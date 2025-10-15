Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 15 ottobre 2025  | aggiornato alle 19:43 | 115074 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

E se il Pos non funziona? Diritti e doveri fra clienti e ristoratori

Quando il pagamento elettronico diventa impossibile (per svariati motivi), la legge mette ordine tra buon senso e responsabilità. Il ristoratore deve avvisare in modo chiaro, ma il cliente resta tenuto a saldare: esistono però soluzioni legittime che evitano conflitti e gesti fuori luogo

di Alessandro Klun
15 ottobre 2025 | 16:39
Il Pos non funziona? Diritti e doveri fra clienti e ristoratori
Il Pos non funziona? Diritti e doveri fra clienti e ristoratori

E se il Pos non funziona? Diritti e doveri fra clienti e ristoratori

Quando il pagamento elettronico diventa impossibile (per svariati motivi), la legge mette ordine tra buon senso e responsabilità. Il ristoratore deve avvisare in modo chiaro, ma il cliente resta tenuto a saldare: esistono però soluzioni legittime che evitano conflitti e gesti fuori luogo

di Alessandro Klun
15 ottobre 2025 | 16:39
 

Al momento di pagare il conto al ristorante può, purtroppo, accadere che il Pos non funzioni e non si possa ricorrere al pagamento elettronico. Se il cliente non ha denaro contante, può rifiutarsi di pagare?

Cosa succede se il Pos non funziona

Premesso che dal 30 giugno 2022 chi esercita attività di somministrazione alimentare non può rifiutare il pagamento elettronico, salvo incorrere in una sanzione amministrativa pari a 30 euro aumentata nella misura percentuale del 4% sul valore della transazione, nel caso di malfunzionamento del Pos il ristoratore deve darne comunicazione chiara al cliente attraverso un apposito avviso affisso all’ingresso dell’esercizio e, in ogni caso, prima dell’ordine. Solo così il cliente ha la possibilità di decidere se fermarsi o meno, pagando in contanti.

E se il Pos non funziona? Diritti e doveri fra clienti e ristoratori

Se il Pos non funziona, il ristoratore deve darne comunicazione chiara al cliente

Se il guasto avviene al momento del pagamento

Se il Pos ha un guasto solo temporaneo, ad esempio al momento del conto, anche in questo caso l’ospite, avendo comunque usufruito del servizio, è tenuto a pagarlo, ad esempio tramite bonifico istantaneo o altro pagamento elettronico (Satispay o similare). In alternativa può lasciare i propri dati affinché il ristoratore possa emettere fattura e richiedere il pagamento, ricorrendo a un’eventuale azione legale nel caso in cui, sulla base di tale documento, non dovesse riscuotere il dovuto.

E se il Pos non funziona? Diritti e doveri fra clienti e ristoratori

Il malfunzionamento del Pos non è una scusa per non pagare

In ogni caso il gestore non è legittimato a impedire al cliente di uscire dal locale, né a costringerlo a recarsi al più vicino sportello bancomat. Gli stessi principi si applicano anche nell’ipotesi in cui del Pos non vi sia neppure traccia: il cliente deve saldare il dovuto, salvo poi formalizzare apposita denuncia alla Guardia di Finanza o alla polizia locale per l’applicazione delle sanzioni di legge. Infine, va precisato che, secondo la normativa vigente, non è prevista una cifra minima al di sotto della quale chi somministra alimenti e bevande può decidere di rifiutare pagamenti effettuati con Pos.

La Legge... a Tavola

Tutti i temi legali legati al mondo della ristorazione sono approfonditi nel libro di Alessandro Klun "A Cena con Diritto"

© Riproduzione riservata STAMPA

 
klunlegge pos ristorante pagamento contanti ordine fattura ospite cliente gestoreAlessandro Klun
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Molino Grassi
Hormann
Fratelli Castellan
Mangilli Caffo
Molino Grassi
Hormann
Fratelli Castellan
Mangilli Caffo
Bord Bia
Tirreno CT

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025