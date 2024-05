Antonio Di Tella: dagli insegnamenti della nonna alla "Pizzeria all'Angolo"

Era poco più che maggiorenne quando Antonio Di Tella, campano di Aversa (Ce), a Marina di Carrara (Ms) ha trasformato un semplice bar nella Pizzeria all’Angolo, il suo locale da 21 anni. «Un piccolo esercizio - racconta - con solo una ventina di coperti, ma molto forte per quanto riguarda asporto e delivery. Sforniamo 1.200 pizze alla settimana. Siamo un punto di riferimento del quartiere».

Pizzeria all'Angolo, aprire una pizzeria è stato un ritrovarmi

Antonio, che ha imparato l’arte della pizza da adolescente, ricorda con affetto l’origine di questa sua passione. «La mia era una famiglia di operai - spiega - e sono cresciuto con la nonna, bracciante agricolo. Sono cresciuto immerso nell’agroalimentare, circondato da materie prime, conserve e sott’oli. Lei mi ha insegnato i fondamentali della cucina e avendo un forno anche quelli della lievitazione, mettendo le mani in pasta per produrre pizza e pane. Avere aperto una pizzeria è stata quindi una conseguenza logica, un ritrovarmi».

Antonio Di Tella

Una strada non certo in discesa, ma impegno, passione e sacrifici hanno dato il loro risultato. Non a caso nel 2023 a Parma Antonio ha conquistato il titolo di Campione del Mondo per la categoria Pizza in pala e il gradino più alto del podio anche nel Triathlon (pizza classica, teglia, pala). Propone una pizza che non si sradica dai canoni della tradizione pur concedendosi qualche guizzo da solista. «La pizza - sottolinea - è la radice della nostra cucina e il salto di qualità lo si può fare investendo nelle materie prime, dalla farina agli ingredienti per la farcitura. Alla clientela propongo un menu classico e uno che contempla prodotti di stagione e del territorio; sono circa 50 le pizze che serviamo».

Pizzeria all'Angolo, Cirio Alta Cucina, una gamma completa

Come scelta e abitudine, e qui torna a galla il vissuto con la nonna, è fondamentale il rapporto con i piccoli produttori e il mondo agricolo, ma con un'eccezione a favore dell’industria.

«Per il pomodoro da molti anni il mio referente è Cirio Alta Cucina - puntualizza - Una realtà che riesce a coprire le mie esigenze e a soddisfarmi a 360 gradi. Sono nato nel pomodoro e con Cirio Alta Cucina so che vado sul sicuro, dalla Polpa ai Pelati, dai Ciliegini ai Datterini. Una gamma completa e tanto valore aggiunto in ogni prodotto».

Pizzeria all'Angolo, ingredienti che fanno la differenza

Tra le pizze più apprezzate in questo periodo segnala quella con spinacino saltato, burrata con oliva taggiasca, acciughina e datterino rosso e la combinazione di sapori che prevede crema di piselli, lardo di seppia, crema di Parmigiano e datterini rossi e gialli. «Nel campo delle classiche - annota - i Pelati e la Polpa rappresentano il denominatore comune».

Antonio Di Tella nella sua Pizzeria all‘Angolo utilizza i prodotti Cirio Alta Cucina

Il contenuto di servizio è presto detto. Grandi, corposi e di colore rosso vivo, I Pelati sono un prodotto di punta di Cirio Alta Cucina e vantano un'elevata resa grazie alla ricca salsatura. Grazie alla sua particolare consistenza, la Polpa conferisce un gusto ricco, intenso e verace a ogni ricetta. Sulla pizza esalta tutta la polposità del pomodoro fresco.

Pizzeria all’angolo

via Lunense 8 - 54033 Marina di Carrara (Ms)

Tel 0585 633420