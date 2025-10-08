Nazionale di pasticceria: iscrizioni riaperte per la selezione di ottobre

Sono ufficialmente riaperte le selezioni per la Nazionale italiana di pasticceria, inizialmente previste a settembre, con l’obiettivo di formare la squadra che rappresenterà l’Italia alla Coupe d’Europe de la Pâtisserie 2026. La competizione europea è qualificante per la Coupe du Monde de la Pâtisserie 2027, che si terrà a Lione. Il Club Italia della Coupe du Monde de la Pâtisserie ha confermato la nuova data della selezione, fissata per giovedì 23 ottobre a Cast Alimenti, a Brescia, centro d’eccellenza della formazione pasticcera italiana.
La Nazionale italiana piazzatasi terza alla Coup de monde de Patisserie nel 2023
Le selezioni rappresentano un’occasione unica per tutti i pasticcieri italiani di misurarsi su standard internazionali e di accedere a competizioni di altissimo livello. La partecipazione è aperta a tutti i professionisti del settore, senza limitazioni per età o esperienza, e si svolge in forma individuale.
Categorie di partecipazione e regolamento delle selezioni
I candidati potranno scegliere di partecipare in una o più delle seguenti quattro categorie:
- Pièce artistica in zucchero con entremets al cioccolato
- Pièce artistica in cioccolato con dessert al piatto da ristorazione
- Pièce artistica in cioccolato con torta gelato
- Scultura in ghiaccio con torta gelato
Ogni prova sarà valutata con un punteggio, e i tre concorrenti con il punteggio complessivo più alto comporranno la squadra nazionale italiana. In caso di qualificazione agli europei, saranno loro a rappresentare l’Italia alla Coupe du Monde de la Pâtisserie 2027. La giuria, presieduta da Alessandro Dalmasso, valuterà con criteri oggettivi basati su:
- Degustazione dei prodotti
- Esecuzione tecnica
- Resa estetica delle pièce artistiche
Il regolamento completo e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale: www.coppadelmondopasticceria.com