Tre masterclass Cast da non perdere su biscotteria, vasocottura e sottozero

Le masterclass proposte da Cast Alimenti nel prossimo mese di novembre offrono un percorso formativo completo per i professionisti della pasticceria e della gelateria, con focus su innovazione, tecnica e creatività. I corsi affrontano tematiche specifiche come biscotteria e torte da scaffale, vasocottura e semifreddi sottozero, combinando teoria e pratica, gestione del laboratorio, marketing e packaging. Grazie a docenti esperti, i partecipanti acquisiscono competenze applicabili subito per migliorare qualità, produttività e competitività dei propri prodotti.

I partecipanti a una recente masterclass del maestro Stefano Laghi

Masterclass “Biscotteria e torte da scaffale”

Questo corso professionale proposto da Cast è un’occasione ideale per chi desidera perfezionare le proprie competenze nel mondo della pasticceria artigianale e industriale. Rivolto a pasticceri e panificatori, si terrà il 10 e 11 novembre con un approccio didattico dimostrativo condotto dal Maestro Stefano Laghi, professionista di riferimento nel settore con oltre trent’anni di esperienza.

Durante la masterclass verranno approfonditi due grandi temi: la biscotteria artigianale e le torte da scaffale a lunga conservazione. Nella prima parte, i partecipanti impareranno a realizzare diverse tipologie di impasti - classico, montato e sabbiato - e a gestire tecniche di formatura per creare biscotti da tè, da latte e da vino, con consistenze croccanti, friabili o secche. Nella seconda parte, il focus sarà sulle metodologie per ottimizzare la conservazione del prodotto, ridurre l’acqua libera e garantire qualità, freschezza e sicurezza alimentare anche dopo il confezionamento. Un modulo sarà dedicato a marketing e packaging, con suggerimenti pratici su come rendere i prodotti più attrattivi per il mercato contemporaneo, in particolare per il canale take-away, e su come gestire in modo efficiente il laboratorio.

Stefano Laghi

Il corso offre dunque una formazione completa e concreta, pensata per migliorare la tecnica, incrementare la produttività e innovare la propria offerta. Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza, e la quota comprende pranzo, coffee break e materiali didattici. Per ulteriori informazioni e iscrizioni clicca qui.

Masterclass “Vasocottura in pasticceria innovazione e tecnica”

Questa masterclass è dedicata ai professionisti che vogliono approfondire la tecnica della vasocottura in pasticceria, un metodo che unisce innovazione, precisione artigianale e visione imprenditoriale. Il corso, condotto dal Maestro Denis Dianin, si terrà il 18 e 19 novembre e rappresenta un’occasione formativa unica per acquisire competenze tecniche e creative di alto livello. Durante le due giornate, i partecipanti esploreranno il mondo della cottura in vetro sottovuoto, imparando a preservare le proprietà organolettiche dei dolci e ad estendere la loro shelf-life senza compromettere fragranza, aroma e qualità. La vasocottura non è soltanto una tecnica di conservazione, ma anche un potente strumento di differenziazione del prodotto, ideale per chi desidera proporre dolci moderni, eleganti e sostenibili.

Il 18 e 19 novembre in programma una masterclass sulla vasocottura

Il programma include approfondimenti su materie prime, bilanciamento degli impasti, gestione del vuoto e del vetro, oltre a un focus su packaging e commercializzazione. Sotto la guida di Denis Dianin, pioniere nell’applicazione di questa tecnica in pasticceria, i partecipanti impareranno a creare prodotti innovativi e di alta qualità, adatti sia al banco tradizionale sia al canale take-away. Per ulteriori informazioni e iscrizioni clicca qui.

Masterclass “Pasticceria sottozero - il bilanciamento dei semifreddi”

La masterclass di Cast sulla pasticceria sottozero è dedicata ai professionisti della pasticceria e della gelateria che desiderano approfondire la tecnica dei semifreddi in modo specialistico e avanzato. Condotto dal campione mondiale Andrea Restuccia, il corso si svolgerà il 20 e 21 novembre e si concentra su uno degli aspetti fondamentali: il bilanciamento degli ingredienti nei prodotti “sottozero”.

Nella masterclass verrà approfondita la tecnica dei semifreddi in modo specialistico e avanzato

Durante il percorso formativo, i partecipanti apprenderanno i principi essenziali per realizzare semifreddi perfetti, dalla scelta delle materie prime alla creatività nella formulazione, fino alla gestione delle decorazioni e della conservazione. Verranno trattati i diversi formati: semifreddi a fette, monoporzione, torte gelato e stecchi, con particolare attenzione a ricette bilanciate, qualità sensoriale e stabilità in freezer. Il docente mostrerà tecniche avanzate per ottenere dolci freddi equilibrati tra leggerezza, cremosità e tenuta al taglio. Questa masterclass rappresenta un’opportunità unica per chi desidera perfezionare l’offerta fredda del proprio laboratorio, trasformando il concetto di semifreddo in una proposta commerciale distintiva e di alto valore. I partecipanti acquisiranno strumenti pratici immediatamente applicabili, combinando creatività, competenza tecnica e attenzione alla qualità. Per ulteriori informazioni e iscrizioni clicca qui.