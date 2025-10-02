EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Case History

Cotture top e qualità costante: 3 cucine italiane raccontano il forno combinato

Tre realtà italiane (una risto-macelleria, una gastronomia di pesce e una pasticceria) dimostrano come la tecnologia migliori efficienza, qualità e creatività in cucina, trasformando le sfide in opportunità concrete.

di Redazione Italia a Tavola
 
02 ottobre 2025 | 17:58

In cucina, ogni minuto guadagnato è un’opportunità per dedicarsi a ciò che conta davvero: la qualità del piatto e la soddisfazione del cliente. Tre realtà italiane molto diverse – una risto-macelleria, una gastronomia di pesce e una pasticceria artigianale – mostrano come la tecnologia possa migliorare efficienza, organizzazione e risultati.

Cotture top e qualità costante: 3 cucine italiane raccontano il forno combinato

I forni Rational

La risto-macelleria che valorizza la carne

A Nizza di Sicilia, Crudo Cotto Mangiato ha puntato tutto sulla carne in un territorio dominato dal pesce. Il bistrot, guidato da Giuseppe Mancuso, Carmelo Ceri e Angela, utilizza il forno combinato iCombi Pro di Rational come vero e proprio alleato in cucina. Questo strumento permette cotture precise, rosolature perfette e una gestione ottimale anche dei tagli più complessi, come tomahawk e fiorentine.

Cotture top e qualità costante: 3 cucine italiane raccontano il forno combinato

Giuseppe Mancuso e Carmelo Ceri di Crudo Cotto e Mangiato

Grazie al sistema AutoDose, la pulizia automatica diventa più semplice e i costi operativi si riducono. Il risultato è una cucina veloce, funzionale e una carne che conquista per gusto e digeribilità.

Gastronomia di pesce e sostenibilità

A San Giovanni in Marignano (RN), Gustomare ha rivoluzionato il concetto di gastronomia di pesce con un modello di ristorazione ibrida. Il titolare Andrea Morbidelli ha scelto il forno combinato iCombi Pro di Rational per garantire qualità costante e organizzazione impeccabile. Ogni preparazione viene cucinata in anticipo, abbattuta e rigenerata al momento, mantenendo sapore e consistenza. Dalle cotture sottovuoto al fritto, ogni piatto conserva freschezza e gusto, offrendo un banco sempre perfetto e una produzione facilmente scalabile.

Cotture top e qualità costante: 3 cucine italiane raccontano il forno combinato

Andrea Morbidelli gestisce con la moglie la gastronomia di pesce Gustomare

Pasticceria artigianale e nuove possibilità

A Barge (Cn), la Pasticceria Luciano ha ampliato l’offerta con prodotti che vanno dalla colazione all’aperitivo. Il titolare Marco Lusso ha rinnovato spazi e attrezzature, ponendo il forno combinato iCombi Pro al centro del laboratorio. 

Cotture top e qualità costante: 3 cucine italiane raccontano il forno combinato

Marco Lusso della Pasticceria Luciano

Questo strumento consente di preparare croissant, torte, biscotti, focacce e persino marmellate, garantendo risultati uniformi e semplificando il lavoro anche al personale meno esperto. Un piccolo forno che offre grandi opportunità, migliorando l’organizzazione e la costanza produttiva.

Tecnologia e ristorazione: un binomio vincente

Macelleria, pesce e pasticceria condividono una certezza: la tecnologia non sostituisce il mestiere, ma lo esalta. Permette di risparmiare energia, ridurre sprechi, assicurare qualità costante e liberare tempo per la creatività e il rapporto con il cliente. In un settore complesso e competitivo, scegliere la tecnologia giusta significa garantire efficienza, qualità e servizio impeccabile, mantenendo viva la propria identità professionale.

Rational Italia
Via Peppino Impastato 34A 30174 Venezia (Ve)

