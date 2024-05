Amira School Prize: a Napoli trionfa l'Istituto Tilgher per numero di premi vinti

Martedi 23 aprile 2024 nella splendida struttura di “Villa Lucrezio” adiacente al parco della rimembranza di Posillipo (Na), si è tenuto il primo concorso rivolto agli allievi del 4° e 5° anno degli istituti alberghieri di Napoli: Amira school prize “flambè art e restaurant service skills”, ideato dal fiduciario della sezione Napoli Dario Duro in collaborazione con tutto il suo direttivo.

A Napoli in scena l'Amira school prize “flambè art e restaurant service skills”

La sezione Amira Napoli ha organizzato questo primo concorso ove i partecipanti hanno avuto l'opportunità di dimostrare le proprie abilità nelle due categorie. L'obiettivo è di coinvolgere attivamente le nuove generazioni di talenti di fronte a una giuria composta da professionisti dell'ospitalità pronti a valorizzare i futuri leader della ristorazione. Prima dell'inizio della gara è giunto il messaggio dell'assessore regionale del turismo Felice Casucci che, impossibilitato a partecipare, ha inviato un in bocca al lupo a tutti i partecipanti.

Amira school prize “flambè art e restaurant service skills”: i risultati

Nella gara del flambè gli allievi si sono esibiti nella preparazione di un dessert con relativo abbinamento del vino, mentre nella gara del “restaurant service shills” hanno dovuto superare più prove di abilità di servizio e colpo d'occhio (caccia agli errori). Le due giurie composte dal presidente amira Valerio Beltrami, Arturo Fosco presidente Apci Campania, Manuela Papaccio Ais Campania, Piero Ferretti imprenditore alberghiero e Giuseppe De Girolamo giornalista gastronomo, hanno giudicato la gara al flambè, mentre per l'altra categoria erano presenti Enzo Dadamo fiduciario della sezione Amira Formia, Mario Volpe F&B Hotel Excelsior di Napoli, Pasquale Brillante e Renato De Simone soci Amira.

La classifica finale della categoria “flambè” ha visto vincitore Giuseppe Riccio dell'Istituto Duca di Buonvicino, al secondo posto Mimmo Veneruso dell'Istituto Adriano Tilgher, al terzo posto ex aequo gli istituti Elena di Savoia e Ippolito Cavalcanti. Mentre per la categoria “restaurant service skills” ha visto aggiudicarsi la vittoria Arianna Cuccinello dell'Istituto Adriano Tigher, al secondo Roberta Monaco dell'Istituto Lucio Petronio e al terzo posto ex aequo gli istituti Duca Di Buonvicino e Ippolito Cavalcanti. Sommando i punteggi ottenuti dagli studenti delle due categorie ha visto vittorioso l'Istituto Adriano Tilgher che si è aggiudicato il trofeo messo in palio dal pastificio Bassolino di Napoli.

Un ringraziamento particolare va agli allievi accompagnati dai loro docenti che hanno assistito con ansia tutte le prove, ai numerosi sponsor che hanno allestito un buffet con tante specialità locali, alla stampa, tv, fotografi e a tutti i soci della sezione Amira Napoli che già dal mattino hanno lavorato per far si che la manifestazione riuscisse al 100% (non posso nominarli tutti perché erano tantissimi e rischierei di dimenticarne qualcuno). L'appuntamento è già fissato per l'anno prossimo 2025 sicuramente con moltissimi atri istituti partecipanti.