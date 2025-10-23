Dal ristorante alla camera d’hotel: la detergenza professionale si fa sostenibile

Con oltre 80 anni di esperienza, Allegrini conferma la propria leadership nel settore della detergenza professionale e della cosmesi per l’hotellerie, puntando su prodotti che uniscono efficacia, sostenibilità e qualità. Le nuove proposte nascono da una ricerca costante nei laboratori interni, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’esperienza del cliente finale.

Le nuove soluzioni Allegrini per la detergenza professionale

Linee cortesia per hotel: benessere e rispetto per l’ambiente

La divisione Allegrini Cosmetic Solutions propone collezioni dedicate al mondo dell’ospitalità, pensate per valorizzare il comfort e il benessere degli ospiti.

Tra le novità più rilevanti: Find Your Eco, linea certificata Ecolabel, sviluppata per ridurre l’impatto ambientale; Amoenia, gamma certificata Cosmos Organic, formulata per le pelli più sensibili e DPlanet, cosmetici solid plastic-free e water-free, privi di conservanti, ideali per una beauty routine sostenibile.

Giacomo Allegrini, business development specialist Allegrini

Collaborazioni con brand di prestigio

Come racconta Giacomo Allegrini, business development specialist, «Per la cosmesi abbiamo stretto partnership con marchi di rilievo come Jacob Cohen, reinterpretando il concetto di lusso sostenibile con tubi in alluminio e dispenser eleganti. Altra novità è la collaborazione con la Spezieria di San Marco, brand del gruppo Mavive che riprende la tradizione veneziana, utilizzando flaconi in plastica riciclata da 50 ml e 300 ml. Abbiamo inoltre rinnovato la linea della nostra profumeria inglese, con un restyling completo e un nuovo dispenser Real Square dal supporto invisibile, perfetto anche per personalizzazioni».

Cosmetici solidi e biologici per un’accoglienza sostenibile 1/4 Le linee cortesia Allegrini uniscono estetica, qualità e rispetto per l’ambiente 2/4 Prodotti green per la cosmesi in hotel di Allegrini 3/4 Linee cortesia per hotel: benessere e rispetto per l’ambiente 4/4 Previous Next

Detergenza professionale Ecolabel: efficacia certificata

La divisione Allegrini Top Clean Solutions amplia la propria offerta con una gamma completa di detergenti Ecolabel, progettati per garantire risultati professionali e rispettare l’ambiente. I prodotti, a base di ingredienti naturali, coprono tutte le esigenze della pulizia professionale: dalla rimozione del calcare alla pulizia delle stoviglie, dalle superfici dure ai vetri.

Vincenzo Magni, responsabile della divisione Horeca & Facilities Allegrini

Come spiega Vincenzo Magni, responsabile della divisione Horeca & Facilities, «Abbiamo creato una nuova linea di liquidi per lavastoviglie professionali, pensata anche per l’uso con acque osmotizzate, sempre più diffuse nella ristorazione per il lavaggio dei bicchieri. Inoltre, la nostra linea Ecolabel per lavatrici industriali consente di offrire al cliente finale un lavaggio certificato Ecolabel».

Una linea completa per lavanderie e superfici

Allegrini estende la certificazione Ecolabel anche ai detergenti per lavanderie professionali e self-service, con formulazioni specifiche per ogni fase del lavaggio: enzimatici, candeggianti ecologici e detergenti per tessuti delicati.

Allegrini estende la certificazione Ecolabel anche ai detergenti per lavanderie professionali

Tra le novità più recenti figurano un disincrostante, un multiuso e un detergente pavimenti, tutti sviluppati secondo i più elevati standard ambientali europei. «Abbiamo aggiunto tre nuovi prodotti per le superfici, completando così la nostra gamma Ecolabel - conclude Magni - una proposta oggi molto richiesta non solo nell’hotellerie ma anche nel mondo della ristorazione».

Pulizia e sostenibilità: una visione concreta

Ogni prodotto Allegrini nasce da un percorso che coniuga ricerca scientifica e responsabilità ambientale. L’azienda promuove una pulizia professionale sostenibile, capace di coniugare performance elevate e rispetto per il pianeta, con soluzioni dedicate ai professionisti dell’accoglienza e della ristorazione che vogliono garantire qualità e trasparenza ai propri clienti.

Pulizia e sostenibilità: una visione concreta