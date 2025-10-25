Menu Apri login
Un manuale pratico firmato da Pasquale Cannatà, panificatore diplomato Alma, che guida l’appassionato a risultati professionali nel forno di casa. Oltre 100 ricette, video tutorial e consigli tecnici per impasti perfetti

Come dal fornaio: il manuale per impastare come un professionista

Un manuale pratico firmato da Pasquale Cannatà, panificatore diplomato Alma, che guida l’appassionato a risultati professionali nel forno di casa. Oltre 100 ricette, video tutorial e consigli tecnici per impasti perfetti

di Piera Genta
25 ottobre 2025 | 11:13
 

Pasquale Cannatà, panificatore e formatore diplomato all’Alma, firma con Come dal fornaio un manuale pratico e ben costruito dedicato a chi vuole ottenere, anche a casa, risultati da laboratorio professionale.

Pasquale Cannatà, autore del volume Come dal fornaio

Oltre cento ricette tra pani, focacce, pizze e dolci lievitati, spiegate con chiarezza e accompagnate da indicazioni tecniche su farine, impasti, lieviti e cotture. L’impostazione è quella di un corso base-avanzato per appassionati:  si distingue l’approccio metodico. Cannatà spiega come gestire le temperature, correggere gli errori più comuni e scegliere le materie prime con criterio. Le ricette sono calibrate per i forni domestici e pensate per essere ripetibili, senza sacrificare qualità e profumo. Ogni preparazione è accompagnata da un QR code che rimanda ai video tutorial, per seguire passo dopo passo la lavorazione degli impasti.

Non è un titolo per principianti assoluti - serve un minimo di attenzione e di tempo - ma è una guida efficace per chi ama impastare e vuole capire cosa accade dentro un pane o una pizza ben fatti. Chiude il volume una sezione utile e ben costruita, Quando qualcosa va storto, che raccoglie le soluzioni ai problemi più frequenti in panificazione. Il volume, di 272 pagine, è edito da Vallardi e in vendita a un costo di 22€. 

panificazione impasti farine lieviti cottura ricette pane focacce pizze formazionePasquale Cannatà
 
