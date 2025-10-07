Come partecipare al Vera Pizza Contest: il torneo della pizza per tutti

È alle porte il grande torneo che porta la pizza napoletana in ogni parte del mondo. Il Vera Pizza Contest è uno dei format di punta dell'Associazione Verace Pizza Napoletana, un vero e proprio fenomeno globale che ogni anno unisce migliaia di partecipanti da ogni continente dimostrando di saper accendere gli entusiasmi di tutti.

La pizza come simbolo di comunità e inclusione

Oltre 1300 le pizze da 53 nazioni: questi i numeri della passata edizione che ha generato un grande seguito sulle principali testate della stampa nazionale e sul web con circa 100.000 like raggiunti, confermando quanto la pizza napoletana sia in grado di catalizzare l’attenzione tanto degli appassionati quanto degli addetti ai lavori.

Calendario e fasi del Vera Pizza Contest

Il calendario di questa sesta edizione è già tracciato: dal 22 ottobre fino all’11 novembre il momento delle selezioni in cui i partecipanti potranno inviare le foto delle loro creazioni, poi sottoposte alla giuria di professionisti che decreterà le cinque pizze migliori di ogni settimana. I prescelti avranno accesso a una seconda fase, fino al 21 novembre, data entro cui dovranno essere decretati i finalisti che avranno la possibilità di fronteggiarsi dal vivo proprio nella casa madre della pizza napoletana.

Come da tradizione, sarà infatti la sede di Avpn a Napoli ad ospitare la finalissima del Vera Pizza Contest, al cospetto del pubblico partenopeo e sotto lo sguardo attento della giuria di esperti chiamata a decretare il vincitore.

Eccellenza universale e identità della pizza napoletana

Stiamo parlando di un’eccellenza universale capace di appassionare e mettere d’accordo sempre più persone, generazioni e culture diverse. Un prodotto che mantiene la sua identità pur non appartenendo più, solo e soltanto, alle strade di Napoli, ma trovando cittadinanza ovunque ci sia un forno acceso e un appassionato disposto a mettersi alla prova.

Questo il segreto del successo del format: il Vera Pizza Contest è gratuito, aperto a tutti e senza vincoli se non quello di possedere un forno domestico, unico requisito che esprime tutta la forza della pizza, ovvero la sua natura inclusiva e accessibile a tutti. Non serve essere uno chef ne disporre di attrezzature professionali: a fare la differenza saranno infatti l’attenzione alla qualità delle materie prime, la manualità e il rispetto delle tecniche descritte dal disciplinare di Avpn.

Pizza: simbolo di inclusione e comunità

In tempi in cui le differenze spesso dividono, la pizza riesce a fare l’opposto e il Vera Pizza Contest ne è la prova: non solo un torneo ma un grande manifesto di inclusione e comunità, capace di restituire un senso di appartenenza e di celebrare la pizza come patrimonio condiviso da tutti.

