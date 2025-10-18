Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 18 ottobre 2025  | aggiornato alle 22:19 | 115135 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Rational

Di Taiwan i migliori panettoni al mondo: tutti i vincitori del 2025

Alla seconda edizione del Campionato Mondiale del Panettone a squadre 2025, organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano e ospitata da Host Milano, sono state 9 le nazionali che hanno gareggiato tra Panettone Classico Italiano, al cioccolato e Innovativo al Gelato. Le creazioni sono state realizzate “dal vivo” nei laboratori del Gruppo Polin, giudicate da sei giurie internazionali

di Gabriele Ancona
vicedirettore
18 ottobre 2025 | 19:12
Di Taiwan i migliori panettoni al mondo: tutti i vincitori del 2025
Di Taiwan i migliori panettoni al mondo: tutti i vincitori del 2025

Di Taiwan i migliori panettoni al mondo: tutti i vincitori del 2025

Alla seconda edizione del Campionato Mondiale del Panettone a squadre 2025, organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano e ospitata da Host Milano, sono state 9 le nazionali che hanno gareggiato tra Panettone Classico Italiano, al cioccolato e Innovativo al Gelato. Le creazioni sono state realizzate “dal vivo” nei laboratori del Gruppo Polin, giudicate da sei giurie internazionali

di Gabriele Ancona
vicedirettore
18 ottobre 2025 | 19:12
 

La squadra di Taiwan si è imposta alla seconda edizione del Campionato Mondiale del Panettone a squadre. Organizzato dall'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, ha visto competere 9 nazionali (Argentina, Australia, Brasile, Cina, Germania, Giappone, Perù, Spagna e Taiwan) che si sono affrontate nella finalissima che si è svolta nell’ambito di Host Milano.

Di Taiwan i migliori panettoni al mondo: tutti i vincitori del 2025

Di Taiwan i migliori panettoni al mondo: tutti i vincitori del 2025

Al secondo posto per il titolo di Campione del Mondo Assoluto l'ArgentinaAustralia al terzo. Nella categoria Panettone Classico Italiano, a salire sul podio sono stati Taiwan al primo posto, Australia al secondo e Argentina al terzo. Per il Panettone al Cioccolato, la vittoria è andata nuovamente a Taiwan, con il Brasile al secondo posto e l’Argentina al terzo. Infine, nella novità del Panettone Innovativo al Gelato, il primo posto è stato conquistato dall’Australia, seguita dall’Argentina al secondo e da Taiwan al terzo. La competizione messo in evidenza la qualità dei team asiatici e sudamericani, con Taiwan protagonista assoluta in quasi tutte le categorie. L’Australia ha saputo distinguersi nella categoria innovativa, dimostrando creatività e attenzione alle nuove tendenze della pasticceria internazionale. L’Argentina, costante su più fronti, ha consolidato la sua reputazione come fucina di grandi lievitisti.

Competizione dal vivo e laboratori di eccellenza

Una competizione unica se si pensa che i grandi lievitati sono stati realizzati completamente “dal vivo”, sotto gli occhi dei commissari di gara e con il supporto delle telecamere a filmare le attività nei laboratori 24 ore su 24. L’edizione 2025 ha preso il via 13 ottobre a Verona con la cerimonia di apertura con la presentazione delle squadre, ognuna composta da 3 concorrenti, tra i migliori lievitisti al mondo.

Di Taiwan i migliori panettoni al mondo: tutti i vincitori del 2025

La finalissima del Campionato Mondiale del Panettone si è svolta durante Host Milano 2025

Si è quindi entrati subito nel vivo della gara presso i laboratori del Gruppo Polin - oggi la più grande realtà industriale italiana, tra le prime al mondo, nella progettazione e realizzazione di forni e di macchine per la pasticceria e l’**arte bianca” - dove fino al 17 ottobre tutte le squadre hanno dovuto realizzare le tre tipologie di lievitato in concorso: Panettone Classico Italiano, Panettone al cioccolato e, per la prima volta, il Panettone Innovativo al Gelato, dedicato alla Contaminazione del Territorio.

Premi speciali e sostenibilità

Ogni team ha dovuto elaborare un prodotto frutto della selezione di uno o più ingredienti appartenenti alla propria terra. In aggiunta, una Monoporzione Circolare, a base di impasto panettone tradizionale realizzato secondo i principi dell’economia circolare con l’obiettivo di ridurre al minimo lo spreco alimentare, un Fiore di lievito madre, utilizzando il proprio lievito madre da rinfresco, e un Panettone a decorazione libera ispirato al tema della vetrina espositiva di Milano “Il Panettone celebra Milano. Omaggio alla moda”, le cui valutazioni hanno inciso sul punteggio finale.

Ospiti d’onore e giurie internazionali

Ospite d’onore della finalissima Iginio Massari. Invitati speciali Antonio Bachour, Damiano Carrara, Davide Oldani e Angelo Musa.

Di Taiwan i migliori panettoni al mondo: tutti i vincitori del 2025

Le giurie internazionali valutano i lievitati in gara

Sei le giurie chiamate a votare la miglior squadra e ad assegnare i diversi riconoscimenti:

  • Giuria tecnica: composta dai team manager delle Nazionali e dai 2 presidenti di giuria votanti Claudio Gatti (presidente dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, nonché Capitano-Portavoce del team Italia, campione uscente del Pwc) e Roy Shvartzapel, fondatore del brand From Roy

  • Giuria dei commissari di gara: ha assegnato i premi speciali per la Miglior organizzazione di laboratorio, la Miglior pulizia in fase di lavorazione, il Miglior rapporto componenti del team “Gioco di Squadra” e il Premio Sostenibilità, misurata come minor produzione di rifiuti

  • Giuria Italia: composta da 5 membri di Accademia Mlm che ha assegnato tre premi speciali per la Monoporzione Vircolare, il Fiore di lievito madre e il miglior panettone decorato

  • Giuria delle Stelle: composta da 10 chef e pastry chef internazionali (Enrico Derflingher, Fabrizio Galla, Günther Koerffer, Davide Malizia, Luca Marchini, Walter Masut, Aurora Mazzucchelli, Diego Mei, Fabrizio Mellino, Fabio Pisani)

  • Giuria dei Giornalisti: che ha assegnato i premi per il Miglior tavolo di presentazione-vetrina e la Miglior brochure di presentazione;

  • Giuria dei Campioni del mondo del Gelato: che ha assegnato un premio speciale al miglior gelato prodotto dalle squadre per il Panettone al Gelato

Partner e sponsor

Panettone World Championship 2025 è stato sostenuto e realizzato grazie al contributo di Afa Arredamenti, Agugiaro & Figna Molini, Le Sinfonie, Brazzale, Carpigiani, Cesarin, Eurovo, Fabbri 1905, Goeldlin, Masdeu, Mielizia, Pavoni, Gruppo Polin, Ambrogio Sanelli, Selmi, Uvella, Valrhona & Norohy.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Panettone Campionato del mondo squadre Host giurie lievitati Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano finalissima Panettone Classico Italiano Panettone al cioccolato
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Sogemi
Nutras
Molino Dallagiovanna
Suicrà
Sogemi
Nutras
Molino Dallagiovanna
Suicrà
Grana Padano
Fratelli Castellan

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025