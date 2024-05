Pavoni Italia è una delle più importanti aziende italiane produttrici di attrezzature professionali nel settore dell’arte bianca, pasticceria, ristorazione e non solo. L’azienda è nata nel 1980 come produttrice di contenitori in plastica per il mondo della panificazione, diventando un’azienda di riferimento nel mondo.

Pavoni Italia: da oltre 40 anni al servizio dei professionisti dell'arte bianca

Oggi offre una gamma di circa 7mila articoli destinati ai professionisti della pasticceria, del cioccolato, della ristorazione e della gelateria. Un marchio italiano con una storia riconosciuta di attenzione alle esigenze dei professionisti, che conosce da vicino la differenza tra semplici strumenti di lavoro e oggetti votati all’eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria.

Pavoni Italia: macchine per pasticceria e ristorazione al servizio dei professionisti

Tra i prodotti Pavoni Italia spicca la gamma di macchine dedicate alla pasticceria e alla ristorazione. Un’offerta pensata per i professionisti e concepita in collaborazione con loro. Ogni prodotto nasce ascoltando le necessità dei professionisti della pasticceria e della ristorazione, comprendendone le modalità di lavoro e i desideri.

Qui nasce l’idea, che viene poi messa in pratica. La progettazione avviene in dettaglio negli uffici di ricerca e sviluppo e poi si avvia verso la produzione, curata componente per componente da mani esperte, alla ricerca della massima affidabilità. Con un’attenzione speciale al servizio post-vendita: la mano artigianale trova in questo campo il suo migliore terreno, revisionando in poche ore macchine pensate per durare nel tempo e poi rispedite prontamente ai clienti.

Cookmatic Pavoni: la macchina per basi, tartellette e pâte à choux

Best seller fra le macchine è Cookmatic, pensata per la produzione di basi, tartellette, pâte à choux e pastafrolla dolce e salata. Un sistema semplice che permette di realizzare differenti forme e misure in poco tempo, grazie alle piastre intercambiabili. Tramite l’accoppiamento delle due piastre si possono ottenere tartellette perfette per dimensione e cottura.

Cookmatic Pavoni

L’interfaccia permette una programmazione intuitiva e rapida ed è semplice da utilizzare grazie a soli due parametri da settare: temperatura e tempo di cottura. Cookmatic è facile da pulire ed è adatta alla produzione in continuo per diverse ore.

Pavoni Italia: nuovi contenitori colorati per l'Horeca

Il mondo dei contenitori invece si arricchisce con una bella novità dedicata al settore Horeca: i contenitori colorati ad uso alimentare. Le ceste in plastica per alimenti sono realizzate con polimeri particolari che assicurano la massima igiene, grazie alla resistenza a muffe e batteri. La plastica è inoltre facilmente lavabile; le ceste sono sovrapponibili e impilabili.

Contenitore colorato per l'Horeca di Pavoni

Le ceste Pavoni Italia sono pratiche e resistenti, sempre progettate per la conservazione ottimale degli alimenti favorendo la conservazione di tutti gli alimenti delicati e facilmente deperibili. Ogni colore ha la sua destinazione d’uso per una razionalizzazione degli stoccaggi e nessun rischio di contaminazione.

Per informazioni scrivi a Pavoni Italia all’indirizzo marketing@pavonitalia.com

Pavoni Italia

via Enrico Fermi - 24040 Suisio (Bg)

Tel 035 4934111