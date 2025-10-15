Fine del green bla bla: la sostenibilità negli hotel diventa un obbligo con prove e sanzioni

Con l’arrivo della nuova direttiva europea “Empowering Consumers for the Green Transition”, che entrerà in vigore nel 2026, per il settore dell’ospitalità si apre una fase decisiva. La sostenibilità, da anni parola chiave nel marketing alberghiero, diventa ora un impegno misurabile e verificabile, regolato da norme precise e sanzioni concrete. Gli hotel europei non potranno più limitarsi a definirsi “green” o “eco-friendly” senza fornire prove documentate, dati trasparenti e coerenza comunicativa su tutti i canali, dal sito web ai materiali promozionali. Si tratta di una trasformazione che va ben oltre la semplice compliance normativa: la direttiva impone un nuovo paradigma culturale, in cui la sostenibilità non è più un concetto astratto o un espediente di marketing, ma un elemento identitario fondato su dati, processi e responsabilità. Dalla chiarezza delle dichiarazioni ambientali alla gestione dei rischi reputazionali, fino alla costruzione di una fiducia autentica con ospiti e stakeholder, le implicazioni per il mondo dell’hotellerie sono profonde. In questo contesto, strumenti come il manuale Sustainable Hotel Handbook: Communication diventano risorse fondamentali per guidare le strutture in un percorso di trasparenza, coerenza e miglioramento continuo.

La direttiva europea e i nuovi obblighi di trasparenza

Approvata nel febbraio 2024, la Direttiva (UE) 2024/825, nota come Empowering Consumers for the Green Transition, introduce regole vincolanti per le aziende - e quindi anche per il comparto alberghiero - in materia di chiarezza, verificabilità e veridicità delle dichiarazioni ambientali. L’obiettivo è proteggere i consumatori da pratiche ingannevoli come il greenwashing e garantire che le informazioni ambientali siano fondate su dati concreti e verificabili.

L'obiettivo della direttiva Ue è garantire che le informazioni ambientali siano fondate su dati concreti e verificabili

La norma vieta espressioni come “neutrale dal punto di vista climatico” o “a impatto zero” se non accompagnate da prove scientifiche e verifiche indipendenti. Gli Stati membri, Italia compresa, dovranno recepire la direttiva entro il 27 marzo 2026 e applicarla dal 27 settembre dello stesso anno. Per i prodotti o servizi con dichiarazioni ambientali di eccellenza sarà obbligatoria la conformità agli standard Ecolabel o EN ISO 14024, che prevedono una verifica indipendente dei marchi ecologici.

La sostenibilità non può più essere un concetto astratto

«È una svolta importantissima» spiega Magdalena Rungaldier, consulente e cofondatrice di MAP Boutique Consultancy, società certificata B Corp e co-autrice del "Sustainable Hotel Handbook: Communication". «Per la prima volta - sottolinea - i messaggi che gli hotel comunicano dovranno essere fondati su dati concreti e verificabili. È incredibile che finora chiunque potesse scrivere sul proprio sito “abbiamo a cuore l’ambiente” senza doverlo dimostrare. Con la nuova direttiva questo non sarà più possibile».

Rungaldier evidenzia che il cambiamento riguarda anche la credibilità del settore: «Non si tratta solo di rispettare una legge, ma di costruire fiducia. Gli ospiti riconoscono subito quando un messaggio è vago o artificiale, e questo oggi è un rischio reputazionale enorme».

I rischi per chi non si adegua

Secondo Rungaldier, le strutture che non si adegueranno si esporranno a tre rischi principali: reputazionale, normativo e competitivo. Un linguaggio vago può minare la fiducia del cliente e generare un danno d’immagine. Inoltre, con l’entrata in vigore della direttiva, le sanzioni diventeranno più severe. Ma il rischio maggiore è quello economico e strategico: «Oggi le grandi aziende internazionali prenotano solo in strutture con politiche sostenibili certificate. Chi non si adatta rischia di restare escluso da un mercato in piena evoluzione».

Un percorso continuo, non un progetto a termine

Per la consulente, la sostenibilità non è una certificazione da ottenere, ma «un percorso continuo di consapevolezza e miglioramento». «Molti albergatori - afferma - pensano che bastino poche settimane per costruire una comunicazione sostenibile. Ma la domanda chiave è: cosa stiamo facendo davvero? Senza dati, non possiamo comunicare in modo credibile».

