Rasmus Munk vince i The Best Chef Awards 2025 a Milano

Rasmus Munk trionfa ai The Best Chef Awards 2025 di Milano. Per due giorni, il capoluogo lombardo è diventato il cuore pulsante della gastronomia internazionale ospitando i The Best Chef Awards 2025. Oltre 900 professionisti del settore tra chef, ristoratori e addetti ai lavori provenienti da più di 60 Paesi hanno animato la città, trasformandola in una vetrina globale di cultura gastronomica, creatività e sperimentazione culinaria.

Rasmus Munk, anche nel 2025 vincitore di The Best Chef Award

Con centinaia di chef premiati da 69 Paesi diversi, questa edizione ha consolidato i The Best Chef Awards come una delle celebrazioni più inclusive della cucina contemporanea. Milano, crocevia di arte, design e gastronomia, si è confermata la cornice ideale per un evento che guarda al futuro della tavola globale.

Rasmus Munk vince per il secondo anno consecutivo

Il premio più ambito è stato conquistato nuovamente, per il secondo anno di fila, da Rasmus Munk, chef del ristorante Alchemist di Copenaghen, che ha ottenuto il riconoscimento di miglior chef al mondo 2025. La sua cucina, definita visionaria, unisce scienza, arte e teatro in un’esperienza multisensoriale che supera i confini della gastronomia classica.

Rasmus Munk ringrazia la platea dopo la premiazione

Sul podio anche Ana Roš del ristorante Hiša Franko in Slovenia, al secondo posto, capace di raccontare il terroir sloveno attraverso piatti dal gusto intenso e interpretazioni audaci. Al terzo posto si è classificato Himanshu Saini, chef del Trèsind Studio di Dubai, noto per la sua capacità di reimmaginare l’alta cucina indiana con approccio modernista.

La premiazione di Himanshu-Saini, giunto terzo classificato

Rasmus Munk ha dichiarato: «Vincere per il secondo anno consecutivo non è solo un onore personale, ma il riconoscimento del lavoro straordinario di tutto il team di Alchemist. La mia speranza è che la gastronomia possa diventare sempre più uno strumento per stimolare conversazioni, sollevare domande e ispirare cambiamenti».

Premi speciali e riconoscimenti internazionali

Accanto alla classifica principale, i The Best Chef Awards 2025 hanno celebrato i professionisti che si sono distinti per visione, creatività e talento con premi speciali:

The Best Humanity : Chefs of World Central Kitchen, fondata da Chef José Andrés (NUOVO)

: Chefs of World Central Kitchen, fondata da Chef José Andrés (NUOVO) The Best Visionary : Massimo Bottura, Osteria Francescana, Modena, Italia (NUOVO)

: Massimo Bottura, Osteria Francescana, Modena, Italia (NUOVO) The Best Pastry Award : Pía Salazar, NUEMA, Quito, Ecuador

: Pía Salazar, NUEMA, Quito, Ecuador The Best Terroir Award : Debora Fadul, DIACÁ, Città del Guatemala, Guatemala

: Debora Fadul, DIACÁ, Città del Guatemala, Guatemala The Best Creativity Award : Jason Liu, Ling Long, Shanghai, Cina

: Jason Liu, Ling Long, Shanghai, Cina The Best Food Art Award : Quique Dacosta, Quique Dacosta, Dénia, Spagna

: Quique Dacosta, Quique Dacosta, Dénia, Spagna The Best New Entry Award : Prateek Sadhu, Naar, Kasauli, India

: Prateek Sadhu, Naar, Kasauli, India The Best Dining Experience Award : Anika Madsen, Iris, Rosendal, Norvegia

: Anika Madsen, Iris, Rosendal, Norvegia The Best Science Award : Diego Guerrero, DSTAgE, Madrid, Spagna

: Diego Guerrero, DSTAgE, Madrid, Spagna The Best Voted by Professionals Award : Himanshu Saini, Trèsind Studio, Emirati Arabi Uniti

: Himanshu Saini, Trèsind Studio, Emirati Arabi Uniti The Best NextGen Award : Sebastian Jiménez, Ræst, Tórshavn, Isole Fær Øer

: Sebastian Jiménez, Ræst, Tórshavn, Isole Fær Øer The Best Milan Award : Andrea Aprea, Andrea Aprea, Milano, Italia

: Andrea Aprea, Andrea Aprea, Milano, Italia The Best Origins & Future Award: Diego Rossi, Trippa, Milano, Italia

Il sistema Knife: una nuova visione di eccellenza

Dal 2024 i The Best Chef Awards hanno abbandonato le classifiche tradizionali introducendo il sistema di riconoscimento Knife, pensato per offrire una visione più completa e inclusiva dell’eccellenza gastronomica mondiale.

Massimo Bottura con la chef guatemalteca Debora Fadul

Nel 2025 il numero di votanti è quasi raddoppiato, raggiungendo 972 partecipanti, di cui 572 chef da 64 Paesi e 400 professionisti del settore. In totale, sono stati 783 gli chef premiati su scala globale, distribuiti in tre livelli:

3 Knives – The Best : 126 chef con almeno l’80% del punteggio massimo

: 126 chef con almeno l’80% del punteggio massimo 2 Knives – World-Class : 236 chef con oltre il 40% del punteggio

: 236 chef con oltre il 40% del punteggio 1 Knife – Excellent: 421 chef con oltre il 20% del punteggio

Cristian Gadau, co-fondatore e CEO di The Best Chef, ha commentato: «Questo sistema non celebra solo l’eccellenza tecnica, ma anche l’impatto e la visione degli chef, rendendo il mondo gastronomico meno elitario e più accessibile a tutti gli appassionati di cibo».

