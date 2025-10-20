Cottura multiuso per l’alta rotazione: arrostire, grigliare e cuocere su più ripiani

iHexagon di Rational rappresenta una soluzione all’avanguardia per le cucine professionali che richiedono qualità, velocità e flessibilità. Lanciato anche in Italia dalla celebre azienda tedesca consente di distribuire in modo uniforme aria calda, vapore e microonde su tutti i ripiani, coordinandoli in maniera intelligente per ottenere risultati eccellenti con tempi ridotti. L’innovazione si traduce in vantaggi concreti, sia per il settore dell’asporto sia per la produzione rapida di alimenti freschi, garantendo piatti perfetti in ogni momento della giornata.

Funzionalità multiuso su un’unica superficie

Su una superficie di circa 1 m², iHexagon è in grado di eseguire diverse tecniche di cottura, tra cui grigliare, arrostire, brasare, cuocere al vapore, cuocere al forno e riscaldare. Questo approccio sostituisce numerosi apparecchi tradizionali come piastre, padelle, forni a convezione e forni combinati, semplificando la gestione delle cucine con menu complessi. La soluzione è ideale per attività focalizzate su qualità e velocità, riducendo il numero di strumenti necessari e aumentando la produttività.

«La sfida principale era controllare l’energia - afferma Wolfgang Schmidberger, Senior Vice President Product Development di Rational - il sistema coordina aria calda, vapore fresco e microonde in modo intelligente. La quantità di microonde varia in base al cibo, garantendo una doratura croccante e un interno succoso Ogni alimento viene analizzato e il sistema regola automaticamente energia, tempo e ventilazione. Croissant, hamburger o piatti più porosi ricevono la giusta combinazione di calore e microonde per un risultato perfetto».

iHexagon combina aria calda, vapore e microonde per garantire risultati perfetti anche con carichi misti e su più ripiani

Qual è il segreto di iHexagon?

«Non si tratta di un segreto, ma di un algoritmo intelligente che regola le tre fonti di calore in base al tipo di cibo e alle sue caratteristiche, assicurando sempre risultati costanti e di alta qualità. Possiamo quindi ottenere piatti di qualità elevata in tempi ridotti. Grazie alla combinazione di microonde ad alta potenza, aria calda e vapore fresco, iHexagon garantisce cibi croccanti, succosi e uniformi, anche su più ripiani e con carichi misti».

Digitalizzazione e gestione intelligente della cucina

iHexagon si integra perfettamente con ConnectedCooking, il sistema digitale di Rational per la gestione della cucina. Attraverso funzionalità come MyDisplay, le singole funzioni vengono visualizzate sul display e distribuite su tutti gli apparecchi di cottura, rendendo il sistema semplice da utilizzare anche con un solo tocco. Questa digitalizzazione consente di standardizzare i processi, ridurre gli errori e migliorare la qualità dei piatti, ottimizzando l’intero flusso di lavoro in cucina.

Coordinazione intelligente di aria calda, vapore e microonde

Le prestazioni di iHexagon derivano dalla capacità di coordinare autonomamente aria calda, vapore, microonde, ventola, tempo e cibo. Quando uno dei parametri cambia, tutti gli altri si adattano automaticamente, garantendo una cottura uniforme e una doratura perfetta. La potenza del microonde è la più elevata mai sviluppata da Rational, consentendo di ottenere piatti croccanti e succosi in tempi ridotti, anche su sei ripiani contemporaneamente.

Close-up del pannello MyDisplay con ricette preimpostate o comandi touch attivi

iCareSystem AutoDose: sicurezza e risparmio

iHexagon è dotato del sistema iCareSystem AutoDose, che gestisce automaticamente il lavaggio e il dosaggio dei detergenti. Le cartucce di prodotto sono conservate in uno spazio dedicato, riducendo il rischio di contatto con sostanze chimiche e gli errori di dosaggio. Questo migliora la sicurezza sul posto di lavoro e riduce i costi operativi, garantendo condizioni di lavoro più sicure e una manutenzione semplificata.

