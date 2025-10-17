Lievito e formazione: la partnership tra Lesaffre Italia e Cast

Si rinnova per il settimo anno consecutivo la collaborazione tra Lesaffre Italia, azienda leader nella produzione di lievito fresco, lievito madre e ingredienti per la panificazione, e Cast – Italian Institute of Culinary Arts & Hospitality, scuola di riferimento per la formazione professionale nel mondo della cucina e della pasticceria. L’obiettivo condiviso è quello di fornire strumenti concreti, esperienze formative e contenuti specialistici ai futuri maestri panificatori, consentendo loro di approfondire le caratteristiche e le potenzialità del lievito e dei suoi molteplici impieghi.

I docenti Lesaffre con gli alunni di Cast

Un percorso formativo che unisce teoria e pratica

Grazie alla partnership, i lieviti e ingredienti Lesaffre sono utilizzati nei corsi Cast dedicati agli studenti e ai professionisti del settore. Durante l’anno, i tecnici del Baking Center™ Lesaffre, centro internazionale di eccellenza per la panificazione, tengono lezioni specialistiche e dimostrazioni pratiche, come quelle condotte da Christophe Carlo e Michelangelo Gianvittorio.

Lezioni concrete su utilizzo di lievito fresco e lievito madre da Cast

Le attività coinvolgono i partecipanti dei corsi “Professionale Panificatore” e “Alta Formazione Pasticceria”, offrendo un contatto diretto con le tecniche più avanzate e con l’esperienza di esperti del settore.

Esperienze dirette e workshop nei laboratori Lesaffre

Il programma formativo include visite didattiche e workshop presso la sede Lesaffre Italia di Sissa Trecasali (Parma). Qui gli studenti possono osservare da vicino il processo produttivo del lievito, conoscere le tecnologie che ne garantiscono la qualità, la stabilità e le performance, e approfondire le tendenze della panificazione contemporanea.

Queste esperienze favoriscono un apprendimento completo e consapevole, unendo la dimensione scientifica a quella creativa dell’arte bianca.

Un impegno condiviso per la crescita dei talenti italiani

La sinergia tra Lesaffre e Cast nasce dalla volontà comune di valorizzare la cultura del lievito e di promuovere la formazione professionale nel settore della panificazione e della pasticceria. Attraverso un approccio didattico che integra ricerca, tecnologia e saper fare artigianale, la collaborazione contribuisce a formare una nuova generazione di professionisti consapevoli, capaci di unire competenza tecnica e sensibilità verso la qualità del prodotto finale.