronomia mondiale, che andrà a sommarsi alle nostre importanti imprese turistiche. I più grandi nomi della ristorazione mondiale saranno a Torino per un’intera settimana dedicata al gusto e alle tradizioni. Ed è proprio dalle tradizioni, dal racconto del territorio e dei suoi prodotti che prenderà il via un grande lavoro di promozione mondiale che arriverà alla giornata di premiazione, quando tutto il mondo potrà degustare i nostri piatti tipici. Vogliamo ringraziare sia William Reed, organizzatore di World’s 50 Best Restaurants, per aver scelto il Piemonte, sia il comitato promotore, composto da Massimo Bottura, Roberta Garibaldi e Federico Ceretto, per essere stato sempre al nostro fianco».

Che cosa è The World’s 50 Best Restaurants

The World’s 50 Best Restaurants, che dal 2002 incorona i 50 migliori ristoranti al mondo celebrando la ricchezza e la diversità del panorama culinario mondiale, ogni anno premia i migliori chef e ristoranti internazionali sulla base di una giuria composta da esperti tra chef, giornalisti e gastronomi itineranti, suddivisi per aree geografiche.

La cerimonia annuale di premiazione si è tenuta a Londra dal 2003 al 2015 per poi iniziare un tour mondiale con tappe a New York nel 2016, Melbourne nel 2017, Paesi Baschi nel 2018, Singapore nel 2019, Fiandre nel 2021, Londra nel 2022, Valencia nel 2023 e a Las Vegas il 5 giugno 2024 da dove sarà rivelato il nome della città del 2025. Ogni anno, l’evento crea un'opportunità unica per riunire un'incredibile comunità di chef da tutto il mondo.