Piatti veloci e risultati garantiti

Il sistema iHexagon permette di preparare piatti diversi in tempi record, garantendo sempre la massima qualità:

3 teglie di lasagne in 28 minuti

Alette di pollo in 3:30 minuti

Pizza in 2:30 minuti

Hamburger di pollo in 1:45 minuti

Verdure fresche in 3:30 minuti

Questa performance è possibile grazie all’adattamento automatico del sistema al tipo di alimento, consentendo risultati eccellenti indipendentemente dal cibo scelto.

Risparmio di tempo e maggiore produttività

iHexagon consente di ridurre i tempi di cottura fino al 30% rispetto ad altri modelli Rational come iCombi Pro. La combinazione di microonde ad alta potenza, aria calda e vapore fresco permette di aumentare la produttività, cucinando grandi quantità di alimenti su più ripiani contemporaneamente, senza comprometterne la qualità.

Il sistema offre una flessibilità completa, adattandosi sia a grandi quantità sia a porzioni ridotte e permettendo di cuocere alimenti diversi nello stesso momento. Questo consente di ampliare i menù, gestire riassortimenti rapidi e rispondere alle esigenze dei clienti senza rallentare la produzione.

Frittura ad aria per un comfort food più sano

Con l’accessorio CombiFry, iHexagon permette di friggere con aria calda e minima quantità di olio, ottenendo alimenti croccanti e gustosi senza grassi aggiuntivi. È possibile cuocere fino a 36 kg di patatine fritte in un’ora, con un significativo risparmio di olio, maggiore sicurezza sul lavoro e un prodotto più salutare.

Vantaggi operativi e sostenibilità

iHexagon consente di ridurre gli investimenti in aspirazione fumi grazie alla cappa UltraVent Plus, abbassando i costi di energia, manutenzione e lavaggio. L’utilizzo ridotto di olio comporta minori sostanze nocive e calorie, mentre la gestione automatizzata diminuisce il rischio di incidenti. Inoltre, la sostenibilità è favorita dalla riduzione della necessità di smaltire olio di frittura e di eseguire lavaggi frequenti. Il sistema garantisce un ambiente di lavoro più sicuro e semplice da gestire, anche per personale meno esperto. La cottura uniforme e il controllo intelligente dei parametri assicurano che ogni piatto sia preparato secondo standard elevati, minimizzando sprechi e riducendo i rischi legati alla manipolazione di cibi e olio bollente.

iHexagon: risultati di qualità in tempi record

iHexagon dimostra che un cibo preparato rapidamente può mantenere la massima qualità. Grazie al coordinamento intelligente di aria calda, vapore e microonde, ogni piatto mantiene la giusta consistenza, doratura e succosità, anche con carichi misti e su più ripiani. Questo lo rende ideale per ristoranti, servizi di asporto e cucine ad alta rotazione.

Un case history vincente, la cucina del Tottenham Hotspur Stadium

Il Tottenham Hotspur Stadium, il più grande stadio club di Londra inaugurato nell’aprile 2019, è stato il primo al mondo a installare due sistemi di cottura iHexagon combinati uno sopra l’altro. Con oltre 60 punti di ristorazione per cibo e bevande, lo stadio serve decine di migliaia di tifosi durante eventi sportivi come calcio, NFL, boxe, rugby e concerti, richiedendo soluzioni ad alte prestazioni e affidabili in cucina.

Lo chef Ian Green

I sistemi iHexagon combinano vapore, aria calda e microonde su sei ripiani, consentendo di produrre alimenti in modo rapido e uniforme, essenziale per gestire grandi afflussi di pubblico e finestre di servizio brevi. Lo chef Ian Green, responsabile cucina e sviluppo retail, afferma: «In una giornata di evento produciamo circa 4.500-5.000 prodotti con iHexagon. In passato ci volevano dai 20 ai 25 minuti per produrre ciò che ora prepariamo in 5 o 7 minuti. Questo ci permette di preparare cibo più fresco e di qualità migliore per i tifosi».

La velocità e la precisione dei sistemi iHexagon hanno permesso di aumentare la produzione di cibo del 18-22%, riducendo i tempi di attesa, migliorando la qualità e incrementando le vendite del 30%. Green sottolinea inoltre l’impatto sulla sostenibilità: «Probabilmente risparmiamo circa 16.000 litri di olio per stagione. Il consumo energetico è inferiore e gli sprechi sono minori, perché possiamo produrre in base alle esigenze».