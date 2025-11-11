Come la linea Tecna cambia il modo di impugnare un coltello professionale

Dal 1864 Ambrogio Sanelli rappresenta un punto di riferimento nella produzione di coltelli professionali. Nata a Premana (Lc), nel cuore dell’alta Valsassina, l’azienda ha costruito la propria reputazione sulla qualità del ferro e sull’abilità artigiana tramandata di generazione in generazione. Oggi continua a distinguersi nel panorama della coltelleria per la ricerca costante e la capacità di offrire strumenti affidabili, pensati per durare nel tempo.

La nuova linea Tecna di Ambrogio Sanelli

La linea Tecna: ergonomia e sicurezza per i professionisti

La nuova linea Tecna di Ambrogio Sanelli rappresenta un passo avanti nella progettazione di utensili destinati all’uso professionale. Si distingue per il manico a doppio stampaggio, realizzato con due materiali complementari:

un’anima rigida in polipropilene (PP) indeformabile, saldamente unita al codolo in acciaio;

indeformabile, saldamente unita al codolo in acciaio; un rivestimento esterno più morbido in SEBS, arricchito da micro-sfere che migliorano la presa e il comfort durante l’uso.

Tutti i materiali sono atossici, sterilizzabili e resistenti alle temperature estreme, conformi alle normative di sicurezza alimentare.

Come spiega Gian Andrea Rossi, direttore commerciale Italia dell’azienda, «il doppio stampaggio consente di ottenere un manico con una presa affidabile e confortevole, grazie a una gomma naturale con micro-cuscini che garantisce massima stabilità anche in condizioni di lavoro intense».

Packaging intelligente: il primo salvalama riutilizzabile

Un altro aspetto distintivo della linea Tecna è il nuovo packaging riutilizzabile, concepito come un vero e proprio salvalama. «Tutta la coltelleria sul mercato utilizza confezioni usa e getta - racconta Rossi -. Noi abbiamo voluto cambiare approccio: il nostro packaging diventa una custodia di sicurezza che protegge il coltello dopo ogni utilizzo, prolungandone la durata e preservandone l’affilatura».

Gian Andrea Rossi, direttore commerciale Italia di Ambrogio Sanelli

Questa scelta conferma l’impegno dell’azienda verso la qualità durevole e la sicurezza dell’utilizzatore professionale, con un occhio alla sostenibilità del prodotto nel tempo.

Un dialogo continuo con i professionisti

Alla base dello sviluppo di ogni nuova linea c’è un confronto costante con chi lavora ogni giorno in cucina. «Il nostro modello è definito bottom-up - sottolinea Rossi -: collaboriamo con chef, macellai, pasticceri e panificatori per progettare strumenti che semplifichino il lavoro. L’obiettivo non è proporre slogan di marketing, ma offrire attrezzature che risolvano problemi reali».

Dalla macelleria alla pasticceria, passando per la cucina professionale, Ambrogio Sanelli punta su soluzioni che rendano ogni gesto più sicuro, preciso e naturale.

Oltre 160 anni di qualità made in Premana

Con oltre 160 anni di storia, l’azienda continua a rappresentare una delle eccellenze italiane nella lavorazione del metallo. La passione per il ferro e la precisione artigianale si uniscono oggi alla ricerca tecnologica, per realizzare strumenti che uniscono resistenza, ergonomia e affidabilità. Ambrogio Sanelli conferma così il proprio ruolo di riferimento nella coltelleria professionale, con una gamma pensata per chi cerca performance e sicurezza quotidiana.