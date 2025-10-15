«Scegli gli ingredienti del tuo futuro»: Cast lancia la nuova campagna visual

Con la nuova campagna di comunicazione, Cast - Centro Alta Scuola per il Turismo e la Ristorazione inaugura un nuovo capitolo della sua storia, rafforzando la propria immagine di punto di riferimento per l’Alta Formazione in cucina, pasticceria e ospitalità.

Il nuovo visual di Cast Alimenti

Il progetto segna un’evoluzione strategica nella costruzione dell’identità del brand, con una vocazione sempre più internazionale e una proposta formativa in grado di coniugare passione, competenza e professionalità. Le immagini della campagna raccontano gesti precisi, mani esperte e ingredienti selezionati, simboli dell’impegno e della dedizione di chi sogna di diventare chef professionista o pasticcere di livello internazionale. Un linguaggio visivo che sintetizza l’essenza di Cast: un luogo dove la passione diventa mestiere e dove ogni studente trova gli strumenti per far emergere il proprio talento.

Una campagna che celebra passione e futuro

Il concept della campagna ruota attorno a due messaggi chiave:

“La tua passione merita tutta la nostra passione” racconta la dedizione che Ca st riserva ai propri studenti, esprimendo il valore umano e relazionale della scuola.

“Scegli gli ingredienti del tuo futuro” invita invece a costruire il proprio percorso formativo in modo consapevole e personalizzato.

L’artwork della campagna, caratterizzato da immagini evocative e simboliche, fonde tecnica, emozione e prospettiva internazionale, posizionando Cast come accademia di riferimento per la formazione gastronomica e alberghiera.

Corsi triennali: i percorsi accademici del futuro

Il cuore dell’offerta formativa Cast è rappresentato dai corsi triennali, concepiti per formare professionisti capaci di operare nei contesti più dinamici dell’hospitality e della ristorazione.

Bachelor in Culinary Arts & Hospitality Management , interamente in lingua inglese, integra teoria, pratica e competenze manageriali per preparare chef manager e imprenditori dell’eccellenza italiana nel mondo.

, interamente in lingua inglese, integra teoria, pratica e competenze manageriali per preparare e nel mondo. Mediazione Linguistica, Cucina e Ospitalità, corso triennale con riconoscimento universitario (classe di laurea L-12), in collaborazione con Ciels Campus, unisce formazione linguistica e culturale alle competenze operative richieste dal settore dell’Alta Cucina e dell’Ospitalità internazionale.

'Scegli gli ingredienti del tuo futuro' invita invece a costruire il proprio percorso formativo in modo consapevole e personalizzato

Ogni studente può combinare “ingredienti formativi” differenti: competenze tecniche di cucina e pasticceria, soft skill manageriali, comunicazione interculturale, laboratori pratici, stage e progetti aziendali.

Un approccio flessibile che permette di acquisire una formazione completa e multidisciplinare, in linea con le esigenze del mercato globale.

Lo studente al centro: talento e percorsi personalizzati

In Cast, il vero protagonista è lo studente. Tutti i programmi didattici sono progettati per valorizzarne inclinazioni, aspirazioni e potenzialità. Grazie ai percorsi triennali e ai corsi professionali, è possibile sviluppare un profilo versatile, capace di inserirsi in contesti prestigiosi come ristoranti stellati, hotel di lusso, boutique di pasticceria e resort internazionali.

Il nuovo visual di Cast Alimenti, per formare i protagonisti della cucina di domani

Il percorso formativo apre anche alla possibilità di intraprendere carriere imprenditoriali, promuovendo nel mondo l’eccellenza del Made in Italy gastronomico e dell’ospitalità.

Alta Formazione e corsi professionali Cast

Accanto ai percorsi triennali, Cast propone corsi intensivi di Alta Formazione in Cucina, Pasticceria e Ospitalità, della durata di circa 16 settimane, e corsi professionali specifici per Gelatiere e Panificatore, da 4 a 6 settimane. Si tratta di programmi dal forte contenuto pratico, con laboratori didattici, simulazioni e orientamento al placement, pensati per fornire competenze operative immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Cast propone corsi intensivi di Alta Formazione in Cucina, Pasticceria e Ospitalità

L’approccio metodologico, basato su un dialogo costante tra teoria e pratica, permette agli studenti di apprendere in modo diretto le tecniche professionali più avanzate e di confrontarsi con esperti del settore e aziende partner leader del comparto enogastronomico e alberghiero.

Formarsi in Cast: un ponte tra studio e professione

Scegliere Cast significa entrare in un contesto accademico che coniuga formazione tecnica e visione internazionale. I percorsi sono pensati per rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione, offrendo attrezzature d’avanguardia, laboratori specializzati, stage e placement personalizzato.

Ogni studente viene accompagnato nella costruzione del proprio percorso professionale, con il supporto di tutor e aziende partner che favoriscono l’inserimento nel mercato del lavoro in Italia e all’estero. Cast si conferma così come polo accademico internazionale di riferimento per la formazione gastronomica e dell’ospitalità, capace di unire eccellenza italiana e apertura globale.