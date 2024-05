Challenge Food & Drink, vincono gli studenti del Cfp Santachiara di Stradella

Una sfida ai fornelli con i giovani e futuri chef della provincia di Pavia. Gli studenti dei più importanti istituti alberghieri provinciali si sono cimentati ai fornelli utilizzando prodotti del territorio e si sono misurati davanti ad una qualificata giuria di docenti, esperti, gourmet e sommelier. Oltre sessanta studenti hanno partecipato, nella sede Apolf di Pavia, all’evento “Challenge Food & Drink” organizzato dall’amministrazione provinciale di Pavia in collaborazione con Apolf e il patrocinio della Camera di Commercio di Pavia. A trionfare sono stati gli studenti delle classi terze del settore alberghiero del Cfp Santachiara di Stradella, guidati dai docenti Marina Riccardi di Silvano Vanzulli.

I vincitori: gli studenti delle classi terze del settore alberghiero del Cfp Santachiara di Stradella

Challenge Food & Drink, in gara 7 istituti alberghieri di Pavia

Sette gli istituti alberghieri coinvolti, per un totale di sessanta partecipanti: il contest era articolato su tre sfide inerenti la preparazione di cocktail (a base di Metodo Classico dell’Oltrepò Pavese), di un piatto di risotto (con salsiccia e Bonarda) e di un dolce (il cui ingrediente di partenza era il riso). L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla Provincia, coordinata dal consigliere provinciale Andrea Frustagli, per fare incontrare il mondo della scuola, che sta formando professionalità a breve spendibili in campo enogastronomico, e quello del lavoro.

Presenti all’evento personalità quali il presidente della Provincia Giovanni Palli, il consigliere regionale Claudio Mangiarotti, il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi, e di Vigevano, Andrea Ceffa, oltre al sindaco di Stradella Alessandro Cantù, al consigliere provinciale con delega all’istruzione, formazione e lavoro Andrea Frustagli, i rappresentanti di Coldiretti e Confagricoltura, il commissario straordinario della Camera di Commercio, Giovanni Merlino. A valutare i giovani una giuria composta di chef e sommelier affermati del territorio.

Il piatto vincitore: risotto con salsiccia e Bonarda

A sfidarsi ai fornelli l’Apolf e l’istituto Cossa di Pavia, l’istituto Clerici con sedi a Pavia e Vigevano, il Csf di Vigevano, l’Enaip di Voghera, l’Istituto Pollini di Mortara e l’Istituto Santachiara di Stradella, trionfatore della kermesse gastronomica. A valutare i piatti sono stati Luisa Rossi del ristorante I Castagni di Vigevano, Dario Fisichella, ristorante naj di Stradella, Federico Sgorbini, ristorante Dama del Castello di San Gaudenzio, i sommelier Carlo Aguzzi, Roberto Pace e Alberto Rovati hanno valutato i cocktail preparati dai ragazzi. «Un’ottima manifestazione che vuole unire l’entusiasmo degli studenti con i prodotti tipici del nostro territorio - ha detto Giovanni Palli, presidente della Provincia di Pavia, ente organizzatore - È un’iniziativa che guarda avanti che mette insieme studio e professionalità e che, in particolare, esalta la produzione agroalimentare della provincia, fatta di vere eccellenze che, da sempre, sono il nostro cavallo di battaglia in Italia e nel mondo».

La premiazione di tutti i partecipanti avverrà nella splendida cornice degli Horti Borromaici di Pavia, luogo che contemporaneamente ospiterà il “Career Day - We For job”, organizzato dal Centro per l’Impiego: sarà una splendida opportunità per fare incontrare domanda e offerta di lavoro.