“Una Pizza Napoletana” di New York è la miglior pizzeria degli Stati Uniti

Una Pizza Napoletana di New York è stata nuovamente riconosciuta come la migliore pizzeria degli Stati Uniti. Un risultato che è stato annunciato dalla guida più autorevole nel mondo della pizza, 50 Top Pizza, martedì 25 giugno al West Edge, all'interno del Chelsea Market, durante una seguitissima cerimonia presentata da Scott Wiener e trasmessa in diretta sui canali social del network. Al secondo posto Tony's Pizza Napoletana a San Francisco, di Tony Gemignani. Sul terzo gradino del podio Pizzeria Beddia a Philadelphia, di Joe Beddia.

Il podio di 50 Top Pizza Usa 2024

Quarto posto per Ribalta, a New York; quinta posizione per Ken's Artisan Pizza, a Portland; sesta posizione per Jay's, a Kenmore; per la settima posizione si torna a New York con Don Antonio; ottava posizione per Pizzeria Sei, a Los Angeles; nona posizione per La Leggenda, a Miami; decima posizione per Robert's, a Chicago.

50 Top Pizza Usa 2024: tutti i premi assegnati

Consegnati anche gli attesissimi premi speciali per il 2024: il premio Pizza Maker of the Year 2024 - Ferrarelle Award va a Giorgia Caporuscio di Don Antonio, a New York; il premio Pizza of the Year 2024 - Latteria Sorrentina Award va a Mission Impossible di Tony's Pizza Napoletana, a San Francisco, pizza completamente vegetale; il premio New Entry of the Year 2024 - Solania Award va a Pizzeria Beddia, a Philadelphia; il premio Performance of the Year 2024 - Robo Award va a Robert's, a Chicago; il premio Best Fried Food 2024 - Il Fritturista - Oleificio Zucchi Award va a La Leggenda, a Miami; il premio Best Pasta Proposal 2024 - Pastificio Di Martino Award va a Partenope Ristorante, a Dallas; il premio One to Watch 2024 - Orlando Foods Award va a GRANA, a Portland; il premio Best Beer Service 2024 - Peroni Nastro Azzurro Award va a Zeneli, a New Haven; il premio Best Dessert List 2024 - Cremoso - La Dispensa Award, infine, va a Una Pizza Napoletana, a New York. Il riconoscimento Green Oven 2024 - Goeldlin, che premia la grande attenzione verso le pratiche di sostenibilità ambientale, è stato assegnato a Ken's Artisan Pizza, a Portland.

La classifica completa di 50 Top Pizza Usa 2024

Di seguito la classifica completa di 50 Top Pizza Usa 2024: