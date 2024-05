Nazionale italiana cuochi: i nuovi chef per i campionati del mondo di Singapore

A colpire è stato il loro impegno, la determinazione e l'entusiasmo, senza nulla lasciare al caso. I 21 partecipanti alle selezioni nazionali della Fic (Federazione Italiana dei Cuochi) hanno dato il meglio di sé in vista dei campionati del mondo di ottobre a Singapore. Nella sede di Cast Alimenti, a Brescia, i cuochi provenienti da tutta Italia hanno partecipato ieri alle selezioni volute dal riconfermato general manager della Fic, Gianluca Tomasi. Al suo fianco, nella scelta degli chef che vestiranno la casacca della nuova squadra tricolore, il direttivo del prossimo quadriennio 2024-2028.

Ecco i nuovi chef della Nazionale italiana cuochi per i campionati del mondo di Singapore

Dopo una lunga giornata di lavoro con una serie di prove e assaggi, della durata variabile di circa un'ora, i professionisti del mondo della ristorazione hanno selezionato per la squadra della formazione Fabio Toso; per gli eventi Luca Sammarco, Marco Masin e Ermanno Paglione; infine, per le gare Stefano Barghini, Mattia Silvio Sabatini e Giuseppe De Vincenzo. «Adesso - ha rimarcato Tomasi - inizia la preparazione vera e propria assieme agli altri componenti del team per tenere alto il vessillo azzurro in campo mondiale. Dopo una prima selezione che si è conclusa il 28 aprile, sono arrivati oggi da tutta Italia qui a Cast i candidati finalisti, che si sono aggiudicati l'accesso al team della Nazionale italiana cuochi. Ed è stata una bella e interessante giornata all'insegna dell'alta cucina. Il meglio del meglio di casa nostra».

Che cos'è la Nazionale italiana cuochi?

L'ingresso in Nazionale prevede un periodo di prova di 6 mesi. La Nazionale italiana cuochi è un compartimento della Federazione italiana cuochi, un'associazione che raggruppa chef provenienti da tutta la Penisola, selezionati con scrupolosi test o individuati nelle competizioni nazionali o internazionali. «Su tutto - hanno sottolineato i responsabili - prevale lo spirito di squadra, che deve essere ben chiaro e al primo posto. Non mancano le difficoltà, le discussioni e a volte anche i malumori; tutto ciò però deve avere un fine costruttivo. Fondamentale è il senso di appartenenza». Tre i settori della Nazionale: per la formazione, il responsabile è lo chef Antonio Danise; per gli eventi, lo chef Vito Amato; infine, le competizioni sono affidate allo chef Pierluca Ardito.