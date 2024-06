Il cliente deve tornare a dire “grazie, prego e per favore” al ristorante

Dobbiamo tornare alle buone maniere! In giro per strada come al ristorante. Nel mondo contemporaneo abbiamo perso ogni punto di riferimento e ogni regola comportamentale, che sia nelle scuole, dentro casa, per strada o al ristorante. Le buone maniere svolgono un ruolo fondamentale nella società odierna poiché contribuiscono a creare un ambiente rispettoso, armonioso e civile. Aiutano a promuovere il rispetto reciproco tra le persone, indipendentemente dalla loro etnia, religione, classe sociale o background culturale. Questo favorisce la convivenza pacifica e la costruzione di relazioni positive.

Dobbiamo tornare a dire grazie, prego e per favore al ristorante!

Le buone maniere sono fondamentali per creare un clima di cortesia e gentilezza nelle interazioni quotidiane. Quando le persone si comportano con rispetto e cortesia verso gli altri, si instaura un clima di fiducia e armonia. Favoriscono il successo personale e professionale, sono spesso considerate un segno di maturità e fiducia in sé stessi. Sapere come comportarsi in modo appropriato in diverse situazioni sociali e professionali può aiutare a creare una buona impressione e a favorire il successo personale e lavorativo. Contribuiscono alla costruzione di relazioni durature, sono essenziali per costruire e mantenere relazioni durature e significative con gli altri. Essere rispettosi, cortesi e attenti ai bisogni degli altri aiuta a creare legami di fiducia e reciproco rispetto.

In sintesi, le buone maniere sono importanti nella società odierna perché contribuiscono a promuovere il rispetto reciproco, creano un clima di cortesia e gentilezza, favoriscono il successo personale e professionale, contribuiscono alla costruzione di relazioni durature e promuovono la coesione sociale. Dovremmo riproporre dei percorsi formativi di bon ton, che sia per i più giovani a scuola o per i più grandi nel dopo lavoro. Le buone maniere e la buona educazione non può e non deve essere classista. Torniamo a dire grazie, prego e per favore.