Gelateria e pasticceria: la formazione internazionale di Casa Optima compie 20 anni

Casa Optima School celebra 20 anni di attività con un’offerta formativa ancora più ampia e specializzata, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento internazionale nella formazione professionale per il settore della gelateria, pasticceria, decorazione e beverage. Con l’arrivo dell’autunno, le sue aule si preparano ad accogliere nuovi corsisti nelle sedi di San Clemente e Monaco, pronte a dare avvio a un nuovo anno accademico ricco di opportunità.

Dal 2005, Casa Optima School offre percorsi di alta formazione pensati per chi desidera trasformare la passione per le sweet arts in una carriera professionale. Ogni corso unisce competenza tecnica e creatività, fornendo strumenti concreti per intraprendere un percorso di crescita nel mondo della gelateria e della pasticceria artigianali.

Il programma 2025/2026 propone corsi aggiornati, nuove ricette e contenuti pensati per stimolare la curiosità e la manualità dei partecipanti. L’obiettivo è accompagnarli in un percorso che non si limita alla realizzazione di un buon prodotto, ma che consente di comprendere appieno le dinamiche del business della gelateria e della pasticceria contemporanea.

Corsi di gelateria: dalle basi alla specializzazione

Tra i corsi più apprezzati spicca L’ABC del Gelato, dedicato a chi muove i primi passi nel settore. Quest’anno, per la prima volta, sarà disponibile anche in versione English Gelato Course (3-5 febbraio 2026) per accogliere corsisti provenienti dall’estero.

Chi desidera approfondire la propria esperienza può scegliere L’Arte del Gelato, che consente di affinare le competenze tecniche e di sperimentare nuove combinazioni di gusto. A completare il percorso c’è Il Master del Gelato, rivolto ai professionisti già esperti che intendono innovare le proprie ricette e ampliare l’offerta alla clientela.

A questi si aggiunge Dalla passione al business, il corso di gestione e marketing per gelatieri, pensato per fornire strumenti manageriali e conoscenze strategiche su gestione finanziaria, materie prime, risorse umane e comunicazione. La novità di quest’anno è la modalità online, che consente la partecipazione anche a distanza.

Corsi di pasticceria e pacchetti formativi

L’offerta formativa si amplia con i corsi dedicati alla pasticceria classica e moderna: Classici in evoluzione e I trend della pasticceria. Entrambi aggiornati con nuovi programmi e ricettari, rappresentano un’occasione preziosa per chi desidera restare al passo con le tendenze del settore, migliorando la qualità e la presentazione dei propri prodotti.

Per chi cerca un percorso completo, la scuola propone diversi pacchetti formativi studiati per rispondere a esigenze specifiche. Tra questi:

L'Arte del pasticcere in gelateria, dedicato alla pasticceria fredda;

Gelateria chiavi in mano, ideale per chi vuole avviare la propria attività;

Gelateria d'Autore, che include anche il secondo livello di gelateria;

, che include anche il secondo livello di gelateria; Gelatiere dalla A alla Z, il pacchetto più completo e articolato.

Metodo didattico e sedi internazionali

Uno degli elementi distintivi della scuola è il metodo didattico “one to one”, con classi di massimo 12 studenti e postazioni individuali completamente attrezzate. Questo approccio consente di mettere subito in pratica le tecniche apprese e di ricevere un supporto costante dai docenti.

Oltre alle sedi di San Clemente e Monaco, Casa Optima School è presente in numerosi Paesi, tra cui Ungheria, Repubblica Ceca, Brasile, USA, Cile, Messico, UAE, Cina e Portogallo. I corsi sono tenuti in lingua locale per garantire una formazione accessibile e di qualità a studenti di tutto il mondo.

Un’eccellenza internazionale nelle sweet arts

Nata nel 2005 come International School of Gelato, Casa Optima School è stata la prima nel settore a introdurre un metodo di insegnamento personalizzato. Nel 2020 si è evoluta in Casa Optima School – Alta Formazione in Sweet Arts & Innovation, diventando un polo formativo internazionale capace di formare ogni anno oltre 700 professionisti con l’aiuto di 40 docenti di esperienza globale.

La scuola continua oggi a promuovere una cultura della qualità e della creatività, sostenendo chi desidera intraprendere o consolidare la propria carriera nelle arti dolci. Un percorso di formazione che coniuga competenza, passione e visione globale, proiettando Casa Optima School verso un futuro sempre più internazionale.