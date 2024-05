Congelamento e surgelazione: pilastri per la qualità e sicurezza alimentare

La conservazione degli alimenti rappresenta un pilastro fondamentale per garantire la sicurezza, la qualità e la varietà dell’offerta culinaria. Le tecnologie di congelazione e surgelazione sono al centro di questo processo, in quanto consentono agli operatori di allungare la durata di conservazione degli alimenti, mantenendone intatte le proprietà nutritive e organolettiche.

La congelazione rallenta i processi biologici e chimici che causano il deterioramento degli alimenti, mentre la surgelazione rapida cristallizza l'acqua contenuta negli alimenti in particelle finissime, riducendo i danni cellulari e preservando la struttura originale. Per comprendere meglio queste tecnologie è necessario non solo conoscere le basi scientifiche e tecniche di queste metodologie, ma anche la loro evoluzione storica, dalla semplice esposizione al freddo naturale fino agli avanzati sistemi di refrigerazione di oggi.

Differenze tra congelazione e surgelazione

La conservazione degli alimenti attraverso il freddo si articola principalmente in due processi: la congelazione e la surgelazione. Entrambe le tecniche riducono la temperatura degli alimenti al di sotto del punto di congelamento dell'acqua, ma differiscono significativamente nei metodi e nei risultati finali.

Congelazione: questo metodo abbassa gradualmente la temperatura degli alimenti fino a circa -18°C. Durante il processo, l'acqua interna si trasforma in cristalli di ghiaccio relativamente grandi, che possono rompere le pareti cellulari degli alimenti. Di conseguenza, al momento dello scongelamento, gli alimenti possono rilasciare una quantità considerevole di liquidi, col rischio di provocare una perdita di consistenza e sapore. Nonostante ciò, la congelazione rimane un metodo efficace per preservare gli alimenti per lunghi periodi, in quanto rallenta l'attività microbica e gli enzimi che causano il deterioramento.

Surgelazione: considerata una tecnologia più avanzata, la surgelazione impiega temperature molto più basse, generalmente intorno ai -30°C o inferiori, e velocizza notevolmente il processo di congelamento. Ciò porta alla formazione di microcristalli di ghiaccio che non danneggiano le strutture cellulari. Gli alimenti mantengono quindi una qualità quasi indistinguibile da quella fresca una volta scongelati, con minimi danni ai tessuti e nessuna perdita significativa di liquidi o sapore.

Per il settore Horeca, la scelta di una delle due tecniche dipende dall'uso specifico degli alimenti, dai costi di gestione e dalle attrezzature disponibili. La surgelazione, pur essendo più costosa in termini di attrezzature e gestione energetica, offre una qualità superiore che può essere cruciale per certi tipi di prodotti alimentari, specialmente quelli ad alta qualità come carni pregiate, pesce fresco e preparazioni delicate.

Origini della conservazione degli alimenti per mezzo del freddo

La conservazione degli alimenti grazie al freddo risale a tempi antichi, quando l'umanità sfruttava il ghiaccio naturale e la neve per prolungare la conservazione dei cibi. Questo metodo primitivo si basava sull'esposizione diretta al freddo durante i mesi invernali o sull'immagazzinamento di ghiaccio e neve in fosse isolate termicamente, una pratica diffusa ben prima dell'avvento della refrigerazione meccanica.

Con l'avanzare della civiltà e l'incremento delle necessità legate alla conservazione alimentare, in particolare durante i periodi di carestia o le lunghe traversate marittime, si sono sviluppate tecniche più sofisticate. Nel XVII e XVIII secolo, la costruzione di ghiacciaie, strutture isolate dove si conservava il ghiaccio raccolto durante l'inverno, divenne comune in Europa e Nord America.

Il passaggio da questi metodi rudimentali a quelli moderni di refrigerazione inizia nel XIX secolo con gli esperimenti di scienziati come William Cullen, che nel 1748 dimostrò la possibilità di abbassare la temperatura evaporando l'acqua in un vuoto parziale. Tuttavia, è solo nella seconda metà del secolo che la refrigerazione meccanica prende piede, grazie agli sviluppi tecnologici che permisero la produzione di freddo in maniera controllata e continuativa.

La nascita della refrigerazione moderna

La refrigerazione moderna iniziò a prendere forma nel XIX secolo, quando gli sviluppi tecnologici permisero la creazione dei primi sistemi di refrigerazione meccanica. Un passaggio cruciale fu rappresentato dall'invenzione del frigorifero a compressione di vapore, un metodo ancora oggi al cuore della maggior parte dei sistemi di refrigerazione e surgelazione.

