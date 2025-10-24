Alma inaugura l’anno accademico con un premio a chef Ferran Adrià

Si è ufficialmente aperto oggi, presso l’Auditorium Paganini di Parma, il 22° anno accademico di Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, punto di riferimento globale per la formazione gastronomica e i mestieri dell’ospitalità. L’evento ha rappresentato un momento simbolico e culturale di grande valore, unendo formazione, ricerca e istituzioni per riflettere sul ruolo della cucina come linguaggio universale di conoscenza.

L'ospite d'onore dell'inaugurazione dell'anno accademico Ferran Adrià

Protagonista della giornata è stato Ferran Adrià, chef catalano di fama internazionale, con una lectio magistralis sul valore educativo e imprenditoriale della ristorazione contemporanea. Adrià ha illustrato la cucina come spazio creativo e strategico, evidenziando come la creatività culinaria debba sempre accompagnarsi a un solido approccio gestionale e sostenibile. Lo chef ha delineato il percorso che ha trasformato la gastronomia in un sistema integrato di conoscenze, dove ricerca, analisi economica e formazione creano nuove forme di valore.

Il gruppo degli allievi e docenti di Alma

«Accettare l’invito di Alma è per me un onore e un’opportunità per celebrare una delle cucine più influenti del mondo. La cucina italiana ha insegnato a tutti noi che la semplicità può essere una forma di perfezione, e che la cultura gastronomica è prima di tutto un modo di condividere conoscenza e identità. Oggi più che mai, l’Italia continua a essere un punto di riferimento nella diffusione e nell’evoluzione della gastronomia contemporanea, capace di unire tradizione e ricerca con uno spirito profondamente umano».

Nel corso della cerimonia, Alma ha conferito a Ferran Adrià un Diploma Honoris Causa per il contributo straordinario alla diffusione della cultura gastronomica e all’affermazione del sapere culinario come forma di ricerca e conoscenza. Il riconoscimento è stato assegnato in collaborazione con il Comune di Parma, la Provincia di Parma, il Comune di Colorno e la Fondazione Parma Unesco Creative City of Gastronomy, a conferma della sinergia tra scuola e istituzioni nella promozione dei valori della cucina italiana.

Alma e le nuove collaborazioni strategiche

Durante l’intervento inaugurale, Alberto Figna, presidente di Alma, ha illustrato le direttrici del nuovo anno accademico, confermando l’impegno della Scuola nella promozione della cultura gastronomica e nell’ampliamento di partnership strategiche. Tra le iniziative principali è stata annunciata la collaborazione con Mondadori per la pubblicazione di un volume enciclopedico dedicato alla cultura del cibo, e l’avvio di un percorso con Rituali, brand di Ali Professional dedicato al settore lifestyle, primo Corporate Partner di Alma.

Alberto Figna, presidente di Alma, nel suo discorso

Rituali si propone come piattaforma per mettere in relazione talenti e aziende del mondo hospitality, ristorazione e wellness, offrendo opportunità di networking e sviluppo professionale. «La nostra mission è individuare i migliori talenti sul territorio, ingaggiarli, formarli e valorizzarli al meglio”, dichiara Elena Parrini, Managing Director di Rituali. Aggiunge Dario Parizzi, Business Growth Director: «Attraverso Rituali vogliamo costruire un ecosistema che unisca impresa, formazione e cultura, creando opportunità concrete di crescita per chi opera nel mondo dell’ospitalità a 360 gradi».

Il pubblico presente all'inaugurazione

La collaborazione mira a coinvolgere aziende internazionali nello sviluppo di progetti congiunti, promuovendo il brand italiano e valorizzando il saper fare gastronomico attraverso iniziative come MAM - Maestro d’Arte e Mestiere, che celebrerà nel 2026 la sua sesta edizione a Parma, riconoscendo l’eccellenza dei maestri artigiani della filiera alimentare.

La cucina italiana come Patrimonio Immateriale dell’Umanità

Figna ha sottolineato il 2025 come anno chiave per la candidatura Unesco della Cucina Italiana come Patrimonio Immateriale dell’Umanità, con Alma come ambasciatrice globale della formazione gastronomica. In questo contesto è nata Alma Culinary Wellness Solutions, divisione dedicata alla consulenza strategica per hospitality, ristorazione e wellness, che estende il know-how della Scuola alle imprese desiderose di innovare i propri modelli di accoglienza e offerta gastronomica.

La consegna del diploma Honoris Causa a Ferran Adrià

«Ogni anno accademico rappresenta per Alma un nuovo capitolo nella costruzione di una cultura gastronomica che unisce saperi, territori e persone. La consegna del Diploma Honoris Causa a Ferran Adrià celebra non solo un talento straordinario, ma un pensiero rivoluzionario che ha trasformato la cucina in laboratorio creativo e culturale, dove ricerca, tecnica e gestione convivono come strumenti di responsabilità educativa», ha dichiarato Figna.

Partner e sponsor dell’evento

L’evento è stato arricchito da interventi musicali dell’Ensemble di ottoni del Conservatorio "Arrigo Boito” di Parma, che ha accompagnato i momenti principali con un repertorio internazionale. Alma ha ringraziato tutti i partner, sponsor e consorzi che hanno contribuito alla realizzazione della cerimonia, condividendo i valori della Scuola e sostenendo la missione educativa.

Un momento del rinfresco a margine dell'evento

I main sponsor includono Appennino Food Group, Consorzio del Parmigiano Reggiano e Inalpi. Tra i partner istituzionali e aziendali figurano il Consorzio del Prosciutto di Parma, i Consorzi di Tutela del Culatello di Zibello Dop, della Coppa di Parma Igp, del Salame Felino Igp, il Consorzio dei Vini di Franciacorta, il Mini Caseificio Costanzo, Trota Oro e la Macelleria del Maestro d’Arte e Mestiere Franco Cazzamali. La partecipazione di queste realtà ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra formazione, territorio e eccellenza agroalimentare italiana.

Alma come hub culturale e formativo

L’inaugurazione del XXII anno accademico di Alma ha riaffermato il ruolo della Scuola come punto di riferimento globale nella formazione gastronomica e nella promozione della cultura del cibo. Grazie alla lectio di Ferran Adrià, ai progetti di collaborazione con partner strategici e all’impegno nella candidatura Unesco, Alma consolida la propria posizione come hub di eccellenza, capace di unire cultura, formazione e sviluppo professionale nel mondo della gastronomia italiana.