Eccellenze italiane a tavola: Berlucchi Franciacorta ospita "Le Soste"

Lunedì 27 maggio si è tenuta nella cantina Berlucchi Franciacorta l'assemblea annuale de "Le Soste", l'associazione che riunisce i migliori ristoranti italiani dal 1982. Un evento che ha celebrato l'eccellenza culinaria italiana e la profonda connessione tra Berlucchi e "Le Soste", entrambi accomunati da una visione e valori condivisi che promuovono il patrimonio enogastronomico del Bel Paese nel mondo.

La giornata ha visto la partecipazione di 36 rinomati ristoranti italiani, rappresentati dai loro titolari o chef, tra cui il D'O di Davide Oldani (attuale presidente de "Le Soste"), Da Vittorio, Dal Pescatore, Il Luogo di Aimo e Nadia, Osteria Francescana e il San Domenico. La mattinata è stata dedicata all'assemblea a porte chiuse, un momento di confronto e crescita sui temi più attuali del settore della ristorazione.

A seguire, un pranzo preparato dallo chef Stefano Cerveni del ristorante Due Colombe ha deliziato i palati con un menu speciale accompagnato da due novità Berlucchi del 2024: Berlucchi '61 Franciacorta Nature 2017 e Berlucchi Franciacorta Riserva Palazzo Lana Extrême 2013.

Nel pomeriggio, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di scoprire la cantina Berlucchi, pioniera del Franciacorta, e di apprezzarne la storia e lo spirito innovativo. La giornata si è infatti conclusa con una visita alle cantine storiche e una degustazione tecnica guidata da Arturo Ziliani, ad di Berlucchi, e dall'enologo Ferdinando dell'Aquila. Un'occasione unica per approfondire le caratteristiche dei vini Berlucchi e la loro espressione del terroir unico della Franciacorta.

La degustazione si è concentrata su una comparazione tra alcuni assemblaggi di basi della vendemmia 2023 con Berlucchi Nature Rosé, Riserva Palazzo Lana e Riserva Franco Ziliani, in un percorso di conoscenza delle caratteristiche organolettiche che la terra e il clima della Franciacorta donano ai suoi vini.

Il ristorante diffuso D.One di Montepagano, frazione di Roseto degli Abruzzi (Te), entra nella guida "Le Soste". Dopo la consegna della relativa targa alla cantina Berlucchi, l'evento ufficiale di presentazione della guida 2025 si svolgerà a novembre a Milano. Dopo la Stella Michelin ottenuta per la prima volta nel 2018, il D.One nel 2022 ha ricevuto anche la Stella verde Michelin, riconoscimento attribuito a quelle attività che si distinguono per la cucina sostenibile.

«Siamo felici ed orgogliosi di questo riconoscimento», affermano all’Ansa i titolari del D.One, Nuccia De Angelis e lo chef Davide Pezzuto. «Ci piace - aggiungono - lo spirito di amicizia, condivisione e uguaglianza che caratterizza l'associazione "Le Soste". Per noi è una grande emozione poterci trovare nel gotha della ristorazione italiana. Si tratta di un ulteriore traguardo che ci spinge a fare sempre meglio: continueremo a lavorare quotidianamente con l'obiettivo di emozionare i clienti con i sapori, raccontando in ogni piatto le belle storie del nostro Abruzzo».