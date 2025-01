Italia a Tavola a Sigep World 2025: ecco cosa aspettarsi

Manca sempre meno al Sigep World 2025 - il salone internazionale dedicato a gelateria, pasticceria, caffetteria, panificazione e pizza, che si terrà presso la Fiera di Rimini dal 18 al 22 gennaio 2025. Le tendenze del settore si evolvono e l’innovazione non si ferma, ma come affrontare le difficoltà economiche che caratterizzano questo periodo di transizione? Nel numero di dicembre/gennaio di Italia a Tavola, un approfondimento su come il settore sta rispondendo a queste nuove esigenze.

In copertina Bindi, che attraverso la voce del Brand Manager Antonio Balestrieri, svela le novità che presenterà a Sigep 2025, con un focus sul gelato, nuovi prodotti e collaborazioni esclusive, in un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione per rispondere alle esigenze del mercato della ristorazione. Per quanto riguarda il latte e le creme, l’alternativa vegetale cresce e migliora, con un impatto importante nel mondo della ristorazione. I consumatori chiedono sempre di più, ricette di pasticceria, cappuccini e bevande a base di latte vegetale. Quali sono le opzioni migliori per ottenere un dolce o bevanda perfetta? Ci portano degli esempi le aziende Eurovo, Centrale del Latte e Master Martinicon le loro alternative salutari.

Il futuro della pasticceria è sempre più creativo e tecnologico. Pavoni Italia ci mostra come l’innovazione nel design degli strumenti e nella preparazione dei dolci possa portare a nuovi orizzonti nella creazione di dessert. Un’anticipazione delle tendenze in arrivo nel 2025. Una nuova frontiera nella preparazione delle creme, che si distingue per la sua texture unica e per la sua versatilità. Scopriamo insieme in quale modo ROBOCream sta rivoluzionando il modo di pensare e lavorare le creme, dalla pasticceria alla gelateria.

Nonostante il focus sul salone di Sigep World, non manca l'attenzione anche su altri prodotti che rappresentano l’eccellenza del nostro Paese, come il Taleggio Dop, il Prosciutto di Carpegna Dop, con due ricette della tradizione che esaltano le caratteristiche di questo pregiato prosciutto italiano, simbolo di qualità e di un lavoro artigianale che dura da secoli. In quiesto numero scopriamo insieme la sua versatilità in cucina.

Allo stesso modo il tartufo nero pregiato di Urbani Tartufi, un ingrediente che non ha bisogno di presentazioni, ma che merita di essere visto sotto una nuova luce. I segreti del tartufo nero, la sua versatilità in cucina e come utilizzarlo per creare piatti gourmet dal sapore inconfondibile. Per finire, l'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP si racconta attraverso le Batterie d'Eccellenza, le botti di legni pregiati che contengo il rinomato Oro Nero di Modena. Ingredienti ricercati in cucina, ma che raccontano storie di tradizione e artigianalità simbolo della cultura gastronomica italiana.

A proposito di prodotti d'eccellenza italiani, il 2025 è stato proclamato anno del riso italiano, e non a caso. Un’occasione per riscoprire la ricchezza e la varietà di questo alimento che è protagonista in molti piatti della cucina tradizionale, ma anche in preparazioni innovative. Le iniziative dell’Ente Nazionale Risi ci raccontano la crescita e la valorizzazione del riso a livello nazionale e internazionale.

Per il mondo dell'olio, celebriamo un traguardo importante per gli Oleifici Barbera, che festeggiano un secolo e mezzo di attività. Un percorso all’insegna della qualità e dell’innovazione nel mondo dell’olio d’oliva, che ha reso questa azienda una delle punte di diamante del settore.

Non può mancare poi una riflessione importante sulla sicurezza stradale e le nuove leggi in tema di alcol. Il dibattito sull’alcol alla guida e le implicazioni economiche delle nuove normative in ambito vitivinicolo, ma anche con questo clima di restrizioni, in Abruzzo si continua a lavorare per portare le proprie eccellenze vitivinicole a un pubblico sempre più vasto. Il Consorzio di Tutela vini d’Abruzzo ci racconta le peculiarità di un territorio che sta emergendo nel panorama enologico italiano.

Sempre più ristoranti si impegnano contro lo spreco alimentare, adottando pratiche di cucina sostenibile e di recupero. È davvero possibile abbattere gli sprechi nei ristoranti? Un’indagine sui ristoranti che stanno facendo la differenza. Nel panorama competitivo della ristorazione, è fondamentale trovare il giusto mix tra originalità e tradizione. Come creare un menu che risponda alle nuove esigenze dei consumatori e al contempo si distingua dalla concorrenza? Lo spiega Kairos Goodfriend spiegando che gli sconti possono attrarre clienti, ma vanno gestiti con strategia per evitare la svalutazione del brand e la perdita di margini