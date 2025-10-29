Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 29 ottobre 2025  | aggiornato alle 14:10 | 115358 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

Coperto al ristorante sì o no? L’Italia divisa anche a tavola

In Italia il coperto resta una zona grigia del diritto: nessuna norma nazionale ne regola importi o limiti, lasciando ai ristoratori ampia libertà purché vi sia trasparenza nei menu. A fare eccezione è il Lazio, unica regione ad averne vietato l’addebito, riaccendendo il dibattito su una disciplina unitaria e sulla tutela del consumatore

di Alessandro Klun
29 ottobre 2025 | 11:40
Coperto al ristorante: il vuoto normativo e il caso del Lazio
Coperto al ristorante: il vuoto normativo e il caso del Lazio

Coperto al ristorante sì o no? L’Italia divisa anche a tavola

In Italia il coperto resta una zona grigia del diritto: nessuna norma nazionale ne regola importi o limiti, lasciando ai ristoratori ampia libertà purché vi sia trasparenza nei menu. A fare eccezione è il Lazio, unica regione ad averne vietato l’addebito, riaccendendo il dibattito su una disciplina unitaria e sulla tutela del consumatore

di Alessandro Klun
29 ottobre 2025 | 11:40
 

Il coperto è una voce fissa di addebito che compare sul conto del ristorante e che serve a coprire i costi relativi a pane, tovagliato e stoviglie, apparecchiatura e pulizia del posto. Attenzione a non confondere il coperto con il servizio, corrispondente ad una percentuale (solitamente variabile tra il 10 e il 15%) legata al servizio del personale.

Cosa dice la legge sul coperto

La richiesta al cliente di costi corrispondenti al coperto non conosce ad oggi alcuna specifica disciplina per cui non può dirsi espressamente vietato né soggetto ad un prezzo massimo: il ristoratore è libero di chiederlo purché chiaramente indicato nei prezzi esposti, sia sul menu all’esterno del locale, sia su quello consegnato al cliente prima dell’ordine, così come imposto dall’art. 18 del Regio Decreto n. 635/1940 che sancisce il principio di trasparenza e correttezza dei prezzi.

Coperto al ristorante sì o no? L’Italia divisa anche a tavola

Coperto al ristorante: cosa dice la legge

Ne consegue che se non è indicato, il coperto non può essere addebitato al cliente che deve sapere prima di ordinare quanto pagherà. In tale contesto, in difetto di una normativa nazionale, Regioni e Comuni, soprattutto quelli a vocazione turistica, sono intervenuti nel tentativo di disciplinare la materia con propri provvedimenti.

Il caso del Lazio

Ad esempio, nei ristoranti del Lazio l’addebito del coperto è contrario alla legge. La legge regionale n. 21, datata 29 novembre 2006, all’articolo 16, comma 3, così stabilisce: «Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella o il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblicoÈ inoltre fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il coperto». Ciò sul presupposto che, essendo un rapporto contrattuale consensuale quello tra il ristoratore e il cliente, quest’ultimo, ove non chieda un determinato servizio, non è obbligato a pagarlo.

Un quadro normativo ancora incerto

In definitiva, al netto di divieti o limiti a livello locale, in assenza di un tetto nazionale sull’importo, che quindi varia secondo locale, qualità, ubicazione, la vocecopertopuò essere legittimamente addebitata a condizione sia indicata in maniera trasparente nel menu o listino prezzi prima che il cliente ordini. È del tutto evidente che dinanzi ad un quadro normativo a tutt’oggi indefinito si impone la necessità di un intervento del legislatore nazionale.

La Legge... a Tavola

Tutti i temi legali legati al mondo della ristorazione sono approfonditi nel libro di Alessandro Klun "A Cena con Diritto"

© Riproduzione riservata STAMPA

 
klunlegge coperto ristorante addebito personale servizio legge italia lazioAlessandro Klun
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Julius Meiln
Bord Bia
Torresella
Julius Meiln
Bord Bia
Torresella
Lucart
Beer and Food

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025