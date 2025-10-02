Al Sigep 2026 gelato artigianale protagonista, in Italia +3% e primato europeo

Il gelato artigianale italiano conferma la sua leadership a livello europeo con una crescita del +3% nel consumo estivo 2025 rispetto al 2024. Secondo i dati di Circana, l’Italia ha trainato il mercato insieme a Francia e Spagna, coprendo il 68% delle porzioni vendute nei primi cinque Paesi comunitari. Questo risultato evidenzia la forza di una filiera che vale circa 3 miliardi di euro e che concentra almeno il 70% del fatturato annuale nei mesi estivi.

Gelato artigianale sarà il grande protagonista a Sigep 2026

La crescita maggiore si è registrata al centro Italia (+5%) e al sud (+4%), grazie all’impatto positivo del turismo nelle città d’arte e nelle località costiere. Al nord, invece, le performance sono state più contenute a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli.

Sigep World 2026: la vetrina internazionale del settore

Questi dati positivi saranno al centro di Sigep World 2026, in programma dal 16 al 20 gennaio 2026 alla Fiera di Rimini. Organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), l’evento giunge alla sua 47ª edizione e si conferma come la più importante vetrina internazionale dedicata al gelato artigianale, affiancato da pasticceria, caffè, cioccolato, bakery e pizza.

Si prevede un’edizione da record, con 1.300 brand espositori provenienti da oltre 30 Paesi e la partecipazione di operatori professionali da più di 150 nazioni. I 30 padiglioni espositivi ospiteranno l’intera filiera, dalle tecnologie e attrezzature alle materie prime, dai semilavorati fino al design degli spazi e alle soluzioni digitali per ogni modello di business, dalle gelaterie indipendenti ai ristoranti fine dining e alle strutture di ospitalità di lusso.

Focus internazionale: Germania e India al centro delle strategie

L’internazionalizzazione resta uno degli obiettivi centrali del settore. Sigep World lancerà il progetto Sigepland, dedicato al mercato tedesco, il secondo al mondo per numero di gelaterie dopo l’Italia. L’iniziativa prevede tour personalizzati per professionisti tedeschi, agevolati anche dal volo diretto Monaco-Rimini durante i giorni della fiera. L’obiettivo è favorire il networking e creare occasioni di business in un contesto immersivo.

Sigep World lancerà il progetto Sigepland, dedicato al mercato tedesco, il secondo al mondo per numero di gelaterie dopo l’Italia

Parallelamente, l’India sarà il Guest Country 2026, a testimonianza del crescente interesse del mercato asiatico per il gelato italiano. Delegazioni di operatori avranno modo di conoscere da vicino la filiera e scoprire le potenzialità di un prodotto che unisce qualità, cultura e versatilità gastronomica. A completare il quadro, la campagna digitale “What is Gelato?”, realizzata con il supporto di Acomag e Unione Italiana Food, ha l’obiettivo di educare operatori e investitori esteri sulla differenza tra gelato artigianale italiano e altre forme di dessert freddi. L’iniziativa sarà accompagnata da workshop e masterclass per avvicinare i grandi player del foodservice mondiale alla cultura italiana del gelato.

Le competizioni internazionali: la Gelato World Cup

Un momento clou di Sigep World sarà la Gelato World Cup 2026, competizione biennale che riunisce le migliori squadre di gelatieri provenienti da tutto il mondo. L’Italia, campione in carica 2024, difenderà il titolo confrontandosi con altre undici nazioni tra cui Francia, Belgio, Polonia, Giappone, Singapore, Indonesia, Cina, Argentina, Messico, Perù ed Ecuador.

Alessandro Racca, Gabriele Fiumara e Angelo Cardella, la squadra italiana qualificata per la finale di Gelato World Cup 2026

Le squadre si cimenteranno in otto prove spettacolari, mettendo in mostra rigore tecnico, creatività artistica e capacità di valorizzare ingredienti di eccellenza. L’evento non solo accresce la visibilità internazionale del gelato artigianale, ma contribuisce anche a rafforzare la sua immagine come prodotto di qualità e simbolo del Made in Italy.

Il gelato artigianale come piccolo lusso accessibile

Secondo l’Associazione Italiana Gelatieri (AIG), il gelato rimane un prodotto percepito come un piccolo lusso accessibile, al quale i consumatori non rinunciano nemmeno in contesti economici incerti. La categoria resiste come punto fermo della spesa alimentare, unendo accessibilità, piacere e socialità.

Le iniziative globali come Sigep World rafforzano la posizione dell’Italia come leader mondiale

La crescita costante del settore dimostra come il gelato artigianale italiano non sia soltanto un prodotto alimentare, ma anche un elemento culturale e sociale. Le gelaterie sono spazi di aggregazione, e il gelato continua a rappresentare un piacere condiviso in ogni fascia d’età.

Una filiera orientata al futuro

Il futuro del gelato artigianale italiano passa per internazionalizzazione, sostenibilità e digitalizzazione. Investire in tecnologie innovative consente alle gelaterie di migliorare l’efficienza, ridurre gli sprechi e garantire qualità costante. Allo stesso tempo, le iniziative globali come Sigep World rafforzano la posizione dell’Italia come leader mondiale, offrendo nuove opportunità di espansione per aziende e professionisti.

L'appuntamento con Sigep World 2026 è al prossimo gennaio

Con un comparto che continua a crescere in valore e in riconoscimento internazionale, il gelato artigianale si conferma ambasciatore del gusto italiano e simbolo di eccellenza gastronomica.