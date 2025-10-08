Nazionale di pasticceria: iscrizioni riaperte per la selezione di ottobre

Sono ufficialmente riaperte le selezioni per la Nazionale italiana di pasticceria, inizialmente previste a settembre, con l’obiettivo di formare la squadra che rappresenterà l’Italia alla Coupe d’Europe de la Pâtisserie 2026. La competizione europea è qualificante per la Coupe du Monde de la Pâtisserie 2027, che si terrà a Lione. Il Club Italia della Coupe du Monde de la Pâtisserie ha confermato la nuova data della selezione, fissata per giovedì 23 ottobre a Cast Alimenti, a Brescia, centro d’eccellenza della formazione pasticcera italiana.

La Nazionale italiana piazzatasi terza alla Coup de monde de Patisserie nel 2023

Le selezioni rappresentano un’occasione unica per tutti i pasticcieri italiani di misurarsi su standard internazionali e di accedere a competizioni di altissimo livello. La partecipazione è aperta a tutti i professionisti del settore, senza limitazioni per età o esperienza, e si svolge in forma individuale.

Categorie di partecipazione e regolamento delle selezioni

I candidati potranno scegliere di partecipare in una o più delle seguenti quattro categorie:

Pièce artistica in zucchero con entremets al cioccolato

Pièce artistica in cioccolato con dessert al piatto da ristorazione

Pièce artistica in cioccolato con torta gelato

Scultura in ghiaccio con torta gelato

Ogni prova sarà valutata con un punteggio, e i tre concorrenti con il punteggio complessivo più alto comporranno la squadra nazionale italiana. In caso di qualificazione agli europei, saranno loro a rappresentare l’Italia alla Coupe du Monde de la Pâtisserie 2027. La giuria, presieduta da Alessandro Dalmasso, valuterà con criteri oggettivi basati su:

Degustazione dei prodotti

Esecuzione tecnica

Resa estetica delle pièce artistiche

Il regolamento completo e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale: www.coppadelmondopasticceria.com