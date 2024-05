Al Bulgari Hotel Milano due Patrick lanciano la mixability di Symposia 2024

Bere miscelato di alta gamma in scena al Bulgari Hotel Milano per il primo appuntamento dell’anno con Symposia. L’evento, firmato Bulgari Hotel, vede il bar manager Patrick Greco accogliere i mostri sacri della mixability. Il 6 maggio il collega titolato è stato un altro Patrick. Proprietario e bartender di Drink Kong di Roma, locale numero 21 nella classifica dei World’s 50 Best Bars, Patrick Pistolesi ha servito la sua arte alla clientela del raffinato hotel milanese.

Patrick Pistolesi e Patrick Greco

Symposia, drink ricchi, garbo, empatia

Un professionista imponente, anche nel fisico, che entra subito in relazione con chi lo sta seguendo dal banco. Garbo, empatia e tanto mestiere alle spalle, ha proposto quattro drink ricchi e colorati, proprio come nel suo locale capitolino. Esordio di caratura con Springer, la sua versione dello spritz, che prevede Campari, cordiale di pomplemo e capperi e Champagne Lallier Réflexion R.019.

Il cocktail Prisma di Patrick Pistolesi con Mezcal Montelobos e Campari

Symposia, una passerella di ingredienti

A seguire Prisma, per palati più impegnati: Mezcal Montelobos, Biancosarti, Vermouth del Professore bianco, Cordiale all’arancia e Campari. Gin Bulldog, Grand Marnier, Aperol e cordiale di lampone hanno definito la struttura di Grandpolitan, mentre la chiusura in bellezza è stata affidata a Quantico, con Wild Turkey Rye, Vermouth del Professore ambrato, Cynar, Biancosarti. Una progressione seducente tra contrasti, spigoli delicati al palato, che ha confermato il pensiero di fondo della filosofia organolettica di Pistolesi: «Portiamo le persone più a contatto con il loro “io” più nascosto».

L'affollato banco bar del Bulgari Hotel Milano

Tra le proposte del padrone di casa, Patrick Greco, di rilievo West Hollywood, che miscela in equilibrio diverse identità. Quelle di Rum Appleton 15 yrs, di liquore mela verde, liquore allo zafferano, Liquore humo, Amaro Lucano, rucola e fake lime. Sotto la sua guida il Bulgari Bar Milano e` diventato il punto di riferimento per gli altri Bulgari Hotels & Resorts nel mondo.

Symposia 2024 ha spiccato il volo con il ventio a favore.



