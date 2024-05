One More Dry!: Lorenzo Sirabella porta la pizza di Salvatore Salvo al DryMilano

Riprendono gli appuntamenti di “One More Dry! Pizza”, il format ideato da Lorenzo Sirabella e DryMilano per promuovere e diffondere la cultura della pizza attraverso il dialogo e il confronto tra i suoi interpreti: i pizzaioli.

Da sinistra: Edris Al Malat, Salvatore Salvo e Lorenzo Sirabella

L’iniziativa prevede la creazione di menu a quattro mani con rinomati maestri pizzaioli provenienti da tutta Italia. Special guest del VOL #5, Salvatore Salvo, patron della celebre Pizzeria Salvo di Napoli, che lunedì 9 settembre ospiterà a sua volta Sirabella per replicare la serata in terra partenopea.

Gli ospiti delle precedenti edizioni di "One More Dry! Pizza":

VOL #1 Jacopo Mercuro

VOL #2 Simone De Gregorio

VOL #3 Pier Daniele Seu

VOL #4 Alex Lo Stocco

Due diverse interpretazioni della pizza napoletana, dunque, si sono incontrate in questa serata speciale per dare vita ad un menu di sei portate: essenziale, equilibrato e in perfect pairing con tre cocktail d’autore firmati da Edris Al Malat con l'utilizzo dei vini di Berlucchi Franciacorta.

One More Dry! Pizza: la tradizione e la modernità della pizza napoletana

Lorenzo Sirabella apre il menu con due signature di DryMilano, due interpretazioni di piatti di cucina con l'utilizzo degli ingredienti della pizza: prima La Scarpetta, cubotti integrali di impasto della pizza con ragù di pomodoro, ricotta di Bufala Dop e basilico, in abbinamento al Dry Bellini, a base di Berlucchi Franciacorta Rosè e pesca bianca; poi il Vitello Tonnato, una focaccia con salsa tonnata, magatello di vitello, sale maldon e polvere di capperi.

La Scarpetta di Lorenzo Sirabella 1/8 La Vitello Tonnato di Lorenzo Sirabella 2/8 La Scarpiello di Salvatore Salvo 3/8 La Carciofi della domenica di Salvatore Salvo 4/8 La Marinara 4.0 di Salvatore Salvo 5/8 Il Drymisù di Lorenzo Sirabella 6/8 I cocktail di Edris Al Malat in abbinamento: Dry Bellini, French75 e Dry Sgroppino 7/8 Il menu a quattro mani di Lorenzo Sirabella e Salvatore Salvo per One More Dry! Pizza VOL #5 8/8 Previous Next

Dopo i due sfiziosi benvenuti della casa, è la volta delle pizze “classiche” di Salvatore Salvo: la prima ad uscire dal forno è la Scarpariello, una pizza con pomodoro di Gragnano, pomodoro datterino grigliato, battuto di pomodoro San Marzano, olio all’aglio con prezzemolo e peperoncino, tuma persa siciliana grattugiata e Pecorino toscano Gran Riserva, che insieme al Vitello Tonnato, ha visto l’abbinamento del drink French75, a base di Berlucchi Franciacorta Saten, succo di limone e gin.

La seconda pizza è la Carciofi della domenica, una pizza bianca con fior di latte, carciofo fresco cotto a bassa temperatura e arrostito, crema di pecorino, guanciale di maiale pelatello e olio extravergine al prezzemolo; infine, per chiudere, la Marinara 4.0, una pizza con salsa di pomodori marinata agli agrumi e zenzero in doppia temperatura, maionese di alici, origano fresco, polvere di aglio nero, alici crude, colatura di alici, olio all’aglio e basilico in abbinamento al Dry Sgroppino, a base di Berlucchi Franciacorta Brut, vodka al basilico, liquore al bergamotto e sorbetto al limone.

Chiusura del menu affidata a Sirabella che porta in tavola un altro piatto iconico, il Drymisù, un cubotto di impasto della pizza al vapore glassato al cioccolato fondente e caffè, crema al mascarpone e Marsala e polvere di caffè.

L'incontro tra Lorenzo Sirabella e Salvatore Salvo per “One More Dry! Pizza” ha celebrato, quindi, l'eccellenza della pizza napoletana, dimostrando come tradizione e innovazione possano convivere armoniosamente. Questo evento ha confermato ancora una volta che la pizza napoletana continua a evolversi, mantenendo al contempo le sue radici autentiche. Non resta che attendere con entusiasmo il prossimo appuntamento, per scoprire quali altre delizie ci riserverà “One More Dry! Pizza”.

Dry Milano

Via Solferino 33 - 20121 Milano

Tel 02 63793414