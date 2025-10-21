Gli chef raccontano come le tecnologie stanno cambiando il mondo dell'Horeca

Allo stand Rational, durante la fiera Host 2025, è andata in scena “La svolta in cucina - Storie di innovazione e cambiamento nel mondo della cucina”, il talk che ha raccontato le esperienze reali di chi ha rivoluzionato il proprio modo di lavorare grazie alle tecnologie multifunzione. Attraverso le soluzioni iCombi e iVario, gli ospiti hanno spiegato come la tecnologia Rational abbia migliorato efficienza, qualità e benessere del lavoro in cucina, riducendo sprechi e tempi di preparazione. Un’occasione unica di confronto e ispirazione, per scoprire come la cucina professionale possa evolversi grazie a innovazione, formazione e sostenibilità.

Una tavola rotonda tra professionisti dell'Horeca

L’incontro, trasmesso in diretta streaming su Italia a Tavola, è stato moderato da Rossella De Stefano (Mixer Planet) e Alberto Lupini (direttore di Italia a Tavola), due voci autorevoli del panorama enogastronomico italiano, a fianco di Enrico Ferri, amministratore delegato di Rational Italia. Tra i protagonisti: Andrei Micle, voce del podcast “La svolta in cucina”; Marco Biemmi titolare della pescheria e take-away “Murice” a Brescia; Andrea Incerti Vezzani chef stellato del ristorante “Ca’ Matilde” a Quattro Castella (Re) e Manolo Sechi, chef sardo dalla filosofia creativa e sostenibile.

In conclusione: con Rational la cucina diventa più efficiente, sicura e sostenibile

I partecipanti hanno confermato come le attrezzature Rational rappresentino un vero punto di svolta per l’organizzazione del lavoro in cucina. Grazie alle soluzioni iCombi e iVario, è possibile ridurre sensibilmente i tempi di preparazione mantenendo una qualità costante e garantita in ogni piatto. Le tecnologie Rational offrono strumenti ergonomici e intuitivi, che migliorano le condizioni di lavoro, riducono lo stress operativo e limitano il contatto diretto con il calore e il fuoco, aumentando così la sicurezza e l’igiene. In un momento in cui la carenza di personale qualificato rappresenta una delle principali sfide del settore, questi sistemi consentono di ottimizzare le risorse, con risparmi energetici ed economici concreti. Esempi pratici, come la preparazione del riso per un elevato numero di persone senza la necessità di mescolare o impiegare forza lavoro aggiuntiva, dimostrano l’efficacia di una tecnologia che semplifica e alleggerisce il lavoro quotidiano. In conclusione, le soluzioni Rational non solo elevano la produttività e la qualità del servizio, ma contribuiscono anche a migliorare la qualità della vita di chef e brigate di cucina, offrendo un aiuto concreto e sostenibile.