L’Italia protagonista ai The Best Chef Awards 2025

La scena gastronomica italiana ha avuto un ruolo centrale nell’edizione 2025, con 73 chef premiati nei diversi livelli del sistema Knife. Questo risultato conferma ancora una volta l’influenza crescente della cucina italiana a livello globale.

Chef italiani 3 Knives – The Best

Enrico Crippa, Piazza Duomo, Alba

Floriano Pellegrino & Isabella Potì, Bros’, Martina Franca

Jessica Rosval, Al Gatto Verde, Modena

Massimiliano Alajmo, Le Calandre, Rubano

Massimo Bottura, Osteria Francescana, Modena

Mauro Uliassi, Uliassi, Senigallia

Michelangelo Mammoliti, La Rei Natura, Serralunga d’Alba

Michele Lazzarini, Contrada Bricconi, Oltressenda Alta

Norbert Niederkofler, Atelier Moessmer, Brunico

Riccardo Camanini, Lido 84, Gardone Riviera

Stefano Baiocco, Villa Feltrinelli, Gargnano

Chef italiani 2 Knives – World-Class

Alberto Gipponi, Dina, Gussago

Andrea Aprea, Andrea Aprea, Milano

Antonia Klugmann, L'Argine a Vencó, Dolegna Del Collio

Antonino Cannavacciuolo, Villa Crespi, Orta San Giulio

Carlo Cracco, Cracco, Milano

Francesco Brutto & Chiara Pavan, Venissa, Venezia

Ciro Scamardella, Pipero Roma, Roma

Davide Di Fabio, Dalla Gioconda, Gabicce Monte

Davide Guidara, I Tenerumi, Vulcano

Davide Oldani, D'O, Cornaredo

Domenico Marotta, Marotta, Squille

Donato Ascani, Glam, Venice

Edoardo Tilli, Podere Belvedere Tuscany, Pontassieve

Errico Recanati, Andreina, Loreto

Franco Pepe, Pepe in Grani, Caiazzo

Gaetano Trovato, Arnolfo, Colle di Val d'Elsa

Gennaro Esposito, Torre del Saracino, Vico Equense

Giancarlo Perbellini, Casa Perbellini 12 Apostoli, Verona

Gianluca Gorini, Da Gorini, San Piero in Bagno

Heinz Beck, La Pergola, Roma

Jacopo Ticchi, Da Lucio, Rimini

Matias Perdomo, Contraste, Milano

Maicol Izzo, Piazzetta Milù, Castellamare di Stabia

Moreno Cedroni, Madonnina Del Pescatore, Senigallia

Niko Romito, Reale, Castel di Sangro

Nino Rossi, Qafiz, Santa Cristina D’Aspromonte

Riccardo Gaspari, SanBrite, Cortina d'Ampezzo

Karime López & Takahiko Kondo, Gucci Osteria, Firenze

Chef italiani 1 Knife – Excellent

Alessandro Gilmozzi, El Molin, Cavalese

Alessandro Negrini & Fabio Pisani, Il Luogo Aimo e Nadia, Milano

Alex Manzoni, Osteria degli Assonica, Sorisole

Alfio Ghezzi, Senso, Limone sul Garda

Amanda Eriksson, Wood, Breuil-Cervinia

Anthony Genovese, Il Pagliaccio, Roma

Antonio Ziantoni, Zia, Roma

Carmelo Trentacosti, Mec, Palermo

Daniele Bendanti, Oltre., Bologna

Davide Caranchini, Materia, Cernobbio

Diego Rossi, Trippa, Milano

Enrico Marmo, Balzi Rossi, Ventimiglia

Francesco Apreda, Idylio, Roma

Francesco Sodano, Famiglia Rana, Oppeano

Francesco Sposito, Taverna Estia, Brusciano

Francesco Stara, Fradis Minoris, Pula

Gianfranco Pascucci, Pascucci al Porticciolo, Fiumicino

Giuseppe Iannotti, Krèsios, Telese

Isa Mazzocchi, La Palta, Borgonovo Val Tidone

Luca Abbruzzino, Abbruzzino Oltre, Lamezia Terme

Luca Natalini, Autem*, Milano

Luigi Coppola, Casa Coloni, Paestum

Marco Ambrosino, Sustànza, Napoli

Marina Ravarotto, ChiaroScuro, Cagliari

Matteo Poggi, Al Cambio, Bologna

Mattia Pecis, Cracco Portofino, Portofino

Paolo Griffa, Caffè Nazionale, Aosta

Ronald Bukri, Coro, Orvieto

Roy Caceres, Orma, Roma

Salvatore Morello, Inkiostro, Parma

Sarah Cicolini, Santo Palato, Roma

Simone Cantafio, La Stüa de Michil, Corvara in Badia

Valentino Cassanelli, Lux Lucis, Forte dei Marmi

Antonio Guida, Seta, Milano

I The Best Chef Awards 2025 non hanno solo celebrato il talento individuale, ma hanno ribadito la forza di una comunità gastronomica globale sempre più inclusiva, dinamica e partecipativa. L’Italia, con la sua presenza rilevante, continua a giocare un ruolo di primo piano nel definire il futuro della cucina internazionale.