Quello verso la sostenibilità è un percorso continuo di consapevolezza e miglioramento

Rungaldier sottolinea l’importanza di trasformare i numeri in storie autentiche: «Un grafico o un esempio concreto possono essere più efficaci di tre pagine di marketing. E bisogna partire da dentro: se il personale non conosce le pratiche sostenibili, il messaggio verso l’ospite sarà incoerente».

Il manuale “Sustainable Hotel Handbook: Communication”

Per aiutare il settore a orientarsi, Rupp Public Relations e MAP Boutique Consultancy hanno pubblicato la seconda edizione del Sustainable Hotel Handbook: Communication, una guida pratica per accompagnare gli hotel verso una comunicazione trasparente, coerente e conforme alla normativa europea. Il volume propone un percorso operativo in sette fasi, strumenti pratici e casi studio di hotel che comunicano con successo la loro sostenibilità.

Il Sustainable Hotel Handbook: Communication

«Il nostro obiettivo - spiega Rungaldier - è supportare chi fa già molto ma non sa come comunicarlo. Molti temono di cadere nel greenwashing, ma anche restare in silenzio può essere un errore». Il manuale è pensato per tutti i modelli di ospitalità, dai piccoli boutique hotel alle grandi catene, e rappresenta una risorsa concreta per adeguarsi ai nuovi obblighi europei.

Meno slogan, più sostanza

Nel manuale emerge un principio chiave: “meno slogan, più sostanza”. «Il segreto è la trasparenza, non la perfezione - sottolinea Rungaldier -. Gli hotel possono ammettere ciò che non è ancora perfetto, purché mostrino impegno e dati concreti. La sostenibilità è fatta di passi progressivi, non di proclami». Rungaldier invita anche a trovare un equilibrio tra narrazione e numeri: «I boutique hotel si distinguono per autenticità e legame con il territorio, mentre le grandi catene eccellono nella misurazione e gestione dei dati. L’obiettivo è unire personalità e rendicontazione, emozione e prova».

Cosa cambia per gli hotel dal 2026 Stop a slogan generici come “eco-friendly” senza prove documentate Obbligo di certificazioni e verifiche indipendenti per dichiarazioni ambientali Recepimento della direttiva entro marzo 2026, applicazione da settembre Rischi reputazionali, legali e di mercato per chi non si adegua

Verso il futuro: la trasparenza come standard

Guardando al futuro, la consulente immagina un settore dove la sostenibilità sarà comunicata con la stessa naturalezza con cui oggi si parla di design o gastronomia. «Vorrei che tra dieci anni - conclude - nessun hotel avesse più paura di parlare di sostenibilità. Mi auguro che diventi parte integrante del racconto di ogni struttura, supportata da dashboard digitali aggiornate e dati accessibili. Solo così potremo costruire un’ospitalità davvero credibile e sostenibile».

Ospitalità trasparente: da obbligo normativo a vantaggio competitivo

La direttiva europea rappresenta dunque un punto di svolta per l’intero comparto dell’ospitalità, chiamato a evolversi verso un modello di comunicazione fondato su veridicità e responsabilità. Non si tratta solo di evitare il greenwashing o di rispondere a un obbligo di legge, ma di cogliere un’opportunità strategica: quella di rafforzare la propria identità, migliorare la fiducia dei clienti e differenziarsi in un mercato sempre più sensibile ai temi ambientali.

La sfida sarà trasformare la sostenibilità in una narrazione autentica e misurabile

La sfida sarà trasformare la sostenibilità in una narrazione autentica e misurabile, capace di unire emozione e dati, persone e processi, quotidianità operativa e visione a lungo termine. Gli hotel che sapranno integrare questi principi nelle loro strategie non solo saranno conformi alla normativa, ma diventeranno modelli di ospitalità credibile e rigenerativa, in grado di contribuire concretamente alla transizione verde del settore. In definitiva, la trasparenza non è più un optional: è il nuovo standard competitivo su cui si costruirà il futuro dell’hotellerie europea.

La trasparenza diventa la nuova regola del gioco

In sintesi: la nuova direttiva europea non lascia più spazio agli slogan. Dal 2026 chi parla di sostenibilità dovrà dimostrarla con numeri, certificazioni e coerenza. Gli hotel che si muoveranno ora non saranno semplicemente “a norma”, ma un passo avanti nella competizione globale. Gli altri, invece, resteranno a guardare da bordo campo mentre il mercato sceglie chi è davvero credibile. La trasparenza non è più una scelta: è il nuovo biglietto d’ingresso per restare in gioco.