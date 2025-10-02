L’Italia è terra di tradizioni, di sapori autentici, di mani esperte che trasformano ingredienti semplici in capolavori di gusto. È per questo che oggi, più che mai, sento il dovere di ribadire l’importanza di continuare a valorizzare l’artigianalità dei nostri pasticceri e gelatieri. Non si tratta solo di preservare un mestiere: si tratta di difendere un patrimonio culturale, economico e identitario che ci rende unici nel mondo.

Perché l’artigianato dolciario è un patrimonio da proteggere: l’appello di Conpait

Il sostegno di Confartigianato a Scirubetta

Durante l’ultima edizione di Scirubetta a Reggio Calabria, il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, ha confermato con forza ciò che da tempo sosteniamo: l’artigianato dolciario non è solo una risorsa, ma un pilastro dell’economia locale e nazionale. Le parole pronunciate in quell’occasione non sono state semplici attestazioni di stima, ma un impegno concreto a garantire maggiori tutele e sostegni a chi ogni giorno, con passione e sacrificio, porta avanti questa nobile arte.

Le richieste di Conpait

Come Conpait, siamo convinti che il futuro della pasticceria e della gelateria italiana passi attraverso il riconoscimento del valore artigianale. Serve una rete di protezione che includa incentivi fiscali, formazione continua, accesso agevolato al credito e promozione internazionale. Ma serve anche una narrazione nuova, che metta al centro le storie, le mani, i volti di chi lavora dietro il banco, spesso in silenzio, ma con una dedizione che merita rispetto e visibilità.

L’artigianalità come chiave del futuro

L’artigianalità non è un retaggio del passato, ma una chiave per il futuro. In un mondo sempre più omologato, dove il prodotto industriale rischia di soffocare la qualità, noi dobbiamo essere sentinelle del gusto, custodi della tradizione e innovatori consapevoli.

Dalle parole ai fatti

Scirubetta ha dimostrato che quando le istituzioni, le associazioni e gli artigiani si incontrano, si può costruire qualcosa di grande. Ora è il momento di trasformare le parole in azioni, le promesse in politiche, le intenzioni in risultati tangibili. Noi ci siamo. E continueremo a esserci, al fianco dei nostri pasticceri e gelatieri, perché ogni dolce fatto a mano è un pezzo d’Italia che merita di essere protetto.