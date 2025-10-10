Salt Bae, l’impero dei ristoranti di lusso di Nusr Et in crisi

Nusret Gökçe, conosciuto in tutto il mondo come Salt Bae, ha costruito un impero gastronomico partendo da un video virale nel 2017 che lo mostrava mentre condiva una bistecca in modo spettacolare. In breve tempo, il personaggio social si è trasformato in un imprenditore della ristorazione, aprendo locali a Milano, Mykonos, Istanbul, Abu Dhabi e Londra. Con oltre 52 milioni di follower su Instagram e clienti illustri come David Beckham, Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney, Salt Bae è diventato un simbolo della ristorazione di lusso, caratterizzata da piatti esclusivi come le bistecche wagyu placcate in oro.

Nusret Gökçe, conosciuto come Salt Bae

Perdite economiche e crisi del marchio Nusr Et

Secondo quanto riportato dal Messaggero, nonostante la rapida espansione, il gruppo di ristoranti Nusr Et sta vivendo una profonda crisi. Negli Stati Uniti, su sette sedi aperte ne restano operative solo due. In Gran Bretagna, il ristorante di Knightsbridge ha registrato una perdita superiore a 7 milioni di dollari, a cui si aggiunge una svalutazione di quasi 9 milioni di dollari delle attività americane. Secondo i portavoce del gruppo, alcuni mercati non hanno risposto positivamente al modello proposto.

Recensioni negative e immagine compromessa

Il crollo dell’impero non riguarda solo i conti economici. Il ristorante londinese ha ottenuto una valutazione di appena 2,9 su 5 su Tripadvisor, classificandosi oltre il 14.900° posto tra i locali della città. Le recensioni su Google abbondano di giudizi a una stella, con critiche alla qualità del servizio, all’atmosfera e al rapporto qualità-prezzo. Molti recensori hanno definito l’esperienza simile a una business lounge senza personalità, sottolineando la distanza tra il prezzo elevato e la reale esperienza gastronomica.

Polemiche e calo di reputazione

Oltre agli aspetti economici, Salt Bae si è trovato al centro di diverse polemiche. Durante la finale della Coppa del Mondo 2022, lo chef è sceso in campo e ha interagito con Lionel Messi e il trofeo, scatenando indignazione tra tifosi e media. Questi episodi hanno contribuito a creare un’immagine divisiva, minando ulteriormente la credibilità del marchio.

Nusret Gökçe assieme a Leo Messi durante la finale di Coppa del Mondo del 2022

Il futuro di Salt Bae e della ristorazione di lusso

Il caso di Salt Bae dimostra come la fama social possa garantire visibilità immediata, ma non sempre si traduce in sostenibilità a lungo termine. L’impero costruito sull’effetto virale e sul lusso ostentato sembra oggi in difficoltà, a conferma che il settore della ristorazione richiede qualità costante, esperienza autentica e capacità di adattarsi alle esigenze reali del pubblico.

La recente apertura a Milano aveva fatto discutere

Nel cuore di Milano, nel quartiere di Brera, aveva recentemente aperto un locale Nusr Et , marchio associato a Salt Bae. Chi l'ha provato ha evidenziato un'ottima qualità della carne, Wagyu di grado 9,5 servita in tagli pregiati, accompagnata da cipolle fritte servite come fiore. Tuttavia, sono emerse criticità nel servizio: il pane arrivato tardi, la mise en place minimalista e la sala più scenografica che funzionale.

Salt Bae, problemi economici per la sua catena di ristoranti

L’accoglienza è completamente in inglese, e l’ambiente è concepito per esaltare lo show della carne. I prezzi, indicati come “dorati”, sono molto alti: tagli d’oro edizioni limitate, burger d’oro, Tomahawk fino a 690 €. Anche il servizio del vino ha presentato delle carenze: bottiglie nascoste, calici già versati con effervescenza debole, un’esperienza che non sempre giustifica i costi elevati.

Dopo il picco iniziale di attenzione, le code si sono rapidamente ridotte, evidenziando un mutamento nel comportamento dei consumatori, sempre meno propensi a pagare prezzi elevati per un’esperienza che privilegia lo spettacolo rispetto alla qualità gastronomica autentica.