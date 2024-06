Pastry Bit Competition: ecco i vincitori della tappa nelle Marche

Sono state le Marche ad ospitare il 25 giugno, nella sede di Tombesi a Macerata, la quarta delle 9 tappe regionali della seconda edizione di Pastry Bit Competition, la gara che Molino Dallagiovanna, in collaborazione col maestro Leonardo Di Carlo, ha ideato per i professionisti della pasticceria. Nella tappa marchigiana a conquistare il passaggio alle semifinali sono stati Giammaria Berti pasticcere di “Mo.Ca. Spa” di Coriano (Rn) col dolce “Alchermy”, Luca Maltauro pasticcere di “Santi Group” di Castello di Godego (Tv) col dolce “Stranocciola” e Matteo Zucchini pasticcere del “Laboratorio del gelato” di San Giorgio di Piano (Bo) col dolce “Senza crostata”. A decretare i vincitori la giuria, composta da esperti, blogger e giornalisti del settore (tra cui Italia a Tavola), che hanno valutato i candidati sulla base sia della preparazione tecnica sia delle doti comunicative.

I vincitori della tappa marchigiana: Giammaria Berti, Luca Maltauro e Matteo Zucchini

Come funziona il Pastry Bit Competition

Ricordiamo che a contendersi il titolo di “Dallagiovanna Pastry Ambassador 2026”, volto ufficiale del Molino per la pasticceria in Italia e nel mondo, sono 108 pasticceri che si stanno sfidando, 12 per tappa, nelle 9 gare regionali in programma da maggio a ottobre in tutte le zone d'Italia. In questa fase la sfida verte sulla preparazione di una Crostata moderna da forno da realizzare senza l'utilizzo di frutta fresca e creme da frigorifero.

I migliori tre pasticceri di ogni tappa regionale si qualificano per una delle tre semifinali che si svolgeranno in una rinomata località sciistica nel prossimo inverno. In alta quota la sfida si sposterà sul Bignè dinamico da condividere. La fase finale, a cui accederanno i migliori tre di ogni semifinale, si dividerà in due momenti: il primo a giugno 2025 in CAST Alimenti, la Scuola dei mestieri gastronomici di cui Molino Dallagiovanna è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell'eccellenza delle professioni; il secondo a settembre 2025 presso la sede del Molino in occasione della Festa dei Granai.

In CAST Alimenti i 9 pasticceri finalisti dovranno realizzare un lievitato sfogliato; al Molino, invece, l'ultima sfida consisterà nella valutazione del panettone con impasto al cioccolato che dovrà essere realizzato solo con lievito madre vivo e senza creme siringate all'interno. Vietato l'uso di semilavorati o mix per grandi lievitati.