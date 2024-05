Simone Fortunato farcisce la sua pizza di tradizione

Ha alle spalle numerosi titoli. Il più recente, e di grande prestigio, il Challange Pizza Expo 2023 all’International Pizza Expo di Las Vegas. Una competizione di assoluta caratura per quanto riguarda l’universo pizza. D’altronde, Simone Fortunato in pizzeria ci è nato.

Simone Fortunato

Pizzeria Simone Fortunato, quattro generazioni di pizzaioli

«Rappresento la quarta generazione di una storica famiglia di pizzaioli napoletani - racconta - Mi è venuto naturale esercitare quest’arte. Sai, quando a sette anni i compiti non li fai a casa ma in pizzeria il percorso è già tracciato». Oggi quarantasettenne, Simone dal 2018 ha dato vita a Portici (Na) a un’insegna che porta il suo nome. Un locale dalle spalle larghe, grazie alla sua consolidata esperienza, che si sviluppa su 300 metri quadri e accoglie 90 ospiti in sala e 30 nel dehors.

Simone Fortunato con Antimo Caputo di Mulino Caputo

«Simone Fortunato Pizzeria - spiega - punta sulla classica pizza napoletana. Sono un tradizionalista sfegatato e le farciture gourmet o quella di cucina qui non trovano sbocchi. Secondo la mia formazione e visione, con la pizza si può arrivare solo fino a un certo punto. Formaggi e salumi sono i benvenuti, ma sulle materie prime non si fanno deroghe: si vola alto».

Pizzeria Simone Fortunato, sapori, gusto e materie prime

Sono circa 35 le pizze che compongono il menu, suddivise per tipologia: da forno, fritte e pinsa romana. «Tra quelle più richieste - sottolinea Simone Fortunato - mi piace ricordare la Scarpariello con pomodoro ciliegino saltato in padella, provola di Agerola, pepe, olio evo e Pecorino Romano in uscita, così come la Porchettone, a base di porchetta di Ariccia, provola di Agerola e patate di Avezzano al forno». Sempre sulla cresta dell’onda la Bufalina verace (datterini, mozzarella di bufala, basilico, olio evo) e la Verace (Pomodoro San Marzano Dop, mozzarella di bufala, Grana Padano, basilico, olio evo in uscita). Sapori importanti anche per la pizza fritta Cicciolone, che prevede ricotta di pecora, provola di Agerola, cicoli napoletani, pomodoro e pepe, e per la pinsa Friariellotta con salsiccia di suino, provola dei Monti Lattari, crema di friarielli.

Simone Fortunato, impasto diretto con la farina Mulino Caputo

Farciture che richiedono un impasto che dia vita a una pizza leggera e digeribile. «Utilizzo il classico diretto, con una lievitazione al massimo di 24 ore a temperatura ambiente. La farina? La Blu Pizzeria di Mulino Caputo. Un rapporto generazionale antico e collaudato. Ero un bambino la prima volta che sono entrato nel mulino». Una farina studiata per la classica pizza napoletana. Il glutine elastico e l’amido soffice consentono la formazione di impasti con ottima idratazione, leggeri e con una lievitazione a regola d’arte.

Simone Fortunato Pizzeria

via Armando Diaz 204 - 80055 Portici (Na)

Tel 081 7762987