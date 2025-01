Vera Pizza Day e Sigep: il 2025 si apre sotto il segno della pizza napoletana

Il 2025 parte con un evento di portata globale per gli amanti della pizza: il Vera Pizza Day, organizzato dall'Associazione verace pizza napoletana (Avpn), che celebra la sua edizione il 17 gennaio, in occasione della festa di Sant'Antuono Abate, patrono dei pizzaioli. La manifestazione, una maratona di 24 ore, coinvolgerà 19 Paesi, con le novità di Qatar e Filippine, e proporrà ben 22 masterclass. A seguire, dal 18 al 22 gennaio, l'Avpn sarà protagonista a Sigep (Rimini), con il Pizza Club, un'area interamente dedicata alla pizza, tra talk, showcooking e approfondimenti.

Il tradizionale fuoco di Sant'Antuono acceso nella sede Avpn di Napoli

La magia del Vera Pizza Day: un evento planetario

Il Vera Pizza Day, ormai riconosciuto come appuntamento imprescindibile per pizzaioli e appassionati di tutto il mondo, prenderà il via alla mezzanotte di venerdì 17 gennaio. Il tradizionale fuoco di Sant'Antuono, acceso nella sede Avpn di Napoli a Capodimonte, darà inizio alla giornata. L'iniziativa si distingue per il suo respiro internazionale, con collegamenti e masterclass trasmesse in diretta sul canale YouTube dell'associazione.

Il manifesto del Vera Pizza Day 2025

Tra i momenti più attesi spicca il collegamento con gli scienziati della Base Concordia in Antartide, un simbolico abbraccio tra culture e latitudini diverse, unite dal valore culturale e sociale della pizza. Antonio Pace, presidente Avpn, ha dichiarato: «Possiamo affermare con orgoglio che questa nostra "creatura", il Vera Pizza Day, è ormai diventato un evento di portata mondiale, l'appuntamento di riferimento per l'intera comunità di pizzaioli e pizza lover di tutti i continenti. Un format unico che in ogni edizione coinvolge grandi maestri dell'arte bianca e milioni di appassionati, sottolineando l'importanza della pizza come simbolo di connessione globale».

I Sant'Antuono Awards: premiare chi difende la pizza

Durante il Vera Pizza Day si terranno anche i Sant'Antuono Awards, premi assegnati in collaborazione con la Fondazione Univerde a personalità che si sono distinte nella promozione della pizza. Tra i premiati del 2025 figurano Rosanna Romano, direttore generale per le Politiche culturali e il turismo della Regione Campania; Flavia Sorrentino, vicepresidente del Consiglio comunale di Napoli; Monica Piscitelli, giornalista enogastronomica, e Laura Accomazzo, direttore generale della Casa Editrice Nui Nui. L'evento vanta collaborazioni con partner di livello internazionale come Molino Polselli, Latteria Sorrentina, Gimetal e Acunto, consolidando il suo ruolo centrale nella valorizzazione della pizza.

Sigep e il debutto del Pizza Club

Terminata la maratona del Vera Pizza Day, l'Avpn sarà poi tra i protagonisti di Sigep, dal 18 al 22 gennaio. Nel Padiglione B8, il nuovo spazio Pizza Club offrirà un ricco programma di convegni, showcooking e masterclass, diventando un luogo di incontro tra professionisti del settore e appassionati. Il calendario si aprirà sabato 18 gennaio con “Il Caffé col Presidente”: alle ore 11, Antonio Pace dialogherà con ospiti internazionali, tra cui lo chef stellato Gennarino Esposito, il presidente Ais, Sandro Camilli, e il segretario generale Avpn, Paolo Surace. A seguire, lo showcooking “Generazione Verace” con i maestri pizzaioli Ciro e Antonio Coppola e il convegno “La Pizza Napoletana e la sua autenticità senza confini”, moderato dal direttore di Italia a Tavola, Alberto Lupini. La giornata si concluderà con la masterclass “Margherita e le sue sorelle” tenuta da Francesco Pone e Fulvio Belfiore. Sempre in questa giornata si terrà la premiazione di Best AVPN Pizzeria 2024, il contest dell’Associazione che vede come giuria i pizzaioli di tutto il mondo

Domenica 19 gennaio lo showcooking delle ore 12 avrà come protagonista Antonello Cioffi. Seguirà poi, alle 14.30, il convegno "Il futuro della formazione in pizzeria nel mondo. I nuovi trend del 2025” moderato dal direttore Lupini. Alle ore 16 Vincenzo Esposito, maestro pizzaiolo di Carmnella (Napoli), presenterà la masterclass "Margherita e le sue sorelle". Dopodiché, la giornata di lunedì 20, si aprirà alle ore 12 con lo showcooking di Gianmarco Ferrandi e Giacomo Devoto, chef una stella Michelin; spazio poi al convegno "Catene di Pizzerie Artigianali: da nuova tendenza a realtà consolidata" moderato da Antonio Puzzi e previsto per le 14:30, a cui seguirà la masterclass "Margherita e le sue sorelle" con Ciro Salvo di 50 Kalò.

Martedì 21 gennaio, lo showcooking "Generazione Verace: Pizza e Cucina” vedrà in dialogo Luca Tudda e Corrado Scaglione e lascerà poi spazio al convegno sull'Osservatorio socioeconomico della pizza napoletana moderato da Antonio Fucito, il nuovo progetto che ha l'obiettivo di analizzare e comprendere il business della pizza napoletana nato dalla collaborazione di Avpn con l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, la Fipe-Confcommercio Campania e il Dipartimento di Scienze umane e sociali, patrimonio culturale del Consiglio nazionale delle ricerche. In chiusura, a partire dalle ore 16, la masterclass "Margherita e le sue sorelle" con Luca Di Massa e Gennaro Langella e, nell'ultima giornata, quella di mercoledì 22, lo showcooking "Generazione Verace" con Mirko D'Agata.

Avpn a Sigep 2025 con il Pizza Club

Tutte le serate del Pizza Club si concluderanno con l'Aperipizza, un momento conviviale che unirà pizza e musica. Un'occasione per celebrare la regina degli impasti in tutte le sue forme, dal gusto autentico alla sperimentazione contemporanea.