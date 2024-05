Al bar: l'importanza di organizzare al meglio l'area di lavoro

L’allestimento di un bar o di un coffee shop e, nel dettaglio, di un’area di lavoro, comporta tutta una serie di accorgimenti che hanno lo scopo di migliorare la routine del barista e sicuramente, di rimando, anche l’esperienza di consumo del cliente. La predisposizione dell’ambiente rappresenta infatti il biglietto da visita del locale. Ce ne parla Marco Bazzara, Sensory project manager e Academy director della Bazzara Academy.

«Un bar dovrebbe sempre essere provvisto di un’adeguata temperatura e ventilazione e avere un arredamento che sia in linea con il concept che il titolare vuole trasmettere ai suoi affezionati - spiega - La luminosità, la densità degli spazi e il livello acustico al suo interno rappresenteranno elementi decisivi per creare un ambiente di rilassamento e non un semplice punto di ristoro per una frugale colazione».

Massimizzare l'efficienza del bar: dalla gestione degli ordini alla disposizione dello spazio

«Uno degli elementi più importanti per la gestione degli ordini è sicuramente il bancone; esso deve essere il più ordinato e libero possibile, per permettere al barista di adibirlo a servizio del consumatore e di predisporre gli utensili da utilizzare per completare le preparazioni. La macchina da caffè espresso dovrà essere ben tenuta e operativa, con una curata predisposizione delle tazzine sopra la macchina, garantendo la presenza di panni per la pulizia di ogni componente. Vanno soprattutto distanziati latte e chicchi di caffè, che potrebbero deteriorarsi a causa della temperatura e che andranno quindi riposti in luogo appropriato per mantenerne le qualità e la freschezza» prosegue.

«Il barista, inoltre, necessiterà di spazio per approntare e servire ai tavoli, per cui la disposizione in sala deve inevitabilmente seguire una logica atta a gestire il flusso di gente e garantire al barista una certa libertà di movimento. Oltretutto, per i pagamenti al banco, sarà di vitale importanza separare la zona del servizio da quella della cassa in modo tale da decongestionare il flusso in attesa al bancone e servire con la massima celerità tutta la clientela».

«Nei coffee shop strutturati a livello organizzativo per alti consumi, il servizio è predisposto affinché ci sia un operatore per la gestione degli ordini, uno per la preparazione dei cocktail o, nel caso del caffè, due operatori per estrarre bevande a base caffè e, per ottimizzare i tempi, un addetto alla montatura del latte; il tutto per evitare tempi morti e offrire un prodotto alle giuste temperature di servizio» conclude.