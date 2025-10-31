La cucina di Alajmo solca i mari con Osteria d’Ovidio sulle Crystal Cruises

Il gruppo Alajmo, realtà di riferimento della ristorazione italiana con 14 locali tra Italia e mondo, amplia la propria presenza con un progetto inedito nel settore delle crociere di lusso. Osteria d’Ovidio, nuovo ristorante firmato dai fratelli Massimiliano e Raffaele Alajmo, è approdato sulle navi Crystal Cruises, portando l’eccellenza della cucina italiana e veneziana a bordo delle navi Crystal Symphony e Crystal Serenity.

Raffaele e Max Alajmo

La collaborazione con la compagnia statunitense Crystal Cruises, fondata nel 1988 e oggi parte di A&K Travel Group (AKTG), segna un nuovo capitolo per la gastronomia d’autore in mare. Le due navi, in grado di ospitare circa mille passeggeri ciascuna, offrono esperienze di fine dining di altissimo livello, ora arricchite dalla firma Alajmo.

Osteria d’Ovidio: ristorante firmato Alajmo sulle Crystal Cruises

Il nome Osteria d’Ovidio nasce in omaggio al presidente di AKTG, Manfredi Lefebvre d’Ovidio, di origini italiane. Sotto la direzione esclusiva del gruppo Alajmo, il ristorante si affianca ad altre celebri esperienze culinarie a bordo, come Umi Uma®, unica esperienza in mare dello chef Nobu, e Beefbar, nato dalla collaborazione con Riccardo Giraudi.

Mandredi Lefebvre d'Ovidio

«Ogni piatto che abbiamo creato per l’Osteria d’Ovidio è un capitolo di una storia che celebra la bellezza, la semplicità e la profondità della cucina italiana» ha dichiarato Massimiliano Alajmo. «Volevamo creare un menu che suscitasse emozioni, trasportasse gli ospiti nel cuore dell’Italia e rendesse omaggio alle ricche tradizioni culinarie che ci ispirano. Non si tratta solo di sapori, ma di creare un’esperienza che rimanga impressa a lungo dopo la fine del pasto».

Tre menu che raccontano l’Italia e Venezia

La proposta gastronomica dell’Osteria d’Ovidio si articola in tre percorsi distinti. Il primo celebra la cucina regionale italiana con piatti simbolo come vitello tonnato, melanzana alla Parmigiana, cotoletta alla milanese e minestrone al profumo di basilico. Il secondo è dedicato alla cucina veneziana reinterpretata, con creazioni come carpaccio di tonno, scartosso de pesse e gran gelato al pistacchio. Il terzo percorso porta a bordo alcuni dei piatti iconici del ristorante Le Calandre di Rubano, tre stelle Michelin, tra cui il risotto allo zafferano con polvere di liquirizia, il cappuccino di seppie al nero e la battuta di carne cruda con tartufo.

La sala dell'Osteria D'Ovidio a bordo della Crystal Cruise

A questi percorsi si aggiunge un menu vegetariano completo, pensato per rispondere alle esigenze di tutti gli ospiti, oltre alla possibilità di scegliere alla carta tre piatti personalizzati.

Un viaggio tra gusto e ospitalità firmato Alajmo

Attraverso l’apertura di Osteria d’Ovidio, il gruppo Alajmo consolida la propria identità nel panorama della ristorazione internazionale, offrendo agli ospiti delle Crystal Cruises un’esperienza che unisce alta cucina, ospitalità e territorio italiano. È prevista inoltre la possibilità per i passeggeri di visitare i ristoranti storici del gruppo, come Le Calandre vicino Padova, Quadri in Piazza San Marco a Venezia e Le Cementine nella campagna trevigiana, completando così un viaggio ideale tra mare e tavola.