Nel 1834, l'inventore statunitense Jacob Perkins costruì il primo frigorifero a compressione di vapore funzionante. Questo sistema utilizzava un compressore per comprimere l'ammoniaca fino a che non si liquefaceva, rilasciando calore. L'ammoniaca liquefatta, una volta espansa, evaporava assorbendo calore dall'ambiente circostante, effetto che veniva utilizzato per raffreddare i cibi conservati.

Questo principio fondamentale è stato affinato nel corso degli anni, ma la base rimane la stessa: l'uso di un fluido refrigerante che, attraverso cicli di compressione ed espansione, sottrae calore dall'interno del frigorifero o congelatore. Successivamente, nel tardo XIX secolo, lo sviluppo e l'adozione di questa tecnologia da parte di industrie come quella della birra e del carne, accelerarono l'innovazione e l'efficienza di questi sistemi.

Evoluzione della surgelazione

La surgelazione come metodo di conservazione degli alimenti ha fatto il suo ingresso nel mercato con una rivoluzionaria invenzione negli anni '20 del XX secolo. Clarence Birdseye, considerato il padre della surgelazione moderna, osservò durante i suoi viaggi in Canada che i pesci congelati rapidamente a temperature estremamente basse mantenevano una qualità superiore rispetto a quelli congelati lentamente. Questo fatto lo portò a sviluppare il primo processo di surgelazione rapida, che utilizzava l'aria fredda soffiata ad alta velocità per congelare gli alimenti quasi istantaneamente.

Il metodo di Birdseye, brevettato nel 1927, riduceva drasticamente la formazione di grandi cristalli di ghiaccio, limitando i danni alle cellule degli alimenti e preservando così la loro struttura, il sapore e il valore nutritivo. Questa tecnologia spianò la strada a numerose innovazioni nei decenni seguenti, come il miglioramento dei congelatori e lo sviluppo di tecniche di imballaggio che minimizzassero l'esposizione all’ossigeno e riducessero ulteriormente il rischio di bruciature da congelamento e degradazione.

Nel corso del tempo, l'industria ha introdotto sistemi sempre più sofisticati, come la surgelazione a letto fluido, la surgelazione con azoto liquido e la surgelazione a immersione, ciascuno ideale per differenti tipi di prodotti alimentari.

Tecnologie di congelazione e surgelazione nel tempo

L'evoluzione delle tecnologie di congelazione e surgelazione ha seguito un percorso di miglioramento continuo, focalizzato sull'efficienza energetica e la qualità della conservazione alimentare. Dall'introduzione dei primi sistemi meccanici fino alle moderne soluzioni digitalI, ogni tappa ha portato con sé innovazioni significative.

Negli anni, i miglioramenti nel design dei compressori e l'introduzione di refrigeranti più efficienti e meno impattanti sull'ambiente hanno reso i sistemi di congelamento più sostenibili. Parallelamente, l'adozione di isolanti termici avanzati ha ridotto ulteriormente i consumi energetici e ha contribuito a minimizzare l'impronta ecologica delle operazioni di refrigerazione.

La tecnologia del controllo digitale ha permesso una regolazione più precisa delle temperature e una migliore gestione del ciclo di congelamento. Questi sistemi avanzati possono ora monitorare costantemente le condizioni interne e si adattano automaticamente alle variazioni di carico termico, al fine di mantenere l'efficienza energetica e garantire una conservazione ottimale degli alimenti.

Impatto della moderna tecnologia di congelazione sul settore Horeca

Uno degli impatti più significativi è la capacità di mantenere la freschezza degli alimenti. Grazie alla surgelazione rapida, i prodotti come pesce, carne, frutta e verdura possono essere conservati per mesi con proprietà organolettiche e nutritive quasi inalterate. Questo si traduce in una riduzione dello spreco alimentare, un aspetto cruciale per la sostenibilità del settore.

L'uso efficace di queste tecnologie consente anche una maggiore flessibilità nella gestione del menu. I ristoratori possono sperimentare con ingredienti esotici o stagionali senza il timore di limitazioni legate alla disponibilità o al deterioramento rapido. Inoltre, la possibilità di acquistare in quantità, approfittando di prezzi più vantaggiosi, e di conservare il surplus senza perdite di qualità, si traduce in una gestione più efficiente delle scorte e una riduzione dei costi operativi.

Sempre più case studies specifici mostrano come ristoranti e catene di alberghi abbiano implementato con successo queste tecnologie, non solo per migliorare la qualità del servizio ma anche per ottimizzare la logistica e la pianificazione delle risorse, al fine di garantire un servizio eccellente e una maggiore soddisfazione del cliente.