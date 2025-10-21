Giulia Ruscelli trionfa all’Espresso Italiano Champion 2025

La finale internazionale dell’Espresso Italiano Champion 2025 si è svolta a Host Milano, con il supporto de La San Marco, azienda ospitante della competizione e ha visto la vittoria della giovane Giulia Ruscelli. L’evento ha visto la partecipazione dei migliori baristi provenienti da diversi paesi, selezionati attraverso competizioni nazionali che ne hanno valutato abilità tecnica, precisione e creatività nella preparazione di espresso e cappuccino secondo gli standard dell’Istituto Espresso Italiano (IEI).

Giulia Ruscelli, vincitrice della finale internazionale dell'Espresso Italiano Champion

«IEI da oltre 25 anni rappresenta l’Espresso Italiano all’interno della filiera e dà molta soddisfazione vedere come la formazione, la ricerca scientifica e la promozione della cultura del nostro amato Espresso Italiano siano sempre argomenti al centro di interesse e sono particolarmente felice che a vincere sia stata una giovanissima professionista, la figura femminile nel settore è sempre più fondamentale, su tutta la filiera», ha detto il presidente di IEI, Alessandro Borea.

La vincitrice Giulia Ruscelli e il percorso professionale

La vincitrice, Giulia Ruscelli, originaria di Forlì, ha conquistato il titolo di miglior barista al mondo dell’espresso italiano grazie a una gara impeccabile con una miscela Mokador. Barista al Lovo Bar e Pasticceria di Forlì, la Ruscelli vanta 14 anni di esperienza professionale, concentrandosi negli ultimi quattro anni sulla tecnica della latte art, che ha trasformato in una vera passione. Giulia si era già distinta a giugno vincendo il titolo nazionale a Conegliano Veneto, qualificandosi per la finale internazionale.

Espresso Italiano Champion 2025 - da sinistra Carlo Odello, CEO IEI; Alessandro Borea presidente IEI; Giulia Ruscelli, vincitrice internazionale EICH 2025; Roberto Nocera, General Manger La San Marco

«Sono contentissima della mia gara e della mia competizione e dopo i campionati italiani di giugno ho deciso di credere un po’ di più nelle mie capacità - ha dichiarato la neo campionessa - ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnata in questo viaggio partendo dalla mia famiglia, dai miei titolari di lavoro, dai miei colleghi e soprattutto per quanto riguarda la parte tecnica, i miei coach Daniele e Marco di Mokador che mi hanno accompagnato nel mio percorso di crescita a livello tecnico».

La competizione internazionale: qualità e tecnica dell’espresso

La finale ha visto confrontarsi Giulia Ruscelli con Akiko Uchida, vincitrice della selezione giapponese, Yun Yong Seok, vincitore della selezione coreana, e John Benjie De Galicia, vincitore della selezione interna di Essse Caffè. I concorrenti hanno preparato espresso e cappuccino rispettando i parametri di qualità IEI: per l’espresso, una tazzina da circa 25 millilitri con crema consistente di colore nocciola, aromi intensi e note di frutta, fiori, cioccolato e pan tostato; per il cappuccino, una crema lucida e finissima con perfetto equilibrio tra latte e caffè.

Giulia Ruscelli durante la finale a Host Milano

Formazione e crescita professionale

L’Espresso Italiano Champion 2025 ha premiato non solo la capacità tecnica ma anche la formazione continua. L’IEI ha offerto al vincitore una borsa di studio da reinvestire in attività formative, sottolineando l’importanza della crescita professionale continua per tutti i baristi. La competizione promuove quindi una cultura del miglioramento costante nella preparazione di caffè di qualità, sostenendo lo sviluppo della filiera e l’aggiornamento tecnico dei professionisti.

I finalisti si sono misurati sulla preparazione di espresso e cappuccino

Espresso Italiano Champion: una competizione globale

Nel corso degli anni, l’Espresso Italiano Champion ha coinvolto centinaia di baristi provenienti da oltre dieci paesi, includendo sia mercati storici del caffè sia nuovi mercati emergenti. La struttura della gara ha previsto selezioni locali, semifinali e finali nazionali e internazionali, garantendo un percorso meritocratico e altamente competitivo.

Il pubblico presente durante la finale

L’Istituto Espresso Italiano e la tutela del caffè di qualità

L’Istituto Espresso Italiano (IEI) rappresenta un punto di riferimento per torrefattori, costruttori di macchine per caffè e macinadosatori, oltre a diverse aziende della filiera. Con 37 aziende aderenti e un fatturato aggregato di circa 700 milioni di euro, l’istituto promuove la cultura dell’espresso e del cappuccino italiani di qualità, fornendo strumenti di formazione, ricerca scientifica e promozione del settore.