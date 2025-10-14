 Hotel Sustainability Award 2025, le strutture premiate per un turismo sostenibile

Durante la giornata inaugurale della 49ª edizione di Hotel, la fiera internazionale dedicata ai professionisti dell’ospitalità e della ristorazione, sono stati annunciati i vincitori dell’Hotel Sustainability Award 2025. Giunto alla sua settima edizione, l’evento ha ricevuto oltre 70 candidature, confermando l’interesse crescente verso soluzioni concrete nel campo della sostenibilità sociale e ambientale.

Premiati i migliori hotel in termini di Sostenibilità a Bolzano

La competizione ha previsto cinque categorie principali: tre dedicate agli espositori – Sustainable Food & Drink, Circular Product Design, Sustainable Technology – e due rivolte agli operatori del settore turistico e alberghiero – Sustainable Tourism Pioneers 360° e Better Together. I vincitori hanno ricevuto visibilità su testate locali e nazionali, con premi specifici come pacchetti marketing su Dove Viaggi e contributi economici per sostenere la crescita delle strutture.

Categoria Sustainable Food & Drink: attenzione alla filiera corta

Il primo premio della categoria è stato assegnato a Gastrofresh per l’etichetta di carne suina dell’Alto Adige. L’azienda si distingue per la filiera corta, la valorizzazione della produzione locale e l’attenzione al benessere animale. La carne proviene da allevamenti locali privi di OGM e con accesso ad aree all’aperto. La giuria ha sottolineato che il progetto rappresenta un modello di consumo sostenibile e responsabilità sociale nel settore alimentare.

I premiati della categoria Sustainable Food & Drink

Al secondo posto si è classificato Progetto Floriamo, specializzato in crescione biologico, fiori, germogli e insalate. Il terzo premio è andato a Schwarzmut, il Vermouth prodotto con materie prime locali, imbottigliato in bottiglie leggere con etichette in carta d’erba e chiusura in legno naturale.

Circular Product Design: superfici naturali e sostenibili

Il riconoscimento è andato a Organoid Srl per i prodotti Zirbenwald & Almwiese, superfici naturali realizzate con materiali a rapido rinnovo come trucioli di cirmolo riciclati, fieno alpino e lino certificato OEKO-TEX®. La giuria ha evidenziato la capacità dell’azienda di unire design sensoriale e sostenibilità, favorendo il benessere e la conservazione dei paesaggi alpini.

Organoid Srl premiata per i prodotti Zirbenwald & Almwiese

Il secondo posto è stato assegnato a ClayTEC Lehmputz, materiali da costruzione in argilla 100% ecologici di Naturalia Bau. Terzo classificato Collezione Cesare di BS Chairs, mobili da esterno realizzati con filati ottenuti da bottiglie PET riciclate.

Sustainable Technology: mobilità elettrica condivisa

La categoria ha premiato E-CarSharing di AlpsGo, un sistema che permette agli hotel di offrire veicoli elettrici condivisi, integrati con il trasporto pubblico locale. La giuria ha sottolineato l’efficacia di questa soluzione nel ridurre emissioni, costi operativi e consumi energetici, migliorando al contempo la qualità dell’esperienza per ospiti internazionali e viaggiatori attenti all’ambiente.

Premio Sustainable Technology ad Alpsgo

Secondo posto: Cartone del pesce per la catena del freddo distribuito da Wörndle Interservice. Terzo premio: Flaskk ONE, dispenser d’acqua intelligente.

Sustainable Tourism Pioneers 360°: approccio olistico alla sostenibilità

Il premio è stato assegnato a Hotel & Gasthof Zum Hirschen di San Genesio per il suo approccio olistico, ispirato ai criteri del Global Sustainable Tourism Council (GSTC). L’hotel integra ingredienti regionali, prodotti tradizionali, opere di giovani artisti locali e trattamenti naturali in spa. Secondo posto: Hotel Weingut Pacherhof di Varna/Novacella. Terzo posto: fink Restaurant & Suites di Bressanone.

Il podio della categoria Circular Product Design

Better Together: economia circolare e coinvolgimento della comunità

Il vincitore della categoria è CompostDiVino di Castel Sallegg Suites & Vineria, un progetto che trasforma residui della viticoltura in energia rinnovabile e compost di qualità. Il modello integra scienza, agricoltura e turismo, promuovendo pratiche sostenibili e la partecipazione della comunità.

Premiato l'Alpenrestaurant Elisabeth di Asten, Sarentino

Secondo posto: MODE Eco Mood Hotel di Rimini. Terzo posto: Alpenrestaurant Elisabeth di Asten, Sarentino.

Una visione concreta per l’ospitalità responsabile

Secondo Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano: «Con l’Hotel Sustainability Award vogliamo dare visibilità a chi, con coraggio e visione, sta ridefinendo il futuro dell’ospitalità in chiave responsabile. I vincitori dimostrano che attenzione all’ambiente e valorizzazione del territorio possono convivere, creando modelli replicabili per tutto il settore».

Uno dei trofei assegnati

La 49ª edizione di Hotel prosegue fino al 16 ottobre 2025, confermandosi come punto di riferimento per operatori e professionisti interessati a costruire un’ospitalità sostenibile, dove innovazione, ecologia e responsabilità sociale si integrano per generare valore per ospiti e comunità.