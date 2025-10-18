70 anni di Fiasconaro: la storica pasticceria siciliana apre a New York

Fisconaro ha inaugurato ufficialmente il suo primo flagship store negli Usa al 422 West Broadway, nel quartiere di SoHo a Manhattan, durante la Columbus Week. Una tappa fondamentale per l’espansione internazionale della storica pasticceria artigianale siciliana fondata nel 1953 a Castelbuono (Pa), nel cuore delle Madonie.

Il nuovo flagship store Fiasconaro nel cuore di SoHo a Manhattan (foto Alice Capri)

Dalla Sicilia allo spazio: una storia di eccellenza

Il percorso imprenditoriale della famiglia Fiasconaro racconta tre generazioni di maestri pasticceri che, partendo da un borgo medievale, hanno raggiunto 65 Paesi nel mondo. Il panettone Fiasconaro è stato servito alla Casa Bianca, donato a tre Pontefici e nel 2007 ha volato nello spazio a bordo dello Space Shuttle Discovery con l’astronauta Paolo Nespoli. La collaborazione con Dolce&Gabbana ha trasformato il packaging in un oggetto da collezione, rafforzando il legame tra artigianalità e stile italiano.

Antonella Fiasconaro, Fausto Fiasconaro, Nicola Fiasconaro e Agata Fiasconaro

Taglio del nastro con il Console Generale e ospiti illustri

La cerimonia di apertura, alle ore 17:00, è stata guidata dal Console Generale d’Italia Fabrizio Di Michele. Il Maestro Pasticcere Nicola Fiasconaro, Cavaliere del Lavoro dal 2020, è arrivato dalla Sicilia insieme ai fratelli Fausto e Martino e ai giovani Agata e Mario Fiasconaro, per celebrare a New York i 70 anni di storia aziendale.

Fausto e Nicola Fiasconaro con Luca Parmitano (foto Alice Capri)

Tra i presenti anche l’astronauta Luca Parmitano, la cui partecipazione ha sottolineato il legame unico tra la pasticceria siciliana e la conquista dello spazio.

Degustazioni, musica e sapori siciliani nel cuore di SoHo

Nel corso della serata, i newyorkesi hanno partecipato a una degustazione immersiva di panettoni signature, creme spalmabili e dolci tipici. Alle 19:00, la band indie di Brooklyn Beach Fossils ha curato un Dj set, creando un ponte ideale con Castelbuono, dove nel 2024 era stata headliner dello Ypsigrock Festival.

I panettoni Fiasconaro

L’esperienza è stata completata dai piatti dello chef Ugo Mattei di Prima Cucina Corp, abbinati ai vini Donnafugata, ambasciatori del gusto siciliano nel mondo.