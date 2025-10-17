Sotto la toque di Pina Molitierno, la gelatiera che è “rinata” come una fenice

La maestra gelatiera Pina Molitierno apre nel centralissimo Corso Trieste di Caserta “La Fenice Gelateria & Yogurteria Artigianale” il 4 luglio del 2023. Non casuale la scelta del nome del locale, perché il ritorno sulle scene della Molitierno avviene esattamente nello stesso indirizzo in cui si era già fatta apprezzare con la gelateria “Vanilla Ice”, chiusa per una serie di circostanze avverse. Ad affiancarla in questa rinascita imprenditoriale è il dottor Giuseppe Molfino, stimato oculista casertano.

La maestra gelatiera Pina Molitierno

Gusti tradizionali e innovativi e produzione sostenibile

Materie prime selezionate in modo quasi maniacale e produzione a basso impatto ambientale grazie alla scelta di macchinari di ultima generazione, che permettono un risparmio idrico ed energetico del 40% rispetto ai macchinari tradizionali. A ridurre ulteriormente i consumi energetici anche l’impiego di quantità di zucchero più ridotte, con cui è possibile mantenere più bassa la temperatura della vetrina.

Alcuni dei gusti della gelateria La Fenice

Trentasei vaschette con altrettanti gusti, che spaziano dai tradizionalissimi, realizzati con le migliori materie prime, ai gusti gastronomici, che cambiano di frequente. Gusto esclusivo de La Fenice è il “Buffoncello”, realizzato con latte di bufala e limoncello. Nel 2024, La Fenice fa il suo ingresso nella Guida delle Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso con 1 cono.

Il gusto Buffoncello di La Fenice

La carriera di Pina Molitierno

Pina Molitierno nasce ad Aversa e si appassiona giovanissima alla cucina, sempre alla ricerca di tecniche e ingredienti ottimali per le sue ricette. Nel 2009 realizza il sogno di aprire una propria gelateria, affinando le competenze con numerosi corsi di aggiornamento in gelateria, pasticceria e cioccolateria con professionisti come Rolando Morandin, Gino Fabbri, Rossano Vinciarelli, Mario Morri, Carola Stacchezzini, Christian Beduschi, Luca Montersino, Paolo Cappellini, Giampaolo Valli.

La maestra gelatiera Pina Molitierno con le sue collaboratrici

Nel 2014 entra nella classifica delle 100 gelaterie artigianali migliori d’Italia su Dissapore e rappresenta la Campania nell’edizione di “Gelati d’Italia” ad Orvieto; negli anni tiene lezioni didattiche e partecipa a trasmissioni televisive per parlare del gelato come nutrimento funzionale. Nel 2015 vince il premio della giuria tecnica al “Gelato Festival” di Napoli e partecipa all’Expo di Milano; nel 2016 partecipa con la Conpait Gelato al Sigep di Rimini, dove una sua ricetta di gelato al mascarpone di bufala viene inserita nel libro "La dolce Italia".

Botta e risposta con Pina Molitierno

Da bambina cosa sognavi di diventare?

Medico

Il primo sapore che ti ricordi

Il sapore che ricordo prepotentemente e che mi ha spinta verso il gelato è il cioccolato fondente e le amarene

Qual è il senso più importante?

Il tatto

Qual è il gelato più difficile che tu abbia mai realizzato?

Sono indecisa tra due: la crema con un liquore alchemico oppure il gelato aringa affumicata e cipolle caramellate

Come hai speso il primo stipendio?

Con i primi soldi ho comprato dischi e libri

Quali sono i gelati che nella vita non si può assolutamente fare a meno di provare?

Pistacchio e lampone

L'ingresso della gelateria La Fenice

Cosa non manca mai nel frigo di casa tua?

Uova, parmigiano e la frutta in genere

Qual è il tuo cibo consolatorio?

Il brodo e la mozzarella

Che rapporto hai con le tecnologie?

Di totale indifferenza

All’Inferno ti obbligano a mangiare sempre un gelato: quale?

Il gelato al caramello salato

Chi inviteresti alla cena dei tuoi sogni?

Esenin e Baryšnikov

Quale quadro o opera d’arte rappresenta meglio il tuo gelato?

La Venere del Botticelli che con tutte le piante, i fiori e i frutti rappresentati è uno stimolo continuo a creare nuovi gusti

Se il tuo gelato fosse una canzone quale sarebbe?

La colonna sonora del film Chocolat