La Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria da sempre è vicina ai giovani e agli istituti alberghieri con un proprio comparto scuole. La formazione partendo dai ragazzi è uno dei nostri punti fermi. Per questo abbiamo messo a punto un protocollo d’intesa con il Mim-Ministero dell’istruzione e del merito, che ha bandito due concorsi che ci vedono in prima linea tutti gli anni.

Fipgc: in prima linea per la formazione dei giovani pasticceri

Il primo è aperto a tutti gli istituti italiani, mentre il secondo, nostro fiore all’occhiello, è dedicato ai ragazzi “speciali” che frequentano gli alberghieri. Entrando nel dettaglio, dal 9 all’11 aprile si sono confrontati a Vittorio Veneto, Treviso, 30 scuole nazionali che hanno visto confrontarsi, in 5 batterie, ben 60 allievi che hanno dovuto realizzare un dessert al piatto. Una manifestazione in crescita, giunta quest’anno alla sesta edizione, che ha visto l’iscrizione di ben 47 scuole..

È stato quindi necessario effettuare delle selezioni regionali. Un risultato di cui siamo molto orgogliosi, perché il fronte delle nuove leve che si avvicina al nostro mondo si sta allargando, coinvolgendo di anno in anno sempre più giovani con i loro docenti. L’edizione 2023 ha visto imporsi l’Istituto Domenico Alberto Azuni di Cagliari, città dove avrà luogo il prossimo concorso. Grande merito va ascritto a Maurizio Santilli di Termoli, responsabile internazionale della Federazione per le scuole.

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

E proprio nella città molisana, nel mese di maggio, si svolge la terza edizione che vede protagoniste 23 scuole con i loro giovani. I ragazzi “speciali”, coadiuvati da un loro compagno in veste di assistente, devono realizzare, anche in questa manifestazione, un dessert al piatto. Si tratta di un concorso importante, coinvolgente, che vuole essere una spinta all’inclusione e una molla per affermarsi nella vita e nel lavoro.

Il Concorso nazionale di pasticceria ragazzi “speciali” degli alberghieri d’Italia ha lo scopo di valorizzare le abilità e le capacità metodologiche degli allievi con programmazione differenziata nella cultura della pasticceria italiana e internazionale, interscambiando metodologie finalizzate alla crescita e al confronto.